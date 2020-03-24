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Сохранить отношения: 5 правил существования в «подводной лодке»

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Он&Она

Людмила Скрипник, психотерапевт, co-founder Студии корпоративной психологии 4 ID

Карантин – это почти как служба на подводной лодке. Народ вокруг один и тот же, пространство – ограничено, связь с окружающим миром — через мониторы мобильных гаджетов или «голубые» экраны телевизоров. Причем, после вечерних новостей обычно хочется для успокоения пересмотреть ужастики Хичкока и Кинга. Ну, чтобы спать спокойнее.

Но если уж сравнивать, то посмотрим правде в лицо. Для службы на подлодке людей отбирают прежде всего по психологическим параметрам, а как были подготовлены мы, вступая во внезапные ограничения? Кто-то спросит, а что, собственно, изменилось? Жили же семьи раньше как-то вместе и ничего…

Изменилось. Многие вынуждено остались дома не «на выходные» и не потому что «никуда не хочется». А потому что «нужно». И не известно как долго.

Раньше было как: жили в постоянной занятости, не обращая внимания на такие мелочи, как внимательность к партнеру, чуткость к потребностям детей, да просто на обычный разговор времени не хватало. Все бегут куда-то, торопятся не успеть…

Карантин все изменил. Куда бежать теперь? Первые эмоции – тревога, растерянность, страх за детей и будущее.

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Полная неопределенность в ситуации.

Что было в Китае

Китай потихоньку «приходит в себя», службы работают в штатном режиме, люди успокаиваются. Но ЗАГСы неожиданно зафиксировали ошеломительный скачок роста разводов. И это в КНР, где «семейная гармония» превыше всего!

Пары оказались не готовы к вынужденной самоизоляции. Семейная ячейка дала пробоину и подлодка «Дружная семья» не смогла всплыть.

Глупо было бы игнорировать китайский опыт и не задуматься о «профилактических мерах».

«Новая жизнь» в условиях самоизоляции

Соцсети наперебой советуют как выжить в условиях карантина и одновременно не утратить чувство самосохранения.

Классные фильмы, умные (или просто добрые и давно «нечитанные») книги, онлайн курсы для повышения квалификации – это ведь так полезно! Как раз то, на что не хватало времени. Да и работать можно прямо из дома – для многих это была прямо таки розовая мечта.

Но как ни крути, рано или поздно придется оглянуться на тех, кто рядом. На мужа/жену, детей, родителей… И да, придется о чем-то говорить, ведь теперь вы вместе не 3-4 часа перед сном, а сутки напролет!

А может, карантин — это знак свыше?

Знак, что пора приостановиться и сменить мегапопулярную фразу «мне некогда» на что-то человечное: на дружеский разговор, на теплый взгляд, на поддержку и внимание к мелочам?

«Жизнь по-другому» наконец-то может стать реальной. Просто постарайтесь прочувствовать тепло весны каждой клеточкой организма, ощутите аромат и сладостную горчинку свежезаваренного кофе за столиком вместе с любимым человеком. Просто поговорите, слушайте и будьте услышанными – это так приятно!

Волнения и тревоги – всего лишь наши фантазии о том, чего может и не быть. Так в чем же их смысл?

Живем, дружим и …влюбляемся снова

Наверное, не просто так нам всем дано такое испытание. Пора начать искать удовольствия внутри. Пора что-то делать.

1.Никакого обесценивания, в разговорах только «я-сообщения»

Успокаивать друг друга аргументом, что «у других еще хуже» — не вариант. Тревожиться и даже бояться в такой обстановке – это нормально.

Не обесценивайте переживания партнера, не отмахивайтесь, а лучше выслушайте и поддержите. Получится пошутить над сложившейся ситуацией — так и сделайте, это точно не будет лишним.

Не обвиняйте никого, а тем более того, кто рядом. В любой ситуации «я-сообщения» — это то, что помогает выразить свои чувства, не раня чувств партнера. Не «ты ничего не понимаешь», а «мне больно, что ты так говоришь». Не «а вот если бы не ты…», а «мне грустно, что так случилось…» Улавливаете разницу?

Смутные времена одних объединяют, других разводят по разные стороны баррикад. Используйте просьбы вместо упреков и тогда вы точно останетесь вместе.

2.Разные взгляды на одно и то же — это нормально 

Даже если «ну вообще не согласны» с тем, что говорит ваша половинка, вдохните, посчитайте до десяти, выдохните. А затем попробуйте аргументировать «свое» мнение спокойно. Высказаться сразу и резко – что это даст? Непонимание, замкнутость, конфликт? Вирусы приходят и уходят, а люди остаются. Да и мнения меняются, это тоже нормально.

В новых условиях учитесь по-новому распределять бытовые обязанности, создавайте новые правила и традиции. Учитесь договариваться.

3.Каждый имеет право «на себя и свое место»

Даже однокомнатная квартира может дать любому члену семьи «свой уголок и свою крепость».

Личная зона для каждого — вопрос первостепенный для семей с маленькими детьми. Час-два в день «для себя» — это жизненно важная мера для здоровых отношений.

Так, чтобы всем хорошо, все довольны, а волна негатива не накрывала бы квартиру от кухни до гостиной и обратно.

4.Изменить отношение к тому, что изменить невозможно

Безотказное правило. Не можете отменить карантин и оказались заперты в своей «подводной лодке»?

Значит, настало время сделать то, на что раньше не хватало рук и времени:

  • Разговор с мамой и папой не минуту, а полчасика — задумайтесь, как же здорово, что они живы-здоровы.
  • Пусть и не генеральная, но уборка — выбросите все лишнее и впустите в жизнь что-то новое.
  • Звонок подружке, с которой обещали созвониться полгода тому, но забыли, а потом, как-то неловко уже набирать ее номер.

Пришло время ответить на все «странные» вопросы ребенка. Прочитайте, наконец, вместе книгу и побалуйтесь в нежных обнимашках.

И говорите, говорите, говорите… О чем? Да ведь есть о чем: о доброте, о счастье, о красоте!

5.Шанс влюбиться заново

Самое важное правило напоследок.

Карантин и домашняя самоизоляция – это шанс посмотреть на партнера заново. Вот когда вы в последний раз были вместе 24 часа в сутки? Помните?

А помните о его/ее детских мечтах? Что, даже не знаете о них? Так вот оно! Пора посмотреть на него/нее глазами маленького, удивленного  ребенка:

  • Что вы цените в людях, а что категорически не воспринимаете?
  • О чем мечтали, и что произошло с вашими целями со временем? 2–3 или 5–10 лет что изменили?
  • Замечаете ли вы, что изменилось в вашем характере и в партнере? А знаете, как он/она представляет себе свой «идеальный день»?
  • Расспросите и расскажите об истории рода — так можно быстрее понять действия и желания человека.

Подумайте вместе, за что можно смело поблагодарить жизнь? Эта тема бесконечна. Развивайте ее и посмотрите на того, кто напротив другими глазами. Вспомните о доверии друг другу и … влюбитесь заново!

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