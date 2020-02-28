Выросли продажи книги «Чума» Альбера Камю

Эпидемия коронавируса обвалила фондовые рынки, но подняла продажи не только марлевых защитных масок для лица и книги «Чума» Альбера Камю.

Читатели решили использовать эту книгу в качестве «инструкции по применению», основной пик продаж пришелся на Францию, рассказывает портал BFM TV.

В конце января было продано 1700 экземпляров романа и это только начало, ведь теперь интерес к роману появился и у итальянцев.

В популярном итальянском интернет-магазине роман «Чума» за несколько месяцев занял шестое место по популярности.

Роман «Чума» Альбера Камю появился в 1944 году, он рассказывает про городок Оран в Алжире, в котором разрослась эпидемия чумы. Болезнь в романе — это аналогия угрозы фашизма, но тем не менее.