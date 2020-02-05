Украинка получила «Оскар» за документальный фильм

Елена Андрейчева — британская кинематографистка из Киева (родилась в Киеве) получила «Оскар» за лучший документальный фильм в коротком метре. Ее картина называется «Учимся кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девушка)».
Елена получила статуетку не одна, а вместе с американской режисеркой Керол Дайсингер.
О чем?
Короткометражная лента «»Учимся кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девушка)» показывает и рассказывает про деятельность некоммерческой организации Skateistan в Афганистане.
Организация — своего рода школа для девочек из бедных районов Калуба в Афганистане. Она помогает девушкам научиться читать и писать, кататься на скейтборде, ведь женщины в Афганистане не имеют права принимать участие в спортивных соревнованиях.
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