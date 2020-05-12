«Свої» для всех: Леся Литвинова о помощи благотворительного фонда медикам

В 2014 году соучредительница благотворительного фонда “Свої” Леся Литвинова помогала людям из Крыма и с востока Украины начинать новую жизнь вне привычного окружения. Когда первая волна беженцев схлынула, у дверей волонтерского центра на улице Фроловская 9/11 в Киеве стали появляться люди из оккупированных регионов, нуждающиеся в другого рода помощи — паллиативной. И пришлось Лесе осваивать медицинские закупки, разбираться в функциях медприборов, договариваться с поставщиками и производителями напрямую. В конце марта 2020 года Леся и команда БФ “Свої” стали активно заниматься приобретением защитных средств для медиков, ведь они не понаслышке знали об уровне обеспечения государственных больниц. С какими трудностями пришлось столкнуться во время поиска и покупки дефицитных средств защиты, рассказывает Леся Литвинова в интервью WoMo.

Как на фронте

Я скажу прямо, сейчас у нас в медицине обстоят дела примерно так же, как и в армии в 2014 году. Наше государство оказалось полностью не готово к эпидемии 2020 года. Так же, как и к войне шесть лет назад. И сейчас мы, все неравнодушные граждане, помогаем тушить пожар эпидемии теми же голыми руками, которыми помогали одеть и обуть армию. Хотя нам, волонтерам и благотворительным фондам, нужно гораздо меньше времени, чтобы разобраться в потребностях медиков или военных, чем неповоротливой, очень медлительной государственной машине. То, что может занять у государства месяцы, у нас — дни или недели. Как человек уже шесть лет работающий с медицинской системой Украины, могу сказать, что в ней ситуация в 2020 году все же немного лучше, чем в армии в 2014 году. В случае с коронавирусной инфекцией нам еще помогает тот факт, что многие страны вошли в пик заболеваемости раньше нас и уже имеют наработанный опыт борьбы с коронавирусом, который использует Украина. Так у нас есть понимание того, что нужно прямо сейчас. А общение с больницами помогает узнать объемы необходимой помощи.

С другой стороны, сейчас мы намного более одиноки, чем в 2014 году, когда весь мир готов был нам помочь. Борьбой с эпидемией занята каждая страна и мы можем рассчитывать только на себя и свой опыт решения сложных вопросов.

Дефицит и спекулянты

Я и наш фонд не старались искать и закупать ИВЛ, которые сейчас у всех на слуху и даже стоят у кого-то в гараже. Это очень дорогие аппараты, нам такие не по плечу и не по карману. Мы сосредоточились на самых необходимых для защиты медиков средствах — костюмах, масках, щитках и антисептиках, которые нужны в огромных количествах в больницы повсюду. В разгар эпидемии во всем мире их достать оказалось очень трудно, они были и остаются пока в катастрофическом дефиците.

Надо сказать, что сами мы специально не ищем поставщиков. Телефоны в фонде постоянно обрываются, но очень настойчиво звонят преимущественно те поставщики, цена у которых несоразмерно высока или товар ненадлежащего качества. А находить лучшие предложения получается пока каким-то чудом.

История с поиском защитных костюмов для медиков началась в Китае. Нам предложили партию костюмов с соответствующими европейскими сертификатами, идеальными фото на сайте и украинским продавцом. Как благотворительной организации, для нас очень важно, что продавец в Украине, ведь мы можем приобретать товары только у украинских резидентов. Мы покупали партию в 10 000 костюмов, стоимость которой, по предварительным оценкам, варьировалась в пределах 4 000 000 грн. И фото на сайте нам было недостаточно, мы попросили прислать образец костюма.

Костюм из Китая прибыл в Украину через две недели. В оригинальной упаковке, с вкладышем-инструкцией на китайском языке, он оказался бумажным на ощупь. А когда мы при помощи знакомого китаеведа перевели иероглифы, то узнали, что костюм не предназначен для работы с выделениями человеческого организма. То есть о соответствии европейским сертификатам биозащиты речи не шло вообще.

Украинский бизнесмен, который предложил нам продукцию этого китайского производителя, уверял нас, что ничего не знает о ненадлежащем качестве костюмов, китайские партнеры заверили его в высоком качестве товара. Мы, конечно, от такого сотрудничества отказались.

Сейчас огромный дефицит товаров медицинского назначения и в Украине и в мире, но найти можно практически все, только по чудовищно завышенным ценам. К примеру, возможно, от отчаяния или непонимания цены, люди покупают кислородные концентраторы по 200 000 гривен, которые до эпидемии стоили около 30 000 грн. Наш фонд “Свої” давно работает с пациентами и ориентируется в реальной стоимости медтоваров, поэтому мне очень жаль тех, кто не зная цен вынужден покупать, скажем, бытовой пульсоксиметр по цене донорской почки. Аппарат, состоящий из прищепки с батарейкой, инфракрасного датчика и монитора, до эпидемии стоил приблизительно 300 гривен. Сейчас их предлагают приобрести по 2000 грн за штуку при закупке оптовой партии. А по очень большому знакомству предлагают за 1100 грн за один такой аппарат. И хочется сказать: ребята, вы думаете, это навсегда? Эпидемия, дефицит и ажиотаж закончатся. Если у вас нет никакого другого бизнеса, в который вы готовы уйти, вы — трупы. С вами никто не будет иметь дело.

Не китайские костюмы

Мы все же привезли партию защитных костюмов для украинских медиков. Совершенно случайно, каким-то чудом одна знакомая, знающая о поисках фонда, обратилась к знакомому бизнесмену из Турции, который давно ведет бизнес в Украине. Его бизнес к медицине не имеет никакого отношения, но он нашел и заказал для нас в Турции костюмы у производителя. Ему лично история с поставками украинским медикам защитных костюмов ничего не принесла кроме головной боли. У него разрывался телефон от количества согласований, через которые нужно было провести партию, кроме самой покупки нужно было организовать доставку самолетом, пройти таможню, где должны были исключить нашу партию костюмов из подлежащих обложению НДС. Товары, предназначенные для борьбы с эпидемией, привезенные не для продажи, растамаживаются без НДС, что снизило для нас стоимость костюмов с 420 грн до 350 грн, но увеличило в разы количество бумаг, которые нужно было согласовать помогающему нам бизнесмену.

После всего этого нам предстоял титанический труд по передаче костюмов в больницы. Мы не стали ждать получения украинского сертификата соответствия костюмов несколько месяцев, а воспользовались возможностью ввести эту конкретную партию в эксплуатацию при помощи Государственной службы по вопросам труда.

В апреле мы успели еще найти в Украине и заказать очень крупную партию многоразовых респираторов 3 класса защиты, антисептиков, щитков. На рынке невозможно найти многоразовые респираторы в достаточном количестве, но мы знали где искать остатки партий, которые в 2017-2018 годах покупали через Prozorro для тубдиспансеров и патологоанатомов.

Материал подготовила Ольга Хлопенкова.