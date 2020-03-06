Рим на карантині: Оповідь від першої особи

Італію «зачинено на карантин». Станом на 10 березня 2020 Міністерство охорони здоров`я Італії говорить про 8514 осіб, в яких було виявлено коронавірус, 631 особа померла, 1004 особи — вилікувались. Безпрецедентними є заходи безпеки: у країні зачинені не тільки громадські місця, а й діє заборона на обійми й поцілунки. Ситуацію в Римі та в Італії загалом описує журналістка та перекладачка Ірина Кащей спеціально для читачів WoMo.

Нормальність зникла

«Як ви там, нормально?» Чуєш це питання кілька разів на день і розумієш – вже не можна відповісти на нього одним словом. Навіть якщо довкола тебе ще ніхто не захворів, одна словом «нормально» нинішній стан назвати не можна. Адже всього того, що раніше називалося цим словом, тепер просто немає, не існує, призупинено, заморожено.

Ніхто не йде на роботу – всі роботи, окрім життєво необхідних, як-от поліцейські, фармацевти, лікарі, продавці супермаркетів, зачинені. Хто може, працює в режимі онлайн. Хто не може – просто не працює, втрачаючи будь-які надходження до сімейного бюджету. Уряд вже оголосив про матеріальну допомогу тим, хто через коронавірус залишився без статків, але до тієї допомоги ще, як то кажуть, дожити треба.

Ніхто не йде в університет, в школу або садочок: все це на карантині поки що до 3 квітня, а в реальності – хтозна? Студентам та школярам пропонують дистанційне навчання з відеолекціями та перевіркою зроблених уроків онлайн, але, оскільки до цього апокаліпсису ніхто не готувався, то системи невідпрацьовані, й навчання йде з дуже перемінним успіхом.

Дозволено тільки сидіти вдома

Так само зникло нормальне дозвілля. Не можна піти в кіно, театр, бібліотеку, зоопарк, на фестиваль, презентацію книги, семінар. Та всюди будуть таблички зі словами «зачинено» та «скасовано». Не можна зустрічатися з друзями: на це діє офіційна заборона. Тим паче не можна нікого цілувати та обіймати при зустрічі. На це теж діє заборона. Власне, миттєво зникло все, що італійці так люблять: ходити в гості, розпивати аперитиви в компанії друзів, грати у карти в барі, дивитися там само футбол, цілуватися, обійматися та купчитися на вулиці.

Зникло насправді і те, чого не люблять, але без чого ніхто не уявляв собі життя: буденна медична допомога. Не можна хворіти на апендицит, ламати ноги чи злягати з інфарктом: лікарям зараз не до вас. І якщо раніше «швидка» приїжджала за 15 хвилин, то нині вона може їхати і годину. А якщо випадок не складний, то лікуватимуть по телефону. Можна тільки подзвонити до сімейного лікаря, розповісти про симптоми, і той так само по телефону випише ліки. І тоді слід піти до аптеки, перед якою дисципліновано стоїть черга на відстані одного метра від людини до людини.

Власне, ліки та їжа – це все, що можна зараз іти купувати. В супермаркеті теж нові правила. Заходити можна лише по дві-три особи за один раз, у черзі на вулиці стояти так, як і до аптеки – на відстані в один метр. І простояти так, аби тільки зайти всередину можна й годину – це вже як пощастить. Влада весь час наголошує, що проблем з постачанням харчування не буде, але люди про всяк випадок страхуються.

Решта магазинів та крамничок, які не займаються ліками та харчами, зачинені. Так само як і манікюрні салони, перукарні, басейни, спортзали.

«Сидіть вдома» — такий сьогодні італійський імператив. «Будемо, — зітхають італійці. – До кращих часів. А тоді – обійматимемось та «відриватимемося» на повну!»