Украинка получила «Оскар» за документальный фильм

Елена Андрейчева — британская кинематографистка из Киева (родилась в Киеве) получила «Оскар» за лучший документальный фильм в коротком метре. Ее картина называется «Учимся кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девушка)».

Елена получила статуетку не одна, а вместе с американской режисеркой Керол Дайсингер.

О чем?

Короткометражная лента «»Учимся кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девушка)» показывает и рассказывает про деятельность некоммерческой организации Skateistan в Афганистане.

Организация — своего рода школа для девочек из бедных районов Калуба в Афганистане. Она помогает девушкам научиться читать и писать, кататься на скейтборде, ведь женщины в Афганистане не имеют права принимать участие в спортивных соревнованиях.