Зачем поддерживать женское предпринимательство в Украине

В Украине о женщинах в предпринимательстве есть сразу несколько мнений. Одни считают, что женского предпринимательства нет и быть не может. Роль женщины — воспитывать детей и выполнять обязанности по дому. Еще говорят, что вопрос гендерного равенства преувеличен, а сложностей у женщин топ-менеджеров и предпринимателей вообще нет. И все чаще обсуждается то, что эта проблематика есть, с ней нужно работать. Давайте вместе подумаем почему важно поддерживать женщин-предпринимателей.

Благодаря пандемии мы увидели силу и выносливость женщин. Этот год показал, насколько огромен потенциал женщин на самом деле. Но он может быть достаточно хрупким, если управляющие структуры государства, финансовые институты и бизнес-организации не соберутся вместе, чтобы сделать три вещи: предложить системную поддержку и программы, позволяющие женщинам выжить и процветать в новой реальности, дадут им навыки навигации по цифровому миру и будут развивать справедливую, доступную систему финансовых услуг, которая поддерживает работу женщин и предпринимательство. Именно такие инвестиции могут принести бесценные дивиденды не только женщинам, но и обществу в целом.

Международная организация труда на основе статистических данных доказала, что около 50% продуктивности женщин остается неиспользованной. Это значит, что, если женщины получат поддержку, они станут еще эффективней.

Когда вы поддерживаете предприятия, принадлежащие женщинам, вы инвестируете в расширение экономических прав и возможностей женщин, гендерный паритет в торговле, динамичные сообщества и рост экономики в целом.

Исследование Глобального института McKinsey показало, что продвижение равенства женщин может добавить 12 триллионов долларов в мировую экономику к 2025 году. А в лучшем случае это число может подскочить до 28 триллионов долларов. Этого можно достичь, если обеспечить большее гендерное равенство и расширить возможности для женщин.

В международном рейтинге гендерного равенства The Global Gender Gap Index 2021 Украина занимает 74-е место из 156 стран.

Женщины-предприниматели выбирают для бизнеса чаще всего направления, связанные с оказанием услуг населению. К примеру, открывают сады и школы, развивают магазины онлайн и оффлайн формата, оказывают бьюти услуги, занимаются пошивом одежды, управляют кондитерскими. Также женщины все чаще выбирают социальное предпринимательство, создавая, в том числе рабочие места для людей с ограниченными возможностями. Кроме этого, бизнесы, которыми управляют женщины, также создают рабочие места для других женщин.

Многие женщины открывают бизнес, оказавшись в декрете. Они направлены на то, чего не хватает женщине в это время. Часто создаются нишевые продукты или сервисы: школы молодых родителей, творческие кружки и студии, курсы программирования, сервисы по поиску нянь. Все их идеи дают возможность развиваться детям и закрывают те направления, в которых не работают мужчины.

По данным Opendatabot, чаще всего женщины ведут бизнес в следующих областях: розничная торговля – 43,6%; предоставление других индивидуальных услуг — 9,3%; компьютерное программирование, консультирование — 4,9%.

Женщины чаще признаются, что им не хватает знаний, поэтому ориентированы на постоянное обучение и повышение знаний. По данным PricewaterhouseCoopers, 56% женщин считают, что им для развития не хватает знаний в менеджменте, налогообложении, маркетинге и других специфических сферах. 52% женщин посетовали на недостаточную уверенность в собственных силах. 42% женщин для развития бизнеса не хватает источников финансирования.

Женщины в бизнесе намного быстрее адаптируются и справляются с преградами на пути к успеху. По данным MasterCard, за время кризиса, вызванного Covid-19, 42% бизнесов, управляемых женщинами, перешли на цифровую бизнес-модель, а 34% определили новые возможности для бизнеса после пандемии.

Женщины реинвестируют до 90% своего дохода в свои семьи и общины по сравнению с 40% для мужчин.

Компании, возглавляемые женщинами, привлекают больше инвестиций на более поздних стадиях, и показатели по средней выручке у них тоже выше.

Женщины развиваются и растут сами, а также поддерживают и менторят друг друга. Это также важно для развития не только бизнеса, но и нации в целом. Чем больше будет таких сообществ, тем успешней будет каждый отдельный город и страна.

Женщины — креативные и эффективные владелицы бизнеса и ведут, как правило, довольно прибыльный бизнес. Они не боятся тяжелой работы, настойчивы и просто не сдаются.

Творчески решают проблемы и сразу находят несколько вариантов решения.

Важно поддерживать женщин в бизнесе, потому что, делая это, мы обеспечиваем и повышаем финансовую стабильность наших семей и страны в целом.



Конечно, для того, чтобы создать экологичные условия для ведения бизнеса женщинам, понадобится еще немало время. И здесь важно работать на законодательном уровне, убирая ограничения, которые мешают женщинам развивать предпринимательский талант, и создавая благоприятные условия для развития женского предпринимательства.