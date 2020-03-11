Все ли мыло антибактериальное и что нам нужно о нем знать?

В разгар пандемии коронавируса и серьезных карантинов по всему миру, мы постоянно слышим одну и ту же рекомендацию: мыть руки. Тщательно. Постоянно.

Однако, какое мыло лушче всего использовать и как оно работает? Подойдет любое? Или все-таки лучше взять антибактериальное?

Как долго нужно мыть руки?

В обычное время ВОЗ рекомендует мыть руки на протяжении 60 секунд. Ведь, известно, что кишечная палочка умирает от непрерывного воздействия мыла через 72 часа, а от антибактеариального за 24 часа.

А в чем разница?

Разница между обычным и антибактериальным мылом, как мы знаем, в его свойствах. Однако, уже давно в обычное мыло начали добавлять 30% антибактериального средства триклозан или триклокарбан. Эти же компоненты находятся в дезодорантах, влажных салфетках и так далее.

Обычное мыло: что нужно знать?

Во-первых, обычное мыло дешевле антибактериального, оно не убивает полезные бактерии с поверхности кожи, но и плохо борется с опасными бактериями. Его механизм работы — смыть грязь и пыль с кожи.

Сегодня обычное мыло, как мы уже говорили содержит легкие антибактериальные средства, которые помогают бороться с несложными загрязнениями и бактериями.

Антибактериальное мыло: что нужно знать?

Антибактериальные средства созданы и эффективны для медицинских учреждений, ведь иммунитет пациентов ослаблен. Дезинфектор для рук с содержанием спирта минимум 60 процентов — отличная альтернатива мыла, если нет возможности вымыть руки, его также отлично использовать в уборке для дома с домашними животными.

Однако, злоупотребление антибактериального мыла значительно уменьшает количество полезных бактерий, а это в свою очередь, может сделать антибиотики мало эффективными в борьбе с новыми бактериями. Поэтому, стоит еще несколько раз подумать, чем его использовать.

Кроме того, это не значит, что можно мыть руки менее тщательно при использовании антибактериального мыла.

Что в итоге?

Разница между обычным и антибактериальным мылом есть! Обычное мыло подходит для ежедневного использования, мыть с ним руки необходимо минимум 60 секунд. Кроме того, оно сушит кожу.

Антибактериальное мыло только в условиях с опасной средой и если вы находитесь в больнице. Оно не убивает вирусы, но справляется с бактериями.