Регулярные прогулки на свежем воздухе с «восхищением» могут творить чудеса с эмоциональным здоровьем

Восхищение, эмоциональная реакция и чувство удивления, которое люди испытывают, когда видят вещи, которые они не могут полностью понять, уже давно ассоциируются с улучшением психического и физического здоровья. Согласно новому исследованию, простая еженедельная «прогулка с восхищением» может помочь пожилым людям глубже проникнуться этой положительной эмоцией.

В исследовании, опубликованном в журнале Emotion Калифорнийского университета в Сан-Франциско, нейробиолог Вирджиния Штурм и ее коллеги описывают результаты восьминедельного эксперимента. Волонтерами эксперимента были участники долгосрочного проекта по здоровому старению, 52 пожилых человека, средний возраст 75 лет. Это исследование было частью более крупного проекта, посвященного недорогим способам, которые улучшили бы здоровье мозга.

«Мы попросили всех участников исследования еженедельно совершать 15-минутную прогулку на свежем воздухе», — говорит Вирджиния. Половина участников определили к контрольной группе и не сообщили никаких дальнейших инструкций.

Однако, другая половина, получила краткую дополнительную инструкцию. «Когда они гуляли, мы хотели, чтобы они пытались усилить свое чувство восхищения, уделяя внимание окружающему миру», — говорит Штурм, — «и задействуя свое детское чувство удивления».

В начале, середине и конце каждой прогулки участники исследования делали селфи. После каждой прогулки они также заполняли краткую анкету с размышлениями. Исследователи также ежедневно проверяли участников, просили их предоставить информацию об их эмоциональном состоянии.

В ходе исследования, как выяснили Вирджиния Штурм и ее коллеги, участники, которые гуляли с восхищением, испытали на себе все больше положительных эмоций, которые заставляли их чувствовать себя более связанными с миром. Это помогло им чувствовать себя лучше даже через несколько дней после прогулки. Например, участники, которые восхищались во время прогулки, чаще делали селфи. Также стали больше их улыбки на фотографиях.

«Даже кратковременные ощущения восхищения приносят массу преимуществ, включая расширенное чувство времени и усиление чувства щедрости, благополучия и смирения», — отмечается в исследовании.

Вирджиния говорит, что была удивлена, увидев такие большие изменения после такого небольшого вмешательства. «Успехи действительно проявились со временем», — предполагает, что добавление в прогулку восхищение в более длительный период может привести к большему эффекту.

«Эти результаты предполагают, что наращивание восхищения усиливает положительные эмоции, которые способствуют социальной связи, и уменьшают отрицательные эмоции, которые ускоряют спад», — исследователи пришли к заключению в своей статье.

Штурм надеется на результаты, несмотря на то, что это исследование было довольно немногочисленным, и все пожилые люди, участвовавшие в нем, изначально были здоровы с незначительными симптомами психического расстройства. По ее словам, люди, испытывающие серьезное беспокойство или депрессию, быстрее почувствуют улучшение психического здоровья, поскольку «может быть больше возможностей для изменений». Она также надеется провести исследование с молодыми людьми, чтобы узнать, как они реагируют на это лечение.

Хотя мы не знаем, могут ли «прогулки с восхищением» помочь молодым людям, нет ничего плохого в том, чтобы совершать 15-минутную прогулку раз в неделю, если вы хотите проверить себе. В предварительном руководстве экспериментаторы просили испытуемых прогуливаться в новых местах. В обоих случаях прошлые исследования показали, что испытывать восхищение легче.

Штурм говорит, что чувство восхищения — и его потенциальные преимущества — можно найти где угодно. «Вы определенно можете испытать восхищение, просмотрев видео о Гранд-Каньоне, космосе или работе клеток. Что вызывает у вас вдохновение и любопытство».

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