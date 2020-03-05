Татьяна Короткая: «В нашем обществе еще не раскрыта важность горизонтальной карьеры»

Заместитель бизнес-омбудсмена Татьяна Короткая имеет огромный опыт в государственном и частном секторах. Она знает, с какими сложностями в работе сталкиваются ее коллеги и деловые партнеры, поэтому с удовольствием сотрудничает с ними, делясь знаниями и помогая выстраивать отношения с различными ассоциациями. В интервью Татьяна объяснила, как следует поступать в кризисных ситуациях, через которые проходит большинство профессионалов.

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Татьяна, лидерство – это врожденное качество или оно появляется в силу каких-то обстоятельств?

Я думаю, что в человеке уже заложены черты лидера. Плюс ко всему на сегодняшний день существует достаточно много инструментария, чтобы развить лидерство. Но на самом деле не всем оно необходимо. Если говорить об успешности в обществе, то молодежь подвергнута стереотипам. Многие уверены, что нужно обязательно стать руководителем, даже если в подчинении всего один-два сотрудника, но зато вы директор по каким-то вопросам. Очень часто это можно наблюдать даже в маленьких компаниях.

Однако лидерство – это не наличие высокой должности, а умение взять на себя ответственность, что встречается намного реже. Зато достаточно много руководителей, которые при возникновении малейшей проблемы говорят: «В этом виноваты поставщики, подрядчики, госорганы и подчиненные, а я все правильно сделал. Ко мне какие вопросы? Я старался, прилагал титанические усилия, а они меня подвели». Но если вы стоите во главе процесса, значит, это ваш дефолт. И вы должны взять на себя ответственность. Безусловно, потом можно разобраться, почему что-то пошло не так, но сначала нужно признать свое участие в данной проблеме.

Подниматься по карьерной лестнице – единственный вариант для профессионалов?

В нашем обществе еще не раскрыта важность горизонтальной карьеры, когда человек растет в своей профессии, а не стремится подняться по карьерной лестнице. Например, финансист в маленькой компании может заниматься вопросами, которые касаются его должностных обязанностей, а затем переходит в большой холдинг, но при этом не перестает быть финансистом и занимать одно и то же место в иерархии. Однако оценка результатов деятельности этого человека, оплата и уважение к нему растут по мере его профессионального роста.

В каких случаях люди выбирают горизонтальную или вертикальную карьеру?

Все мы разные, кому что подходит. Один человек может быть проактивным – ему нужны достижения, а другой более спокойного нрава – ему важна некая стабильность, но она предполагает профессиональный рост и расширение своих компетенций в каких-то вопросах.

Некоторым женщинам комфортно строить горизонтальную карьеру и быть лидерами в семье. Ведь традиционная роль женщины – хранительница очага. Она может иметь некоторую занятость в социальной сфере, развиваться как профессионал, но при этом быть лидером дома. Ей важно уделять время воспитанию детей, здоровью всей семьи, планировать отпуск. Она раскрывается дома, берет на себя ответственность за решение вопросов, связанных с родными.

Мы не говорим обо всех женщинах. У каждого свой подход, и важнее в данном случае найти что-то свое. Вспомним античное изречение: «Познай самого себя». А ведь это самое сложное, потому что не всегда удается разобраться, что именно вам доставляет удовольствие в жизни.

Что вы посоветуете предпринять в моменты кризиса?

Когда возникают какие-то переломные ситуации, кто-то уходит из профессии, а кто-то берет паузу и возвращается с новыми силами.

Это сложные моменты, и чем более развит человек, тем труднее ему проходить такие периоды. Когда яркие политики, бизнесмены или творческие люди рвутся к очередной вершине, то вполне понятно их желание оказаться на пике. А если ты уже там, что тогда? Конечно, у каждого из нас своя гора, но как поступить, если дают о себе знать какие-то ограничения? Например, возраст. Как быть, если ты чувствуешь, что еще полон сил? Одни начинают писать книги, другие вести тренинги или путешествуют, третьи отходят от дел. Каждый человек выбирает свой ритм.

Стоит обратить внимание на опыт выдающихся личностей, как они выходили из кризиса и справлялись с профессиональным выгоранием, найти свой пример, который вас вдохновит.

У вас были ситуации, когда вы понимали: «Мои действия не приносят мне радости»?

Конечно. Если вы развиваетесь, то жизнь рано или поздно поставит вас в такие условия. Это очень сложный момент. У меня часто возникают мысли на эту тему, потому что мне важно получать удовольствие от работы. Я трудоголик и выбираю данный путь сознательно. Однако с годами я научилась делать многие вещи более интересными для себя. Например, в организации, где я работаю, наша команда прошла очень большой путь. Сегодня мы гордимся тем, что ездим по всему миру и делимся опытом. Но на этой орбите нужно найти какие-то новые точки отсчета, чтобы продолжать работать дальше и быть полезной. Я для себя открыла очередные горизонты: у нас есть партнеры, которым важен наш опыт, потому что они только начали работу. Например, мне очень нравится общаться с коллегами из бывших стран СНГ. Я понимаю, с какими сложностями они сталкиваются, и помогаю выстраивать отношения с партнерами, с различными ассоциациями. Мне доставляет удовольствие такое сотрудничество. Я вижу в этом большую перспективу в плане профессионального развития.

Если профессионал понимает, что достиг потолка в своей сфере деятельности, что нужно предпринять?

Это внутренний кризис, который очень тяжело переживается. Я наблюдала его неоднократно среди коллег. Кто-то может найти новый смысл в своей текущей роли. У кого-то может быть мудрый руководитель, который даст новый проект, где человек получит больше самостоятельности, раскроется и решит свою внутреннюю проблему. Но если этого не происходит, надо менять работу. Мы понимаем, что найти свое место в жизни очень сложно. Надо пробовать и не бояться выходить из зоны комфорта. Но мне не очень нравится это выражение: чтобы из нее выйти, нужно ее хотя бы иметь.

Есть ситуации, когда ничего не получается. В свое время я не понимала, почему у меня возник такой потолок. Хотя его не было, передо мной попросту возникла следующая политическая позиция, на которую я отлично подходила и была в этом плане конкурентоспособна. Но, будучи молодой женщиной, мне не хватило житейского опыта осознать, что для ее получения нужно быть вовлеченной в политическую работу. Только спустя годы я поняла, что это являлось важным условием. То есть осознание проблематики пришло гораздо позже. Но в тот момент я ушла работать в бизнес и открыла новые горизонты.

Поэтому, если у вас возникло ощущение, что вы достигли потолка, стоит подумать, что именно вам мешает. Проблема в вас, в атмосфере в коллективе, в наличии серьезных конкурентов или в отсутствии вакансии? Я считаю, что это очень важный вопрос.

Известно, что топ-менеджмент сегодня – это по большей части мужской мир. Как женщине вести себя в нем, если она чувствует давление со стороны коллег мужчин?

Часто наличие дорогого костюма, яркого галстука и даже очень хорошего диплома не гарантирует внутренней культуры человека. Среди топ-менеджеров много мужчин, которые из-за отсутствия воспитания позволяют себе грубо обрывать женщину на полуслове, перекрикивать, толкаться. Поэтому у более деликатных по натуре женщин возникает комплекс самозванца. Мы эмоционально другие и, как правило, более нежные. Нам сложно проявлять подобную невоспитанность.

Я уверена, что мужчине, который является профессионалом и сильным лидером, нет необходимости создавать ситуацию, когда его коллега женщина будет чувствовать давление. А те, у кого отсутствует воспитание и способность оценить достойного партнера, к сожалению, создают дополнительные барьеры. Но не следует бояться высказывать свое мнение. Профессионализм выражается в результатах работы.

Беседовала Вероника Кирилюк