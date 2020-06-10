Женщина в бизнесе: 5 психологических ловушек

Мы часто зависим от принятых в обществе внешних условностей и стереотипов, постоянно путая эти привнесенные из внешней среды механизмы поведения с нашими истинными природными потребностями. И, как результат, получаем фрустрацию – ситуацию, когда «я чего-то очень хочу, но получить этого не могу».

Жизнь становится разрядкой для неразрешенных ситуаций, которую проживаем как алиби, компенсацию, и, если хотите, как карму за то, что не знаем себя, не понимаем кто мы и чего действительно хотим. Женщина бессознательно проживает огромное количество искажений, нефункциональных моделей поведения, способствующих регрессу, а иногда и тотальному разрушению. Хочу поделиться с вами некоторыми из них и наметить пути выхода.

Ловушка № 1. Умная или красивая?

В бизнесе необходимо следовать логике дела, отслеживая чистоту функции, ежеминутно задаваясь вопросом: «Зачем я это делаю?». Нужно быть мужественной, чтобы давать себе честный ответ на поставленный вопрос. Одна из наиболее распространённых ошибок – подмена понятий, когда путаются роли – женщины-лидера и женщины-самки. Все личные взаимоотношения женщине-лидеру следует выстраивать за пределами предприятия, в противном случае мужчины воспримут такую женщину лишь как представительницу слабого пола. Почему так происходит?

Мужской ум устроен таким образом, что за доли секунды, глядя на партнера по переговорам женского пола, он определяет: «Она умная или красивая». Если хотя бы на минуту он отнесет вас к категории «Красивая», ничто уже не сможет изменить его мнение в обратную сторону. Сделка не выгорит, заработок пройдет мимо.

Мораль

Если хотим зарабатывать с мужчинами, иметь среди них авторитет и пользоваться уважением – не следует привносить в дело чуждую логику – логику соблазна и секса. Нужно четко следовать намеченному курсу, демонстрируя при этом профессионализм и чувство собственного достоинства.

Ловушка № 2. Я – самая обаятельная и привлекательная. И самая неординарная, и самая успешная

Соперничество среди женщин часто имеет негативную окраску. В этой схватке мы забываем о первоначальной цели. Видим достойную соперницу и вступаем в спаринг. Конечно это происходит завуалированно: внешне демонстрируя отстаивание своих бизнес-интересов, желание предоставить качественную услугу или максимальные усилия по выполнению той или иной задачи, мы, часто бессознательно, делаем всё, чтобы победить в этой схватке, низвергая другую. Нам кажется, что побеждаем, но на самом деле, выигрывая один бой – проигрываем войну.

Мораль

Необходимо научится СО-трудничать с другой женщиной и всегда держать цель контакта. Каждая из нас уникальна и восхитительна, когда знает и любит себя. Но дисгармонична и некрасива, когда идет против себя.

Ловушка № 3. Я обиделась, так как вы не оценили меня по заслугам

Бизнес – это простая чистая функция, конечная цель которой – получение прибыли. Особая форма рациональности, предполагающая точность, утилитарность и функциональность. Эмоциям нет места в бизнесе. Если мы в рабочей ситуации испытываем чувство обиды, ненужности или агрессии, значит «пребываем в ошибке» и вредим себе. Как правило, вслед за этими эмоциями приходят потери, убытки, болезни.

Мораль

«Кесарю кесарево, а Божие Богу». Нельзя привносить в бизнес то, что ему чуждо. Если нам кажется, что переросли тот уровень, на котором пребываем (ответственности, заработка, профессионализма), нужно реагировать по-взрослому – искать новую дорогу, которая будет сложнее, но интересней, дорогу, которая принесет другие плоды. Застревая на таких инфантильных стратегиях, как обида, чувство неоцененности, агрессия, в финале этого театрального представления мы получаем глубинную фрустрацию и падение.

Ловушка № 4. Я точно знаю, что умнее всех

Когда вокруг все кажутся глупыми, а только ты одна умной – нужно остановиться и серьезно задуматься. В мире не существует самого умного человека. Всегда есть кто-то, кто в чем-то умнее, и кто-то, кто в чем-то глупее. Более того – чем умнее человек, тем реже ему в голову приходит эта мысль. Каждый раз, когда мы действительно становимся умнее, то с удивлением для себя открываем новые безграничные горизонты. Участь тех, кто уже «умнее всех» – оставаться глупцом до конца своей жизни, даже если он об этом и не подозревает.

Мораль

Если чувствуем, что стали в чем-то умнее – здорово! Значит пора отправляться в путь и штурмовать новые горизонты Бытия.

Ловушка № 5. Я должна выглядеть сексуально, чтобы быть успешной

Сегодня многие женщины стараются выглядеть более сексуально. Но помогает ли это им в рабочем контексте? Становятся ли они от этого профессиональней? Зарабатывают ли на этом в долгосрочной перспективе?

Скажите честно, о чем думает руководитель-мужчина, глядя на молодую красивую девушку в обтягивающих джинсах и с глубоким декольте? Наверное, он на полном серьезе раздумывает о том, чтобы сделать её полноценным деловым партнером и взять в долю в сделке? Или все-таки представляет её себе по-другому? Определяет её для других целей?

В этой ситуации женщине нужно честно задать себе вопрос: «А чего я действительно хочу в этих обстоятельствах?», потому как тот результат, о котором она мечтает, и то как себя позиционирует – это две абсолютно разные вещи, которые никогда не встречаются друг с другом.

Мораль

Если женщина претендует на успешную карьеру и серьезные результаты в бизнесе – всё в ней, а прежде всего собственный имидж, должно помогать в этом, демонстрируя профессионализм и утонченный ум.

***

Мы поговорили только о пяти ловушках, которые мешают женщине выстраивать успех в бизнесе и приумножать заработок. Таких ловушек-стереотипов, к сожалению, много – женщина ежедневно ошибается в том или ином аспекте. Разобраться самостоятельно в том, где оступилась, «свернула не туда» – очень сложно, особенно когда не подозреваешь что совершаешь ошибку. Предугадать и разобраться поможет профессиональный психолог, который специализируется на развитии креативного потенциала лидера.

Лично для себя я выбрала направление онтопсихологии. И не ошиблась. Это принесло мне серьезные результаты в профессиональной и личной жизни. Профессор Антонио Менегетти – основатель направления онтопсихология, огромное внимание уделил концепции женского лидерства, посвятив данной теме несколько книг. Он был убежден, что миру «не хватает вклада определенного модуса разума, который свойственен именно женщине. Наша цивилизация и история нуждаются в этом уме, примененном рационально и ответственно. Благодаря этому мы обретем будущее, которым сможем гордиться».

Речь идет о женщине Высшего класса. О той женщине, чей лидерский ум, превосходя все нефункциональные стереотипы, дает ей способность стать функцией успеха и управлять этим миром со свойственной женщине утонченностью и интуицией.