Взаперти: Домашнее насилие в Италии в период карантина

Многие жертвы домашнего насилия встречаются с виктимблеймингом, когда окружающие в белых пальто недоумевают: «А куда ж смотрела?» или «Почему не ушла?» Теперь представьте себе строгий карантин, в который даже немногочисленные кризисные центры не принимают тех, кто хочет покинуть дом, ставший тюремной камерой. Многие европейские страны заявляют об увеличении случаев домашнего насилия: изоляция семей не оправдывает, но вполне объясняет это явление. В Италии, где ограничительные меры особенно строги, а государство хронически недофинансирует шелтеры, общественные организации, помогающие жертвам семейных тиранов, бьют тревогу: за период карантина они получили на 75% обращений, чем за аналогичный период прошлого года.

Молчат, боятся

Так, итальянская сеть кризисных центров D.i.Re. подчеркивает, что к ним массово стали обращаться те женщины, которым они уже оказывали поддержку в прошлом, то есть эпизоды насилия вернулись с новой силой в эти семьи. В то же время наблюдается значительное уменьшение числа женщин, обращающихся за помощью впервые: эти женщины находятся под постоянной угрозой насилия, не имеют возможности ни незаметно найти информацию, ни позвонить, чтобы попросить о помощи.

В особо уязвимом положении оказываются иммигрантки. Часто они не ориентируются в законодательстве Италии, не знают, где искать информацию, которая им может помочь, часто имеют маленький круг знакомств и не всегда хорошо владют языком. Чаще всего они обращаются за поддержкой к таким же иммигранткам, как сами. И с недавних пор могут получить квалифицированную и оперативную обратную связь. В Италии появилась организация, которая помогает русскоговорящим женщинам, попавшим в ситуацию домашнего насилия — U.D.A.R. — Unione delle donne associate russofone (Союз Русскоговорящих Женщин).

Наталья Примака, член Совета директоров, секретарь ассоциации U.D.A.R. рассказывает о деятельности организации: «Идея создания нашей ассоциации принадлежит нашему президенту — Ольге Богачук. Она сама была в браке с итальянцем, поэтому не понаслышке знает о проблемах в совместных браках. Слава Богу, в ее случае проблемы были решаемыми и муж, теперь уже бывший, повел себя при разводе достойно».

Типичная ситуация

Общаясь в различных группах в соцсетях, Ольга обратила внимание на то, что посты наших женщин о проблемах в семье попадаются очень часто. Сначала она старалась помочь советами как частное лицо, потом в голову пришла идея о создании группы, специализирующейся именно на помощи женщинам. Так родилась группа на Фейсбук «U.D.A.R (Италия. Наши Женщины В Беде.)», которая сегодня насчитывает более 9000 участников.

Читая различные истории стало понятно, что все они более-менее похожи между собой: романтичный жених, став супругом и привезя жену в Италию, меняется как в сказке. Ограничивает жену в средствах, не помогает в изучении итальянского, препятствует в общении с родственниками и друзьями. Если появляются дети, то семейная жизнь превращается в кошмар: женщина, запуганная угрозами лишения ее ребенка, становится мишенью постоянных издевательств. Не зная языка, законов страны, не имея возможности найти работу (многие живут в маленьких городках, выехать откуда возможно только на машине), женщины оказываются один на один с бедой, не понимая как выйти из подобной ситуации.

Юридическая помощь

Количество подобных историй привело к пониманию того, что это — серьезная проблема, которую не решить, посочувствовав жертве. Нужны конкретные советы куда обратиться, как действовать. Но тут нужно учитывать один важный момент: давая советы, нужно понимать, что любое ошибочное действие в данных ситуациях может привести к катастрофическим последствиям. То есть, очень важна консультация с хорошим адвокатом, знающим итальянское законодательство.

В этот момент судьба свела Ольгу с Дарьей Кондратьевой. Даша — отличный специалист и человек с большой душой. Закончила университет в Харькове, потом, переехав в Италию, получила диплом адвоката в университете Милана, состоит в официальном реестре адвокатов этого города. До знакомства с ней в группе уже появлялись адвокаты, якобы желающие помогать, на деле же оказалось что эти люди хотели просто подзаработать денег на чужой беде.

Что мы делаем

Дарья поддержала идею Ольги о создании ассоциации. В этот же период (февраль-март 2019) познакомились и мы с Ольгой. Результат — 6 марта 2019 года была официально зарегистрирована ассоциация U.D.A.R. — Unione delle donne associate russofone (Союз Русскоговорящих Женщин), членами совета директоров которой мы все являемся.

Ольга Богачук — наш президент, «мотор», на энтузиазме которой держится вся организация. Оля «горит» идеей помощи женщинам, может сорваться посреди ночи и поехать спасать очередную «женщину в беде».

Дарья Кондратьева — юрист, составитель всех юридических документов ассоциации. Помимо этого, Дарья консультирует женщин, обратившихся в нашу ассоциацию, если в этом есть необходимость. Дарья — очень занятой человек, но все же находит время на консультации, причем делает это все совершенно бесплатно.

Я, Наталья Примака, являюсь секретарем ассоциации. Моя деятельность — написание различных текстов, обращений, постов в группу.

Ольга и я являемся администраторами группы «U.D.A.R (Италия. Наши Женщины В Беде.). Модераторы и активные члены нашей ассоциации — Лада Сущенко, Наталья Осташко и Анна Мартынчик. Благодаря группе на Фейсбук у нас создалась сеть волонтеров, разбросанная по разным регионам Италии.

Все наши волонтеры — это женщины, имеющие личный горький опыт решения проблем. Если к нам в группу или в личные сообщения приходит обращение о помощи, мы среди волонтеров обсуждаем как можно помочь и решаем кто из нас конкретно будет заниматься этим обращением. Первый шаг — связаться с человеком, выяснить все обстоятельства, узнать что сама женщина думает обо всем случившемся. Затем, в зависимости от обстоятельств, принимаем решение как ей помочь. Иногда достаточно наших советов, иногда нужна консультация адвоката и т.д.

Поддержка в других вопросах

Основное направление ассоциации — борьба с насилием в семье, но к нам обращаются и с другими проблемами: кто-то потерял работу, кто-то остался без жилья, кому-то нужен совет и т. д. Подобного рода обращения мы публикуем в группе и «коллективным разумом» пытаемся найти решение. 9 тысяч человек, собранных вместе— это большая сила.

В последнее время, в связи со сложившейся ситуацией, мы получаем много обращений от женщин из Украины, приехавших в Италию по биометрическому паспорту. Кто-то остался совершенно без копейки денег, кто-то не знает где жить, кто-то имеет проблемы со здоровьем, а домой попасть не может. Например, последнее обращение мы получили от двух сестричек, попавших в сложную ситуацию по вине жениха одной из них. Мужчина сначала предложил им пересидеть карантин у него дома, а потом передумал и стал выгонять женщин на улицу. Морил их голодом, запугивал всячески, довел до нервного срыва. Наши волонтеры связались с женщинами, поддержали морально, помогли найти человека, который смог отвезти сестер к подруге.

Один из важнейших принципов нашей ассоциации: мы не делим наших женщин на «наших» и «ваших». Я сама — из Латвии, Ольга — из Казахстана, Дарья — из Украины. Наши волонтеры — выходцы из разных стран СНГ. В группе тоже полный интернационализм, жестко пресекаются все попытки распрей на национальной и политической почве. За границей проблемы и заботы всех наших женщин очень похожи.

Наша ассоциация еще молодая, поэтому нам очень интересен опыт других подобных организаций, мы наводим контакты с итальянскими ассоциациями. Было много планов о сотрудничестве, которые, к сожалению, пришлось отложить до окончания чрезвычайной ситуации.

Так как к нам очень часто обращаются женщины родом из Украины, бывает нужна информационная и физическая помощь на территории этой страны. Наша ассоциация была бы рада сотрудничать с волонтерами или ассоциациями, подобными нашей, расположенными в Украине. Пишите нам, ведь только вместе — мы сила!