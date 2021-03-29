Ошибаться быстро и дешево: 6 правил успешного фемтех-стартапа от соосновательницы BetterMe Виктории Репы

В марте 2020 журнал Forbes добавил Викторию Репу в ТОП-30 самых успешных предпринимателей Европы до 30 лет. Приложение BetterMe, которое Виктория запустила в 2016 году, загрузили более 85 миллионов пользователей. В колонке для Womo она рассказывает о правилах, которые помогли ей создать успешный международный IТ-продукт.

В Европе женщины составляют половину работающих и только 11% руководств компаний. Проблема не в недостатке специалистов. Существует понятие confidence gap – разрыва в уверенности, когда мужчины оценивают себя выше. В среднем, за тот же объем работы женщина попросит на 20% меньше, чем мужчина.

Несколько лет назад Hewlett-Packard выяснили, что женщины подаются на повышение, лишь если уверены, что на 100% соответствуют квалификации. Мужчинам для этого достаточно соответствовать хотя бы на 60%.

Получается, что недоквалифицированные мужчины не сдерживают себя и «ломятся» вперед. Женщины-профессионалы стремятся к идеалу и держат себя в узде. Вопрос не в компетенциях и “секретах”: надо менять отношение к себе и процессу создания нового.

Не бойтесь, что не получится. Бойтесь, что не попробуете

Сегодня в команде BetterMe полторы сотни человек, но начиналось всё с троих людей, отбросивших сомнения и решивших: почему бы не попробовать? Когда компания только зарождалась, у нас не было достаточно ресурсов на опытных профессионалов — я набирала энергичных и активных, которые учились и росли вместе с проектом.

Первые рекламные креативы я верстала собственноручно. Сейчас в BetterMe есть полноценный маркетинг-отдел, регулярно создающий десятки креативов, но у истоков нас было всего двое: я и мой PowerPoint.

Сегодня в команде BetterMe 154 талантливейших человека с горящими глазами. Можно ли было представить такой легион 4 года назад, когда BetterMe только зарождался? Я не представляла. И не сомневалась. Я просто создавала то, что считала важным.

Перед тем, как что-то делать, подумайте, как не делать ничего

По статистике, 90% стартапов терпят неудачу. Половина не доживает и до 5 лет. Часто это связано с тем, что, работая на долгую перспективу, в начале пути вы вкладываете больше, чем получаете.

Известен принцип Парето: 20% усилий дают 80% результата. Надо найти эти 20% и вложиться в них по максимуму. Делать больше, потратив меньше: меньше ресурсов, времени, нервов.

В августе 2018 мы заметили незакрытую потребность: на рынке фитнес-приложений было мало продуктов для мужчин. Поэтому мы решили максимально быстро создать такое приложение.

Мы скопировали структуру WeightLoss, наполнив новым контентом. Аренда тренажерного зала, две ночи съемок, отрисовка экранов — мы потратили всего 1500 долларов и две недели, а BetterMen в итоге стал вторым по прибыльности нашим приложением.

Тестируйте и учитесь

Вдохновившись BetterMen, по аналогичной схеме мы создали BetterMe Yoga. Это также заняло две недели. Чуда не произошло: мы не учли специфику пользователей. Приложение приносило деньги, но меньше, чем мы рассчитывали.

Негативный опыт — это тоже опыт. Проводите работу над ошибками и учитывайте их в дальнейшем. Новые знания помогут выиграть в будущем.

Команда не должна бояться облажаться. Страх убивает инициативу. Если каждый сотрудник готов озвучить свое предложение — вместо десятка потенциальных идей у вас появляются сотни. Надо пробовать многие варианты, чтобы найти те самые 20% по правилу Парето, которые сработают.

На примере маркетинга: ежедневно мы разрабатываем десятки креативных реклам и не тратим время на субъективные оценки “зайдет/не зайдет”. Мы тестируем каждый креатив, анализируем результаты и инвестируем в самые работающие.

Скорость — это всё

Первый мобильный в Украине появился менее 30 лет назад. iPhone вышел в 2007 году, смартфоны на Android — в 2009. Сегодня мобильные приложения — 100-миллиардная индустрия, продолжающая расти.

Биткоины, искусственное мясо, ракеты Маска, VR — еще 15 лет назад этого даже не существовало. Мир меняется с огромной скоростью, и бизнес должен адаптироваться, чтобы выжить. Если есть возможность ускорить внутренние процессы — улучшить коммуникацию, убрать посредников — пользуйтесь ею.

Черная Королева из “Алисы в Зазеркалье” говорила: «Надо бежать изо всех сил, чтобы просто оставаться на месте. Если хочешь куда-то прийти, надо бежать вдвое быстрее«. Это очень мудрый совет.

Следуя ему, этой весной мы за неделю создали креативную кампанию с Banda. Обычно такая работа заняла бы минимум месяц бренд-стратегии, проработку концептов и т.д. Когда в 2020 году у компаний появился запрос на взаимодействие с удаленными командами, мы — тоже всего за неделю — запустили В2В направление.

“В период неопределенности скорость важнее эффективности”, — это мог бы быть слоган 2020 года для BetterMe.

Управляйте энергией, а не временем

Если хочешь идти быстро — иди один. Если хочешь идти далеко — идите вместе. Для создания долгоиграющего проекта нужна команда, объединенная ценностями.

Ключевая составляющая BetterMe — люди. Люди, верящие в философию внутреннего счастья, готовые проявлять инициативу, совершать ошибки и добиваться успеха. Люди, которые приходят в офис с горящими глазами и новыми идеями. Без этих людей не было бы ничего.

За годы на позиции СЕО я вывела важный принцип: управляйте энергией, а не временем. Инвестируйте во внутреннее состояние команды, не гонитесь за показателями отработанных часов и закрытых задач.

Два года назад я увлеклась гамаками, во время карантина повесила их в офисе и мы начали проводить тренировки. Чтобы поощрить старания девушек, к 8 марта мы провели фотосессию на гамаках, вызвавшую фурор.

Вы и ваша команда должны получать удовольствие от процесса и иметь ресурс на воплощение идей.

Ничего не бойтесь

Не бойтесь начинать якобы «мужской” бизнес. «Женских» IT-компаний становится все больше. По прогнозам, к 2025 году рынок женских стартапов вырастет в три раза и достигнет 60 млрд долларов.

Я стала соосновательницей BetterMe в 24 года, и сперва приходилось доказывать, что мне можно доверить управление стартапом. Но если вы приносите деньги в компанию, инвесторы, как правило, не обращают внимания на пол или возраст. Гендер заканчивается там, где начинается профессионализм.

В запуске бизнеса есть тысячи сложностей и подводных камней. Но на самом деле значение имеет лишь одно.

Если вы видите потенциал в ваших идеях, горите своим делом и готовы его воплощать — это ваш путь. Делайте ошибки, учитесь на них и идите вперед.

Мы — фонари на пути фемтеха. Мы должны гореть сами, зажигать других и прокладывать маршруты для тех, кому недостает смелости рискнуть и шагнуть в темноту.