ТОП-7 украинских документальных фильмов 2020 года

Украинское кино развивается огромными темпами: каждый год украинские режиссеры создают все больше и больше интересных картин: художественных и документальных. И если про первое мы слышим постоянно, то информации про документальное кино — мало. Мы решили это исправить и составили ТОП-7 украинских документальных фильмов.

Танцовщик

Один из самых ярких и известных документалок. «Танцовщик» — это документальный портрет феноменального артиста балета, Сергея Полунина, подробная история жизненного и творческого пути балетного танцора.

В картине режиссера-документалиста Стива Кантора — экстраординарные физические данные Полунина и его уникальный эмоциональный диапазон, который проявляется как на сцене, так и в жизни, рассказывается о сотрудничестве Сергея с американским фотографом и режиссером-клипмейкером Дэвидом Лашапелем — с ним Полунин работал над видео на песню Take me to Church. Видео моментально набрало миллионы просмотров и открыло Полунина для новой аудитории, незнакомой с миром академического танца.

Полунин стал самым молодым солистом Королевского балета Лондона за всю его историю, а на пике славы неожиданно покинул его ради желания быть независимым, свободным и не принадлежать никому. И он продолжает всех удивлять.

Вулкан

Главный герой Лукас отправляется на границу с Крымом в составе мониторинговой миссии ОБСЕ. Но в ходе странных совпадений событий, он оказывается в городке на юге Украины, где встречает местного чудака по имени Вова. Следуя за Вовой, Лукас медленно погружается в жизнь украинской провинции, в мир, где вещи выглядят полностью оторванными от всякой логики или структуры.

Заповедник Аскания

Фильм про заповедную и удивительную атмосферу парка Аскания-Нова. Здесь уживаются разные виды животных и люди. Ученый, директор бывший хиппи, молодые рэперы, буйволы, зебры и и пеликаны. В Аскании уже век защищают природу от изменений, от изменения, которые делает человек. Но выживет ли это все?

Сторожева застава

Полуисторическая картина с нотками мистики. По сюжету мальчик Витька во время солнечного затмения обычный мальчик Витька попадает на тысячу лет назад, в Киевскую Русь, в разгар решающей битвы Добра и Зла. Здесь и магический камень, дающий мощную силу и легендарные богатыри, и украинский фольклор.

Съемки картины проходили в Карпатах на горе Олексы Довбуша, в Коростышевском карьере и Тетеревском коше, в городе Буча, на болотах и ​​Лысой горе в Киеве. Масштабные декорации самой Сторожевой заставы построили на киевской Троещине.

Крым, как это было

Это полнометражный документальный фильм — история офицеров, солдат и матросов, которые находились в самом эпицентре во время захвата Крыма.История про тех офицеров, которые НЕ изменили своей присяге на верность Украины. В фильме участники событий рассказывают об оккупации украинского Крыма и о том, как все происходило.

Первая сотня

Это документальный фильм «Первая сотня», который показывает события и историю первой сотни Майдана, те, которые пошли защищать Украину в АТО.

Это не просто фильм, а настоящие человеческие истории, вызовы и решения на грани жизни и смерти, поиск взаимодействия, первые шаги к формированию гражданского общества. Это все реальные кадры, от того и мурашки по коже.

Донбасс

Это драматический, полудокументальный фильм Сергея Лозницы. Фильм состоит из ряда эпизодов, в них воспроизведены подлинные истории, случившиеся на оккупированных территориях востока Украины . Несколько героев связывают эпизоды между собой и передают друг другу, словно эстафетную палочку, внимание зрителей.