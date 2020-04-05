Йога и психическое здоровье

Те, кто практикуют йогу, углубляясь в её истинное предназначение, знают, что йога — это один из лучших вспомогательных инструментов для работы с психикой. Очень здорово, что йогу практиковать можно где угодно, даже дома, во время карантина. И именно во время вынужденной изоляции йога может помочь справиться со стрессом.

Взаимосвязь тела и психики

Чем больше я практикую, тем больше я убеждаюсь в том, что наше физическое состояние напрямую связанно с нашим психическим состоянием. В повседневной жизни наше внимание находится вне нас: проблемы в семье, работа, друзья и т.д. В силу этого мы не знаем кто мы, и только лишь сильные эмоциональные потрясения возвращают нас к себе самим. Во время практики мы погружаемся внутрь себя, обращаем внимание на себя и знакомимся со своими желаниями, болями, радостями. Познаем себя, учимся принимать себя. Особенно это важно для людей, которые пережили любого вида психологические травмы, поскольку в травматичные моменты наша психика пытается справится с травмой всеми способами: зависимости, склонность к суициду, неврозы и т.д. Совмещая психологические консультации и йогу, вы в разы увеличиваете эффективность работы по достижению внутреннего баланс. Если у вас сложный период и серьезные проблемы, одной йогой не поможешь, нужна помощь психолога или даже медиков. Но йога — отличный дополнительный инструмент.

Физические блоки, депрессия и стресс

Стрессы, с которыми мы встречаемся каждый день, не проходят бесследно, а остаются как в наших тонких телах так и в нашем физическом теле, принося нам болезни. Работая с дыхательными и медитативными практиками, я наблюдала случаи, когда у моих клиентов уходили физические блоки, повышался уровень жизненной энергии, улучшалось общее настроение. Я не могу приуменьшить ценность асан, поскольку они работают не только с физическим телом но и с психическим, помогая нам выровнять наше состояние. Наблюдаю примеры клиентов у которых были проблемы со сном, а уже после 2-3 недель регулярных занятий их сон улучшался, этот эффект я называю «бонусом от практики».

Хотела бы вернутся к случаям когда занятия йогой действительно помогали клиентам справиться с депрессиями, сложными жизненными ситуациями. На занятие ко мне пришла женщина, которая пребывала в бракоразводном процессе и, как это часто бывает, она была скептично настроена по поводу результата. Поскольку развод — это сложный период для любого человека в любом возрасте, тем более, еси вместе люди прожии 20 лет или больше. Весь мир для тебя рушится и депрессия настигает быстро. Не знаю, где клиентка нашла в себе внутренние силы, но приходила она на занятия регулярно. Мы практиковали и физические нагрузки, и медитацию. Чуда не случилось после первого занятия, конечно, но после 3-х месяцев регулярных занятий постепенно женщина расцветала. Мир приобретал краски, она легче говорила о проблеме и, что для меня важно, она видела смысл в том чтобы жить дальше.

Йога — это не чудо, но регулярная практика с опытным инструктором помогает нам сбалансировать нашу жизнь и раскрасить её в яркие цвета.

Практические рекомендации

Немного практических рекомендаций. Хочу подчеркнуть, что любую практику лучше всего начинать с опытным специалистом. Но если вы хотите и готовы начать практику здесь и сейчас могу порекомендовать, по моему мнению, практику «Сурья Намаскар» ( с санскрита «Приветствие Солнцу»). В этой практике соединены и асаны, и пранаямы (дыхательные практики), и медитация. Сурья Намаскар — это динамическая практика, в ходе который вы плавно переходите из асаны в асану, подключая дыхание, что, в свою очередь, погружает вас в медитативное состояние. И, как я писала выше, все это поможет вам постепенно прийти к внутреннему балансу.

Конечно, желательно Сурью делать утром, но если со временем у вас совсем плохо — тогда практикуйте в любое удобное время. Я лично не привязываюсь ко времени, а занимаюсь полагаясь на свои ощущения. Варианты выполнения можно поискать в интернете и выбрать для вас наиболее подходящий. Важным пунктом при выборе будет инструктор и те объяснения которые сопровождают практику. Кому то Сурья покажется банальной рекомендацией, но для меня это безопасная и эффективная практика для новичков.

В одной из статей я давала некоторые варианты медитативных практик. Подключите и их к йоге. Уделите себе время и практикуйте с удовольствием.

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