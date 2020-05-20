Успешная Я: Натали Дегтярева о бизнесе и карьере в Mary Kay

Индустрия красоты – это прибыльно. Причем иногда не нужно ни больших денег для старта, ни офиса, ни персонала: только вы, качественная продукция и умение коммуницировать. Натали Дегтярева, успешная предпринимательница, владелица ателье и создательница собственного бренда одежды, открыла для себя дополнительные возможности развития с компанией Mary Kay и очень быстро выросла до статуса «Лидер бизнес-группы». В интервью WoMo Натали рассказала, почему пересмотрела свое отношение к рабочему графику и как в компании можно начать зарабатывать без стартового капитала.

Об амбициях и работе на себя

Мне 36 лет, у меня два высших образования – юридическое и экономическое. Я работала в сфере финансов, была личным помощником – в общем, трудилась по найму с фиксированной зарплатой и ненормированным рабочим днем. Поскольку у меня двое детей, я стала пересматривать свое отношение к работе, ведь из-за своего графика у меня не получалось уделять им достаточно внимания, например, водить их в школу и забирать из школы домой, как мне того хотелось. Так я пришла к четкому желанию иметь свой бизнес, чтобы реализовать все свои желания и возможности и существенно увеличить доход.

Поскольку у меня не было крупной суммы для старта бизнеса, я вспомнила о том, что очень люблю и что меня увлекает, – о мире моды. С детства мне нравилось шить и придумывать наряды. Именно в этом я захотела себя реализовать.

Все случилось спонтанно: я обслуживалась в одном ателье, где была и прачечная, которая неожиданно закрылась именно тогда, когда была мне очень нужна. В тот момент мне как недовольному клиенту и пришла в голову идея создать бизнес, который будет гарантировать качественные услуги по пошиву, ремонту и чистке одежды.

Первое свое ателье я открыла на $800: арендовала помещение, поставила швейные машинки, нашла персонал. Мы работаем по индивидуальному заказу. К нам обращаются женщины с разными желаниями, фигурами и бюджетами. Но приходят они не столько за одеждой, сколько за стилем жизни, за переменами. Я не шью просто платье или брюки, а как психолог разбираю проблему и желания клиентки, и мы вместе создаем образ и предмет гардероба, которые помогают женщине найти вдохновение и энергию, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.

Знакомство с Mary Kay

Одна из клиенток в ателье просто поразила меня своей харизмой, внешним видом, стилем жизни. Мы разговорились, и я узнала, что она лидер бизнес-группы компании Mary Kay, косметика которой мне была знакома. Я поняла, что моя знакомая совершенно свободно располагает своим временем. Она приходила на примерку, когда предлагала я , в то время как клиенткам с фиксированным графиком работы приходилось отпрашиваться, чтобы вовремя быть в ателье. У меня же как у предпринимательницы все так же не хватало свободного времени, как и тогда, когда я работала по найму. Оказалось, что мой доход при огромной занятости практически равен доходу моей клиентки – консультанта по красоте Mary Kay, которая имеет возможность уделять достаточно внимания и себе, и семье, и работе. Тогда я решила, что тоже хочу построить свой бизнес в Mary Kay: во-первых, чтобы наконец иметь гибкий график, во-вторых, чтобы дать моим клиенткам новую опцию – не только стильно одеваться, но и ухаживать за собой.

Плюсы бизнеса Mary Kay

Бизнес с Mary Kay может быть интересен очень многим женщинам. Во-первых, он дает возможность развития. Во-вторых, возможность хорошего заработка при небольших денежных вложениях. В-третьих, возможность интересного общения с другими целеустремленными и харизматичными женщинами. Четвертый пункт: гибкий график работы и больше времени на себя и семью. Пятый плюс: этот бизнес обязывает и мотивирует вас выглядеть ухоженно и красиво, а это прекрасно сказывается и на самочувствии и на рабочих результатах. Думаю, что нет таких женщин, которым бы не подходил бизнес с Mary Kay, просто есть разные типы женщин и каждая из них находит в этом что-то свое. Если женщина очень активная, яркая, она научится продавать с помощью собственного образа. Если женщина скрупулезная, методичная, более закрытая в живом общении, она может вести качественные страницы в соцсетях, что тоже прекрасно для продаж. Если это молодая мама, она может создать бьюти-блог для определенной целевой аудитории – таких же молодых мам, и занять эту нишу. Кроме того, ни одна компания в Украине не дает таких возможностей для развития и заработка для женщин 50+, как компания Mary Kay.

С чего начать и как не бояться

Для того чтобы начать бизнес с Mary Kay, нужно всего лишь оформить свой стартовый набор, а лидер бизнес-группы научит всему остальному, если возникнет в этом необходимость. Ведь все зависит от того, сколько вы хотите зарабатывать: чтобы получать 5 тыс. грн в месяц, необходимо столько-то времени и усилий, а для заработка в 20 тыс. нужно другое количество времени и другие стратегии.

Не только доход, но и рост

Моя карьера с Mary Kay развивается стремительно, как и все остальное в моей жизни. Я человек дела. Соглашение с компанией я подписала в октябре 2018 года и полгода никому ничего не говорила, потому что не рассматривала это как бизнес, а просто покупала косметику для себя и моей 16-летней дочери. Но когда я разобралась в том, как устроен заработок в Mary Kay, то за четыре месяца сформировала команду и начала лидерскую программу. На данный момент в моей бизнес-группе больше 100 консультантов по красоте. Это достаточно быстрое развитие, но, считаю, что я могла бы работать еще результативнее. Все женщины вокруг меня – мои потенциальные клиентки или консультанты. Я знакомлюсь с ними везде: в очереди в магазине, в лифте, на парковке – могу заговорить с любой женщиной и пригласить ее на мастер-класс по красоте. Я не считаю, что навязываю свои услуги, наоборот, показываю свой стиль и образ жизни, качественный продукт.

Планы у меня грандиозные. Я стала лидером в феврале 2020 года. За три месяца получилось многое. Моя бизнес-группа называется «Успешная я», потому что я хочу, чтобы все женщины были успешными. В ближайшее время хочу увеличить команду до тысячи консультантов по красоте, а в дальнейшем – достичь наивысшей ступени карьерной лестницы развития бизнеса в Mary Kay – статуса «Национальный лидер Украины». Также мечтаю создать бьюти-хаб, чтобы учить женщин быть красивыми посредством косметики, одежды и законов психологии.