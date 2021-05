От эскизов до аксессуаров: Марта Холод о создании бренда шляпок ручной работы

Мы часто думаем, что бизнес это про деньги и маржинальность, но забываем, что деньги платят за продукт, в котором есть острая необходимость или к которому сформировали потребность. И вот как раз в том, чтобы найти эту потребность и донести ее до своих клиентов и состоит предпринимательский талант. Сегодня в рубрике She is doing business мы расскажем о женщине, которая вернула интерес к женскому аксессуару, который с годами потерял актуальность. И не просто сделала его популярным в Украине, но и вошла в конкуренцию с мировыми дизайнера, поскольку ее шляпки в гардеробе даже у Сары Джессики Паркер. В интервью WoMo дизайнер и предпринимательница Марта Холод рассказала о том, как начинался ее творческий путь в создании неординарных шляпок и о личной формуле успеха.

С чего все начиналось

Я хотела создавать одежду, рисовала эскизы нарядов, когда училась в Харьковской художественной школе имени Репина. При этом, самое удивительное, что я вовсе не мечтала быть дизайнером головных уборов. У меня была «секретная» папка с эскизами, с которой не расставалась и никому не показывала. Был случай, когда я забыла свои эскизы после урока живописи, а когда вернулась за ними, увидела как директор школы рассматривал наброски. Он обратил внимание, что все модели одежды сопровождались шляпами, затем сказал, что мне нужно заниматься шляпами, так как у меня есть дар. В тот момент его слова привели к растерянности, и я представить не могла, что они станут пророческими.

Когда я закончила школу, творческий потенциал рвался наружу, но денег на полноценную коллекцию одежды не было. Тогда я решила сделать коллекцию шляп, наивно полагала, что потом займусь одеждой, но этого не произошло. Моей целью стала популяризация шляп в Украине.

Мне очень хотелось, чтобы шляпа не ассоциировалась с чем-то старомодными, а наоборот — головной убор стал предметом обожания, модным аксессуаром и даже арт-объектом. Изучение этого дела захватило меня и шляпы стали настоящей страстью.

В далеком 1998 году было много дизайнеров одежды, а дизайнеров шляп — нет. Таким образом, я понимала, что быстро обращу на себя внимание. При этом, создавая маленький аксессуар, мне не нужно вкладывать большие деньги, если сравнивать с инвестициями в создание одежды. Также создавая аксессуар я смогу сделать полноценную коллекцию и проявить свое творческое видение, быть причастной к модной индустрии.

От первой шляпки к полноценной коллекции

До пошива шляп несколько лет я была в подмастерье у своей мамы, которая создавала качественную и красивую одежду. Таким образом мама смогла привить мне вкус и трепетное отношение к качеству. Мама конструктор одежды и некоторые знания о пошиве костюмов я использовала при создании шляп, но этого было недостаточно. Как создавать шляпы и сделать так, чтобы ее поля не падали, я не знала.

Мои первые пробы создать головные уборы были разными. Был случай, когда я купила соломенную шляпу, которую использовала как каркас, сверху обтянула черным атласом и украсила выполненными вручную цветами. Также помню первую свадебную шляпу. Это было нежное-розовое облако вуали с небольшими полями, но основой головного убора был картон и по этой причине я не могла взять за нее большие деньги. Цена была символической.

Тогда я твердо решила достичь мастерства в этом деле, но шляпная школа была утеряна, никто этому не обучал. После занятий в университете я ездила в большую центральную библиотеку Короленко, где находила очень редкие издания и по крупицам собирала знания. Как-то я отправилась на Харьковскую фабрику головных уборов в надежде найти мастера, который меня обучит шляпному делу. Оказалось, что производство шляп приостановлено и там шили брезентовые рукавицы. Меня это разочаровало, но не остановило. Я нашла директора фабрики, рассказала о своем желании. Он с энтузиазмом показывал мне созданные когда-то шляпы. Они были очень странные из фетра с начесом, который давно вышел из моды. Он проникся моим желанием создавать шляпы и нашел мастера, который показал некоторые приемы и открыл шляпные секреты.

После создания первой коллекции меня сразу же заметили и пригласили работать в Модный Дом Юрия Севастьянова. Это было официальное представительство Славы Зайцева в Украине. На этапе становления я несколько лет создавала коллекции и в ответ получала только восторженные аплодисменты. Прошло немало лет, прежде чем я воспитала свою аудиторию. Любовь к своему делу привела к тому, что пошив шляпок стал основной целью.

Первые деньги на бизнес

Мой старт равнялся $20. Будучи студенткой я рассказала папе о своей идее и он дал мне $20, которые я потратила на ткани. Плюс всю стипендию я тратила на фурнитуру. Параллельно я еще работала в Доме Мод и получала небольшую зарплату, которую полностью тратила на творчество — создание головных уборов. Признаюсь честно, вряд ли мою деятельность можно назвать бизнесом, это скорее самозанятость и творчество, о котором я думаю всегда. Я создаю шляпы собственноручно и это подобно живописи, когда очень важно, где ты поставишь цветовое пятно и какую композицию создашь.

У меня был опыт, когда в мою коллекцию вложили деньги и я стала «просчитывать», какие цвета и формы использовать, чтобы головные уборы были востребованы. В итоге коллекция получилась вымученная, не искренняя, которую очень долго и со скрипом продавали. После этого я создала коллекцию за свои деньги, не ограничиваясь в фантазии, в итоге все продалось моментально. Поэтому я приняла решение работать по формуле: интуиция плюс удовольствие равно успех. Конечно же немаловажно качество изделия и энергетика. Я создаю уборы только в хорошем настроении. Я живой человек и бывает, что настроение не совсем хорошее. В таком случае помогает бег или ванна с пеной с особым составом аромамасел. Касательно качества, я не делаю шов сзади на шляпе. Если это возможно, переношу шов в то место, где будет декор и закрываю его украшением. Изнанка должна быть тоже идеальной.

Свой творческий путь начинала в кризис и меня это не смущало. Но события 2013 года, честно говоря, мое дело подкосило. Я создаю очень жизнерадостные, веселые шляпки, но в тот момент они были неуместны и спрос упал. Никто не организовывал вечеринки и носить шляпы было некуда. До событий на Майдане я создавала головные уборы в украинском стиле, но после руки не поднимались «эксплуатировать» эту тему.

Сам кризис очень влияет на спрос головных уборов, но тут главное не растеряться и подхватить волну. Спрос может упасть или наоборот. Так случилось в карантин весной 2020 года. Совершенно случайно я выставила фото в Instagram с маской, цветами и чалмой. В итоге случился резонанс, так как я совершенно не планировала создавать маски, хотя их тоже можно назвать головными уборами. Клиенты стали спрашивать их стоимость и какие оттенки есть в наличии. В этот момент я поняла, что у меня только один цвет ткани, а магазины закрыты. Удалось оперативно решить этот вопрос и уже на следующий день из магазина доставили девять разных оттенков ткани. Таким образом после маски с цветами появилась маска-бабочка, маска-птичка и маска-кошка. Потом я выставляла маски уже подбирая к ним шляпы, и как правило, их покупали в комплекте. В это время все сидели дома и грустно листали Instagram, а я снимала веселые ролики поднимая настроение своим клиентам, продавала им шляпы.

О важности смелости в творчестве

Звезды начали интересоваться моими шляпами, когда я переехала в Киев. Не секрет, что именно в столице легче добиться своей цели, а я ставила за цель сделать головные уборы популярными. Мне нужно было оплачивать съемную квартиру, создавать шляпы, а значит иметь дополнительный стабильный доход. Я устроилась работать дизайнером в салон штор. У меня был график — два дня шляпы, два дня шторы.

За год я окрепла, мои шляпы уже начали носить звезды и я стала заниматься исключительно головными уборами. В этот же год Катерина Осадчая начала снимать свою передачу на канале Тонис и мои шляпы часто украшали ее голову. Именно после этого созданные мною головные уборы стали невероятно популярны. Затем шляпы начали приобретать гости из США, Англии, Дубай, Франции и Италии. Таким образом удалось расширить географию присутствия аксессуаров. Покупают шляпы совершенно разные и неординарные люди, которые посещают скачки, тематические мероприятия, где дресс-кодом является наличие головного убора. Часто заказывают шляпы для посещения свадеб в Британии как для гостей, так и для виновников торжества.

Помимо персональных заказов я шью головные уборы для съемок рекламы, фильмов и клипов. Самые теплые воспоминания о съемке фильма Байрак «Снежное Рождество», когда я создавала шляпу для Барбары Брыльской. Также мне выпала честь создавать головные уборы для главных героев фильма «Ржевский против Наполеона». Самая интересная шляпа была для Владимира Зеленского, когда он в водолазном костюме выныривал из реки. Задумка художника по костюмам была в том, что по треуголке должна была стекать вода. Для этой шляпы мне удалось найти специальную ткань, из которой раньше шили костюмы для водолазов. Также я создавала шляпы для клипов различных исполнителей продюсера Юрия Никитина («Никита», «НеАнгелы» и др.). Идея головного убора со звездой для Верки Сердючки на Евровидении тоже принадлежит мне. Сейчас я работаю над шляпами для главной героини сериала «Кава з кардамоном» Алены Лавренюк.

Я помню переломный момент, когда мне захотелось к шляпе пришить куклу Барби. В ней Катя Осадчая должна была ехать на вечеринку в Американское посольство. Я не стала изменять своему импульсу и сделала это. В итоге шляпа вызвала большой резонанс. После этого я начала создавать более смелые шляпы, например, с головой лошади, которая очень понравилась британскому дизайнеру Филиппу Трейси. Шапочки с птицами очаровали покупателей на выставке Tranoi в Париже, шляпы с пирожными, на которые обратил внимание итальянский журнал VOGUE, шляпы-туфли, шляпы-фрукты и тд. Но самый запоминающийся заказ был для одной частной кондитерской фирмы — шляпа из шоколада. Я взяла несколько плиток шоколада, растопила его, но оказалось, что шоколада нужно в четыре раза больше. После нескольких экспериментов шляпа получилась. Я ее декорировала цветами из зефира.

Я не люблю плагиат, так как это доходило до смешного. Помню, как увидела в журнале шляпу с бабочками известного британского шляпника Филиппа Трейси. После этого я перестала делать шляпы с этими созданиями. Прошло несколько лет, прежде чем пришло осознание, что бабочки это же не его изобретение, а природы. И если у Филиппа бабочки из перьев, то у меня из ткани, выполненные вручную в оригинальной технике гофре. Филип Трейси вдохновляет меня как личность, как человек, который создает сказочный мир. Я и мечтать не могла, что когда-нибудь он сделает комплимент моей шляпе, а это случилось на скачках в Дубае.

Шляпа и клиент должны найти друг друга, но когда знаешь клиента, а некоторые становятся даже друзьями, тогда понятней, что ему необходимо. Мне достаточно знать цвет наряда, мероприятие, на которое эта шляпа нужна, размер и характер заказчика. В таком случае без эскизов могу создать головной убор. Многие клиенты отмечают, что часто решение неожиданное, при этом оно удовлетворяет их запрос. Когда примеряют разные шляпы я всегда спрашиваю, как девушка себя в них ощущает. Иногда можно услышать: «Очень красиво, но не мое». Как правило это происходит на этапе знакомства с клиентом. Тут я не буду уговаривать и рассказывать, как шляпа подходит под костюм, глаза, овал лица, мероприятие… Очень важно внутреннее ощущение. Поэтому мы подбираем другой вариант.

Об участиях в показах, инсталляциях и продвижении в социальных сетях

Очень важны показы с дизайнерами одежды. Одни из самых запоминающихся были для Andre Tan и Гапчук. Также я делаю инсталляции на Ukrainian Fashion Week, участвую в различных выставках в Украине и за ее пределами.

Немаловажным является продвижение в социальных сетях. Интуиция подсказывает, что Тик Ток мне необходим, при том, что эта платформа отнимает немало времени. Но я уверена, что в Тик Ток есть аудитория с будущими клиентами. Например, дети, которые через несколько лет будут покупать мои шляпы. У меня еще нет четко выработанной стратегии и стиля для продвижения шляп на этой платформе. Однако именно через позитивные видео в Тик Ток я смогла поднять продажи в Instagram, когда наступила пандемия. На сегодняшний день Тик Ток это о продвижении личного бренда, но я хочу сделать его эффективным для продаж головных уборов.

Невостребованное творчество при хорошем пиаре и подаче может стать достаточно рентабельным. Но иногда для этого нужны большие вложения и не всегда оправданные. Востребованное творчество может быть на одной плоскости с бизнесом, если все партнеры занимаются своим делом, при этом важно иметь одинаковые ценности и уважение друг к другу. Часто это не совпадает, так как человек бизнеса и человек творчества словно из двух разных планет. Я знаю мало примеров, когда дизайнер и инвестор прекрасно ладят. Больше примеров, когда инвестор раскручивает дизайнера, потом у второго случается звездная болезнь, в итоге бизнес и творчество расстаются, а о дизайнере уже никто не слышит.

Что касается планов — все чаще я задумываюсь о создании школы по изготовлению шляп. Пришло время делиться своими знаниями. Если нет специалистов в этой сфере, их нужно растить. Также было бы неплохо создать вторую линию, более доступную по стоимости. У меня уже есть много поклонников, которые не могут позволить эксклюзивную шляпку, а головной убор по демократичной цене они с удовольствием будут носить. Надеюсь, что в скором времени я предоставлю им такую возможность.

Материал специально для WoMo подготовила Наталия Лошакова