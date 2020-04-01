Тайны мозга. Как активизировать нейропластичность

Как и любой другой мускул в вашем теле, вы либо накачиваете его, либо сжигаете. Мы все знаем, что упражнения полезны для тела, но многие из нас забывают, что мозг также нуждается в хорошей тренировке, чтобы держать его в тонусе. Но как это сделать? Как соотносятся абстрактное мышление и вполне материальный «грецкий орех» в нашем черепе? И наконец, существует ли какая-то особая зарядка для ума?

Несмотря на многие исследования, человеческий мозг самая загадочная и малоизвестная наука. Она не готова раскрыть свои секреты. Серое вещество мозга определяет уникальный внутренний мир с воспоминаниями, фантазиями, эмоциями и желаниями. Благодаря разработке инновационных методов исследования и возможности использования самого современного оборудования в области нейропатологии, ученые смогли раскрыть многие секреты мозга.

Термин «нейропластичность» был впервые использован польским нейробиологом Ежи Конорским в 1948 году для описания наблюдаемых изменений в структуре нейронов. Он не использовался широко до 1960-х годов, но идея появилась еще раньше. Сантьяго Рамон и Кахал, пионер нейробиологии, говорил о «нейрональной пластичности» в начале 1900-х годов. Он осознал, что мозг действительно может измениться после того, как человек достиг совершеннолетия. Это исследование показало, что существуют другие способы смерти клеток мозга, другие способы их адаптации и повторного подключения, и, возможно, даже способы их восстановления или пополнения. Сегодня .то называется «нейрогенез».

В 1960-х годах было обнаружено, что нейроны могут «реорганизоваться» после травмирующего события. Дальнейшие исследования показали, что стресс может изменить не только функции, но и структуру самого мозга. В конце 1990-х годов исследователи обнаружили, что стресс может убить клетки мозга. Тем не менее, эти выводы до сих пор не вполне уверены.

Таким образом, нейропластичность мозга относится к физиологическим изменениям в мозге, которые происходят в результате нашего взаимодействия с окружающей средой. С того момента, как мозг начинает развиваться внутриутробно, и до того дня, когда мы умрем, связи между клетками нашего мозга реорганизуются в соответствии с нашими меняющимися потребностями. Этот динамичный процесс позволяет нам учиться и адаптироваться к различным событиям.

Одна из главных характеристик мозга — его нейропластичность. Это значит, что нас буквально формирует то, что окружает: работа, которую мы выполняем; книги, которые мы читаем; люди, с которыми мы ведем разговоры и имеем общие хобби.

Нейропластичность позволяет нашему мозгу постоянно изменяться и адаптироваться, создавая новые нервные связи по мере необходимости и отказываясь от путей, которые мы больше не используем. Действительно, нейропластичность позволяет мозгу справляться с драматическими изменениями окружающей среды, такими как травматическое повреждение, так как здоровые нервные клетки ищут связи друг с другом, чтобы компенсировать повреждение и восстановить функцию. Но даже повседневные переживания, мысли, эмоции и поведение формируют работу нашего мозга, постоянно укрепляя те нервные связи, которые мы используем, и ослабляя те, которые мы не делаем.

Из чего состоит мозг

Из нейронов, особых нервных клеток, уникальных по своему строению: с множеством коротких щупалец и одним длинным. Короткие — дендриты, длинный — аксон.

Дендриты связывают соседние нейроны, аксоны — разные части нервной системы, иногда очень отдаленные. Например, нейроны в голове могут дотянуться аксонами до поясницы, а нейроны поясницы – до пальцев ног.

Место физического контакта между отростками двух нейронов называется синапс. Это соединение неплотное, в нем есть щель. Сигнал от одной клетки к другой передается через ионы или специальные белки-посредники.

В мозге выделяют белое и серое вещества:

Белое вещество состоит из аксонов. Его функция — доставлять сигналы по телу и согласовывать работу всей нервной системы.

Тела нейронов и дендриты образуют серое вещество. На нем остановимся подробнее.

Роль серого вещества

Откровенно говоря, оно скорее серо-коричневое — бурый оттенок дают кровеносные сосуды, несущие питательные вещества к нейронам. Серое вещество отвечает за запоминание, эмоции, речь, движения, а также обработку данных от органов чувств.

Все наши представления о мире хранятся в виде связей между нейронами. Каждый новый факт запускает создание новых ассоциативных связей.

Чем больше ассоциаций образует одно воспоминание, тем оно крепче. Если вы что-то увидели, для этого «чего-то» образовались связи в зрительной области мозга. Если подключить уши, нос, тактильные ощущения, добавить радость, отчаяние или любое другое сильное чувство, тогда возникнет больше разнообразных ассоциаций — образ крепче осядет в голове и вспоминать его будет легче.

Но мозг нейтрален и не знает разницы между хорошим и плохим. Он учится тому, что повторяется — и полезным, и бесполезным мыслям, действиям и привычкам. Поэтому нейропластичность может закрепить депрессивные, тревожные, навязчивые и чрезмерно реактивные паттерны. Нейропластичность, конечно, не совсем хорошая. Например, депрессия часто ассоциируется с негативной нейропластичностью — пластичностью, которая устанавливает неприятные мыслительные паттерны, а не полезные.

Существует два типа пластичности мозга.

Отрицательная нейропластичность мозга

Отрицательная пластичность мозга, которая способствует нездоровому функционированию мозга. Отрицательная пластичность мозга вызывает изменения нервных связей в мозге, которые могут быть вредными для нас. Например, негативные мысли могут способствовать нервным изменениям и связям, связанным с такими состояниями, как депрессия, беспокойство и приступы паники. Кроме того, чрезмерное употребление наркотиков и алкоголя усиливает негативную пластичность, пересматривая нашу систему вознаграждений и воспоминаний.

Положительная нейропластичность мозга

Положительная пластичность мозга улучшает здоровое функционирование мозга. Положительная пластичность мозга включает изменения в структурах и функциях мозга, что приводит к благоприятным результатам. Например, повышение эффективности нейронных сетей, отвечающих за более высокие когнитивные функции, такие как внимание, память, настроение. Есть много способов, которыми мы можем способствовать нейропластическим изменениям. Положительная пластичность мозга — это когда мозг становится более эффективным и организованным. Например, если мы неоднократно практикуем наши таблицы умножения, в конце концов, связи между различными частями мозга становятся сильнее. Мы делаем меньше ошибок и можем их быстрее считать.

Когда вы чувствуете себя мотивированным, внимательным и готовым к действиям, ваш мозг выделяет химические вещества и гормоны, которые необходимы для того, чтобы преобразование произошло в вашем уме. Но когда вы чувствуете себя отвлеченным, незаинтересованным или делаете что-то тривиальное, что не требует внимания, ваши переключатели на изменение отключаются. Наши привычки, паттерны, пристрастия внедряются в наш мозг, что усиливает нейронные пути для этого типа поведения. И наши общие реакции на себя и других, стресс и беспокойство о вещах, которые произошли в прошлом или которые мы предполагаем, произойдут в будущем, также являются частью нашего нейропластического макияжа.

Помните, ваш разум помогает достигать ваших целей и мечтаний. Можно делать небольшие вещи в вашем уме, которые приведут к значительным изменениям в вашем мозге и вашем общем жизненном опыте. Вы можете тренировать свой мозг, чтобы двигаться в направлении ваших целей и мечтаний.

Таким образом, поддержание активности вашего мозга и последовательная перестройка — это ключ не только к вашему долгосрочному когнитивному функционированию, но и к вашему общему благополучию. Когда мы узнаем что-то новое, мы создаем новые связи между нашими нейронами. Мы перестраиваем наш мозг, чтобы приспособиться к новым обстоятельствам. Это происходит ежедневно, но это также то, что мы можем поощрять и стимулировать.

Как улучшить или обеспечить нейропластичность мозга

• Чтение художественной литературы увеличивает и усиливает, создает повышенную связь в мозге. Чтение также улучшает наши языковые навыки, стимулирует корковые зоны и наши языковые центры.

• Изучение нового языка активизирует визуальные и слуховые процессы, а также работу памяти.

• Мозговое упражнение: не имеет значения, кроссворды, шахматы, логические тесты, математические задачи или загадки. Использование вашего ума для работы укрепит информационные сети, улучшит ваш набор навыков в определенных областях и предотвратит ваш ум от лени.

• Написание художественных работ: улучшает связь мозга в состоянии покоя, что может повысить самоанализ, память, эмпатию, внимание и сосредоточенность.

• Путешествие: подвергает ваш мозг новым стимулам и новым условиям, открывая новые пути и активность в мозге.

• Изучение музыкального инструмента: может увеличить связь между областями мозга и помочь сформировать новые нейронные сети.

• Недоминантные упражнения для рук: могут образовывать новые нейронные пути и укреплять связь между нейронами.

• Танцы: снижает риск развития болезни Альцгеймера и повышает нервную связь.

• Физические упражнения и ходьба — вы можете увеличить размер своего гиппокампа, критической области мозга, отвечающей за память и другие важные функции.

• Сон может быть самым важным питательным веществом для нейропластичности. Мозг, лишенный сна, гиперконнектен. Он запутан связями, насыщен нервной информацией. Сон восстанавливает это. Сон дает вам возможность открыть новые связи, сформировать новые воспоминания и разработать новые навыки. Сон способствует задержке обучения благодаря росту дендритных шипов, которые действуют как связи между нейронами и помогают передавать информацию через клетки.

• Уменьшение стресса: стресс является тихим убийцей, а также снижает нейропластичность. Если вы не можете уменьшить источники стресса в своей жизни, вы можете изменить свое отношение к нему.

• Использование мнемонических устройств: тренировка памяти может улучшить связь в префронтальной теменной сети и даже предотвратить потерю памяти, связанную с возрастом.

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