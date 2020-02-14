Семейные дела: чему учат «Сім звичок надзвичайно ефективних сімей» Стивена Кови

Бестселлеры Стивена Кови завоевали сердца миллионов читателей по всему миру. Книга «Сім звичок надзвичайно ефективних сімей« — одна из таких, это — новый взгляд на описанные автором привычки эффективных людей. На этот раз популярная концепция используется для установления теплых и близких отношений в семье. Также отец девяти детей и дед 43 внуков Стивен Кови дает советы по решению проблем, с которыми рано или поздно сталкивается каждый из нас, приводя примеры историй из жизни собственной семьи.

Как это работает?

Кови учит, что путь к гармоничным отношениям в семье не должен быть гладким, ровным и идеальным: каждый из нас на своем пути ошибается, действует эмоционально и глупо. Но шанс восстановить гармонию есть всегда, как бы вы не «облажались» в процессе ее создания.

Мы выбрали пять ценных советов из книги о том, как сделать как можно меньше ошибок, строя гармоничные отношения с семьей.

Откройте счет в банке эмоций

Этот счет в эмоциональном банке показывает качество ваших отношений с другими людьми. Работает как обычный банк, где вы можете делать «вклады», на укрепление доверия в отношениях, или «изымать» средства, прибегая к действиям, которые это доверие ослабляют.

Важно! Вы можете выбрать в пользу вкладов вместо снятия средств. Какой бы ни была ситуация, вы всегда способны к определенным действиям для улучшения отношений. Например, спросить у ребенка «как его дела», вместо «ты до сих пор не сделал уроки?»

Говорите об отсутствующих так, будто они рядом

Самый ценный вклад в эмоциональный счет, который только можно сделать — лояльность к отсутствующим рядом членам семьи. Однако это не об игнорировании их недостатков. Автор говорит о том, что вы обычно сосредоточены на положительных факторах, а если и вспоминаете о недостатках — это ответственно и конструктивно, чтобы не осрамиться, если человек, о котором идет речь, услышит ваши слова. Например, что вы почувствуете, когда кто-то нехорошо говорит с вами о другом человеке? Разве вы не задумывались: в других условиях этот человек не скажет ли то же самое о вас?

Важно! От того, как вы относитесь к любому из родственников, зависят и все другие отношения в семье. Если начинает кто-то один, другие родственники понемногу привыкают и придерживаются принципа лояльности в семье.

Поставьте семью на первое место

Сегодня в жизни многих людей дом и офис поменялись местами. Домашняя жизнь превратилась в гонки, чтобы успеть все запланированное. А вот на работе есть возможность и пообщаться, и расслабиться во время перерыва. Так некоторые люди охотно засиживаются на работе, потому что там им комфортнее, чем дома. К тому же, работа дает понятные заметные награды — карьерный рост, зарплату и премии. Награды, которые можно получить в семье, почти все внутренние. В современном обществе не хвалят за образцовое выполнение роли отца или матери. Никто не станет вашим фанатом, если вы играете только эту роль.

Важно! В среднем ребенок проводит 7 часов в день перед телевизором и всего пять минут вместе с отцом. Невероятно!

Поймите, что обида — это выбор человека

Обижаясь мы бередим рану, стремимся к мести, сводим счеты, жалуемся другим. И обычно так мы делаем ситуацию только хуже. Вместо этого лучше обработать отрицательный опыт — проговорить, обдумать, посочувствовать друг другу, попытаться прийти к прощению. Когда происходит что-то плохое, мы можем смягчить свое отношение к происходящему, признать собственную роль в них, с эмпатией выслушать всех, кто воспринимает это иначе.

Важно! Если гневаться и терять контроль в одной десятой от одного процента случаев, это повлияет на все ваши отношения, потому что люди никогда не уверены, не наступят ли они вам на мозоль снова.

Знайте, если не сформировать мощную привычку, семейные правила не сработают

Если люди не желают поддерживать определенные модели и структуры, в семье поселяется нестабильность. Но если эти модели превращаются в привычки, по истечению времени они достаточно укрепляются, чтобы подчинить себе индивидуальные недостатки, которые время от времени случаются в жизни. Например, вы можете начинать общение один на один или семейный вечер с неприятным эмоциями, но если целый вечер занимаетесь вместе чем-то интересным, у всех будет хорошее настроение.

Важно! Если регулярно делать своеобразные «семейные тимбилдинги», то вскоре все члены семьи начинают сопереживать и верить в избранные семейные традиции, модели и структуры. Они чувствуют, что могут на это опираться, чувствуя себя защищенными.

Почему стоит прочитать книгу«Сім звичок надзвичайно ефективних сімей«? В современном ритме жизни мы часто забываем о той роли, которая отведена нашей семье. Зарабатывая деньги и погружаясь в работу с головой мы пропускаем семейные ужины и дни рождения близких. Книга Стивена Кови призвана напомнить всем эффективным менеджерам, карьеристам и бизнесменам, что нет места лучше чем наш дом и людей более близких, чем наша семья.

Цена: 240 грн

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