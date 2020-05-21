10 ошибок, которые мешают расти женщинам в бизнесе

Женщин-предпринимательниц не так уж и мало, но сколько их поучают миллионный доход? В США, например, в 2018 году только 1,7% владелиц бизнесов получали доход, превышающий заветную цифру в $1 миллион. Что стоит за этой проблемой? Основательница организации Million Dollar Women, предпринимательница Джулия Пимслер, консультирует женские компании по всему миру. Опыт десятков бесед с успешными СЕО она сконцентрировала в 10 советов для роста женского бизнеса. Какие же ошибки совершают предпринимательницы?

Вы все делаете сама

Каждый предприниматель-миллионщик знает, что уметь делегировать задания и полномочия — фундаментально. Для этого нужны штатные работники, внештатные сотрудники или консультанты, виртуальные ассистенты и/или стажеры. В своей работе коуча я встретилась со многими женщинами, перфекционизм которых не давал им делегировать работу эффективно: «они» завалят работу, сделают неправильно и так далее. Но пока вы не научитесь делегировать, квантового скачка в бизнесе не будет. Вам надо из «делателя» стать лидером.

Нехватка внутренних систем и процессов

Секрет качественного роста компании обычно заключается не в том, чтобы делать больше и работать дольше. Надо работать умнее, а не больше. Вашим финансам нужны правильные внутренние системы и процессы, маркетинг и продажи — это ключевые моменты. Да, на поиск и внедрение этих систем нужно время, но его стоит найти. Миллионный бизнес — это своего рода «машина для делания денег». Стратегия, продажи, хорошая команда и программное обеспечение, которое автоматизирует большую часть работы.

Ограничивающие утверждения

Генри Форду часто приписывают выражение: «Думаете ли вы, что сможете или думаете, что не сможете чего-то, вы правы в обоих случаях». Мы можем быть уверенными в том, что принимаем рациональные решения, основанные на фактах и цифрах, но на самом деле часто именно наше подсознание приводит нас к определенным решениям. Многих предпринимателей тормозит их собственное мышление. Не недостаток компетенций удерживает женщин в бизнесе от масштабных прорывов, а неуверенность и путаница в убеждениях, которые касаются денег и успеха. Избавьтесь от ограничивающих убеждений и достигайте успеха!

Вы не видите зону роста вашего бизнеса

Если вы способны разглядеть ту часть бизнеса, которая способна расти, вы не застрянете на «плато». Это так же поможет сделать вашу компанию более привлекательной для инвесторов, потому что вы покажете, что компания выросла за такое-то время в Х раз без того, чтобы нанять в Х раз больше персонала или потратить в Х раз на маркетинг и инфраструктуру. Посмотрите на свою компанию под таким углом зрения: «Что в бизнесе может расти и какие наши услуги должны стать приоритетными, чтобы привлечь больше клиентов?»

Вы не работаете с коучами и менторами

Можно сказать, что женщин не учат вкладывать в себя. Нас учат вкладываться в удовлетворение нужд других людей, ставить чьи-то интересы выше собственных. Поэтому вам стоит обратиться за наставничеством к людям, которые могут указать вам как преодолеть эти установки. Вы, конечно, можете искать свой путь, но это будет дольше, а ведь 50% малых предприятий закрывается в течение первых пяти лет работы. Так что найдите хорошего коуча или эффективного ментора для того, чтобы расти быстрее.

У вас недостаточно знаний о финансах

Финансы — «ахиллесова пята» многих предпринимательниц, с которыми я знакома. Незнание этой части бизнеса ведет к неэффективному финансовому планированию и нехватке наличных. Не нужно иметь диплом или степень MBA для того, чтобы вести бизнес, но нужно учиться как обращаться с деньгами эффективно и грамотно.

У вас нет запаса денег

Я помню, как один из моих советников говорил: «Ты можешь достаточно долго обходиться небольшими деньгами, но остаться совсем без них можно только раз». Многие компании закрываются или начинают тонуть просто потому что остаются без текущих средств. Работайте с советником или хорошим бухгалтером над регуляцией денежного потока.

Хорошие идеи, плохое исполнение

У каждого предпринимателя есть свой набор навыков. Некоторые генерируют блестящие идеи, но не могут качественно воплотить их в жизнь. Некоторые умеют сделать качественно, но не обладают креативностью и широким кругозором. Оба этих навыка очень нужны нашему бизнесу. Как сделать план на год, два, пять, если вы имеете идеи и видения? Как расти, если вы не можете разожить вашу идею на этапы и процессы?

Расходы на маркетинг

Деньги могут закончиться, если плохо рассчитать расходы на маркетинг. Маркетинг — одна из самых больших статей расходов в быстрорастущих компаниях. Было время в моей компании, когда мы не достаточно зорко следили за тем, откуда к нам приходят клиенты, поэтому не понимали, какой из каналов маркетинга работает лучше. В определенный момент мы заметили нашу ошибку и перестали вбрасывать деньги в те каналы, которые не работали.

Вы не вкладываете в нетворкинг и личное развитие

Мы не знаем того, чего не знаем. Значит, самый эффективный метод узнать о том, чего не знаешь — окружить себя людьми, которые могут помочь нам выбраться на новый уровень. Найдите время для личного развития и для развития бизнеса: будь-то чтение бизнес-богов и книг, участие в деятельности организаций предпринимателей, просмотр обучающих видео или личное общение с коучами и менторами. Подавляющее большинство женщин, перешагнувших милионный рубеж в своих доходах, практиковали несколько или все эти методы. Поверьте, все это поспособствует росту вашего бизнеса!

Источник: entrepreneur.com