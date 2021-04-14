Виктория Файнблат: У каждого ребёнка должно быть право на комфорт

Украина стабильно лидирует в рейтингах уровня бедности населения. В 2020 году, как подсчитали в Национальной академии наук, 18,7 млн украинцев или более половины, жили за чертой бедности. Кризис, спровоцированный всемирной пандемией и карантинами, точно не улучшил, а только усугубил эту ситуацию. В стране миллионы семей, которые пытаются прожить на минимальную зарплату, на которую, очень часто, им приходится содержать не только себя, но еще и нескольких детей.

А теперь представьте, при семейном бюджете в 4 000 гривен, как много средств удается вкладывать в обучение, развитие ребенка и создание домашнего уюта? А что делать, когда у тебя из средств к существованию – только одна минимальная пенсия, на которую ты пытаешься содержать двоих внуков, от которых отказалась родная мать?

Или, когда ты 67-летняя прабабушка, которая воспитывает шестилетнего правнука, от которого отказалась не только мать, но и бабушка. И вы живете в небольшой квартире, которая из-за конденсата вся покрыта грибком и плесенью, что очень влияет на психологическое состояние ребенка, ведь грибок очень токсичен. Не говоря уже о том, что он вреден для здоровья физического и плохо влияет на развитие ребенка.

Или, когда ты вдова, которая потеряла своего мужа во время самых ожесточённых боев в Дебальцево в 2015 году, и у тебя осталось двое детей, которых необходимо ставить на ноги, а денег не хватает даже на самое необходимое.

Или у вас многодетная семья, оставшаяся без кормильца, которая несмотря на все беды, остается дружной и жизнерадостной, но не имеющей возможности обеспечить детям то, что они хотят.

Все это – только небольшая часть историй из нового социального проекта «Право на комфорт», который я задумала еще несколько лет назад, столкнувшись с тем в каких, зачастую ужасных условиях, живут украинские дети.

Психологи очень часто говорят, что с беспорядка в наших домах – начинается беспорядок в наших жизнях. Но не во всех домах можно обойтись простой уборкой. Особенно, если это дом с продавленным деревянным полом, протекающими трубами, ободранными стенами и отсутствием элементарных необходимых для проживания вещей – удобной кровати, стола, за которым можно учиться, спортивного инвентаря, когда так хочется заниматься спортом, а на спортивные залы денег просто нет.

Именно поэтому я и моя команда задумали не заниматься «уборкой жилищ», а делать полноценные ремонты квартир, в которых дети смогли бы комфортно жить и развиваться.

Ведь этим детям довелось испытать в свои 5-6-7 лет и так немало бед: оставшись без родителей, пережив смерть близкого, невозможность больше сказать кому-то «мама» и «папа», эти дети больше не улыбались и не верили в то, что хотя бы какие-то их мечты могут исполниться.

Государство, к сожалению, не предоставляет никаких программ помощи подобным семьям, и в нашей стране нет ни одного социального проекта, который бы занимался улучшением жилья. Почему бы не стать первой, подумала я? Да, немного страшно быть первопроходцем, но все страхи уходят после того, как видишь улыбку на лице наших героев. Улыбку, которой на их лицах не было уже давно. И когда шестилетний Ростик, который очень любит танцевать ламбаду, наконец может это делать не среди стен, покрытых плесенью, а в своей новой красивой комнате.

Именно поэтому мы приглашаем всех неравнодушных присоединяться к нашему проекту «Право на комфорт» в качестве меценатов и волонтеров.

Давайте подарим украинским детям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, возможность жить и развиваться в комфорте!