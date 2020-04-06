«Оно заразное»: вся правда о вирусах и микробах в одной книге

В украинском переводе впервые вышло полное и универсальное издание для детей и родителей. «Оно заразное» — книга, основанная на новейших исследованиях в области эпидемиологии, рассказывающая всю правду о микробах, бактериях и, конечно, вирусах.

Кто автор?

Дженнифер Гарди — доктор наук, старшая научная сотрудница Центра борьбы с болезнями Британской Колумбии, доцентка Школы населения и общественного здоровья.

Себя Дженнифер называет детективом, а «расследования» ее связаны с вирусными заболеваниями, эпидемиями и пандемиями. Как и настоящие детективы, ученая собирает улики и доказательства – проводит опросы «свидетелей» (больных и их родственников), исследует ДНК, даже снимает отпечатки (вот только отпечатки не пальцев, а вирусов – гриппа, кори и туберкулеза). В процессе своих «расследований» Дженнифер сделала немало открытий, признанных выдающимися международным научным сообществом.

О чем книга?

«Оно заразное» — книга, знакомящая обывателя, далекого от науки, с миром бактерий, вирусов и микробов. Она содержит актуальную как никогда информацию о том, откуда берутся вирусы, каким образом они становятся опасными или даже смертоносными, как они передаются от человека к человеку и почему некоторые из них становятся причиной масштабных эпидемий и настоящих пандемий. Книга развенчивает расхожие мифы, касающиеся распространения болезней, путей заражения вирусами, дает полезные рекомендации о том, как сохранить здоровье и жизнь в моменты обычных сезонных спадов иммунитета и в периоды настоящих эпидемий.

Для кого книга?

«Оно заразное» — книга уникального формата. Снабженная яркими иллюстрациями, она не только рассказывает, но и показывает всю правду о микробах, вирусах и бактериях.

Рассчитано издание как на взрослую, так и на детскую аудиторию. Родители с его помощью почерпнут массу новой и полезной информации, дети – начнут свое знакомство с невидимым невооруженным взглядом миром, который может нести человеку и пользу, и серьезную угрозу. Рекомендовано к прочтению всей семьей!