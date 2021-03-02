От инженерии к парфюмерии: как Анна Соколова создала парфюмерный бренд в Украине

Парфюмерия — сложный, но красивый бизнес. Нам кажется, что создавать ароматы под силу только большим компаниям, у которых в штате сотни сотрудников и огромные мощности. Но это не всегда так. Мы поговорили с Анной Соколовой, независимым украинским парфюмером и создательницей парфюмерного бренда SKLVA Perfumes, о том, каково это — создавать ароматы в Украине.

О том, как все начиналось

По образованию я инженер-конструктор медицинских приборов, но я не видела себя в этой профессии, поэтому после защиты магистерской диссертации я завела бьюти-блог. Я хотела исполнить детскую мечту — погрузиться в манящий мир косметики. У меня была цель стать полезным и грамотным блогером, которому будут доверять.

Интересно, что идея о блоге родилась после гостевого поста как раз на тему парфюмерии, а через пять лет я вернулась к тому, с чего начинала — к парфюмерии. Только в этот раз быть блогером мне было уже недостаточно, я хотела создавать парфюм сама. Эта идея казалась мне невероятно дерзкой, но пути назад не было: или я пробую, или через много лет буду жалеть, что пошла на поводу у страхов и даже не попыталась.

Я искала материалы, книги, посещала все, что могла найти на парфюмерную тему, а потом нашла своего учителя и единомышленника Наталью Дышлюк, независимого парфюмера. Она обучила меня всему, что знала сама, и уже через год усердной работы я выпустила свой первый парфюм под брендом SKLVA Perfumes.

Почему парфюмерия

Парфюмерия для меня — это еще один вид искусства, который с нами постоянно и влияет на нас. Мы можем добавить во флакон любые запахи и представлять любые образы. Но при этом запах мимолетен, имеет свое начало и свой конец. Для меня в этом некая философия и красота. И от того, что я причастна к такой изящной форме существования красоты, у меня мурашки бегут по коже.

Мой бренд родился вместе с выходом коллекции at first, которая состояла из трех ароматов:

морской цитрусовый с горчинкой (sea citrus);

идеально пудровый (vintage powder);

хвойно-древесный (wood iris).

Мы до сих пор выпускаем набор семплов этой коллекции, давая возможность клиентам удобно знакомиться с ароматами, выбирать наиболее понравившиеся и наслаждаться парфюмом из флакона.

Как создаются ароматы

Лучше всего получаются ароматы, в которых у меня самой есть потребность. Например, я была поглощена красотой гиацинта, который рос у меня дома прошлой зимой. Мне захотелось создать парфюм, который вобрал бы в себя все самое красивое и изящное от этого цветка, оставив за бортом его неприглядные удушливо-ядовитые грани.

Я была очарована и начала собирать формулу, захватив не только сами цветы, но и гладкие зеленые стебли, влажную пористую ножку, похожую на тюльпанную, а также саму луковичку с землей на ней. Так родился SKLVA suede hyacinth — замшевый гиацинт, который вышел в продажу прошлой весной, как раз во время карантина.

Природа для меня Огромный источник вдохновения. Весной я все вокруг нюхаю, обожаю ходить в ботанический сад и изучать нюансы запахов растений. Также вдохновляюсь винтажным парфюмом.

Первые клиенты

Моими первыми клиентами были друзья и читатели блога. Когда решила осваивать профессию парфюмера, честно призналась в этом читателям и начала писать о том, как проходит мое обучение, про инсайты и сложности. Я всегда стараюсь быть честной с самой собой и другими, возможно, поэтому первые клиенты с удовольствием рекомендовали парфюм SKLVA своим знакомым и друзьям.

Вначале было сложно делать все и сразу. Команды не было, и вся работа не только по ароматам, но и брендингу, упаковке, коммуникациям и продажам, лежала на мне. После запуска бренда я очень устала, однако восстанавливаться времени не было: было много заказов, в продажу выводились полноценные флаконы. Большая апатия обрушилась на меня спустя время, даже пришлось уехать на месяц в отпуск. Тема выгорания и баланса работа/отдых до сих пор актуальна, я все еще учусь с этим справляться.

В парфюме главное — идея. Желание автора что-то сказать тем, кто будет слушать аромат. Идея — душа парфюма, это то, что делает его живым. Также важна красота, гармоничность и эстетика запаха. Если пахнет неприятно, меня это не устроит.

О работе во время карантина

Карантин заставил внимательнее изучить свою целевую аудиторию и задуматься над тем, что ее беспокоит больше всего. Я не стала выпускать очередной ароматизированный дезинфектор для рук, не было такой потребности у моих клиентов, зато у них был недостаток приятных эмоций и ощущений, когда даже на улицу нельзя было выйти лишний раз. Тогда я решила: раз они не могут пойти на улицу и насладиться весной, значит, весна в виде замшевого гиацинта (suede hyacinth) придет к ним домой. И принесет влагу растаявшего снега, цветущий гиацинт, сирень, нарцисс и сочную зелень прямо в квартиру.

Как выбрать аромат на все случаи жизни

Такие ароматы я называю ароматами второй кожи. Для меня это древесные запахи, чаще всего с ощутимой долей ветивера, пачули, можжевельника и кедра.

Вначале таким универсальным ароматом для меня был амбровый пьянящий Vetiver Oriental Serge Lutens, потом я много лет беззаветно любила освежающий джинсовый Juniper Sling британского нишего дома, поставщика королевской семьи Penhalogon’s. Затем предыдущие универсальные ароматы поступились местом горьковатому зелено-древесному French Lover с гальбануном (зеленая смола) и ангеликой, выходцу из библиотеки ароматов Frederic Malle. А сегодня таким универсальным ароматом, к которому рука тянется чаще всего, является мое собственное творение SKLVA cassis chypre.

Свои ароматы непросто носить, сложно отключить голову и перестать анализировать формулу, этот бесконечный разговор внутри: «Ягоды можно было сделать кислее, а астровый аспект немного сгладить. Может, стоило добавить больше дубового мха?» Но со временем я научилась отпускать в мир свои творения и смотреть на них не как создатель, а как пользователь.

Cassis chypre переводится как «смородиновый шипр», здесь ключевая идея в кусте черной смородины с листьями, ветвями и ягодами в сочетании с можжевельником и мощным шипперящим древесным блоком. Это аромат-перевертыш и может вести себя как освежающий древесный фужер. Зимой он шипперит и окутывает, а летом в жару освежает. Мне в нем очень комфортно. Рада, что получилось запустить его в продажу. Было бы слишком эгоистично наслаждаться им самой.

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬНИЦАМ

Начинайте! Если вы чего-то очень хотите, берите и делайте, даже если сейчас вам кажется, что достижение мечты нереально. Вы выиграете в любом случае, ведь в процессе, занимаясь тем, что любите, вы будете счастливы.

Шаг за шагом двигайтесь к мечте. Если вам не хватает уверенности в себе и поддержки, научитесь давать ее себе сами. Найдите психотерапевта, который вас этому обучит. Хорошо помню, когда я решила создавать парфюмерию в Украине, я сказала себе: раз не могу идти, то буду лежать по направлению к такой дерзкой мечте. Начала искать, пробовать и со временем пошла.

Если вы честны с собой и хотите — у вас все получится! Дерзайте!