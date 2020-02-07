5 вдохновляющих книг о лидерстве

Как быть прогрессивным лидером и успешным предпринимателем? Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации, рекомендует пять вдохновляющих книг.

Как быть стоиком. Античная философия и современная жизнь

Массимо Пильюччи

Стоицизм — это и философия, и умение сохранять твёрдость и мужество в жизненных испытаниях. Возможно, кто-то отметит, что, дескать, в античные времена стоиком было оставаться проще, а сейчас столько стресса, какое уж тут спокойствие? Известный американский философ и биолог Массимо Пильюччи считает, что мы просто недостаточно хорошо осведомлены о принципах стоицизма. Ведь это очень современная философия, которая учит управлять гневом и принимать мудрые решения.

Государь

Никколо Макиавелли

Термин, принятый в политологии и произошедший от фамилии автора, «макиавеллизм», означает «применение хитрости, лукавства, грубой силы в управлении государством». Макиавелли, государственный деятель эпохи Возрождения, считал, что польза для укрепления государства главнее моральности правителя, что народ охотно прощает сомнительные поступки, если успех правителя служит общему благу. Или, если, по крайней мере, создается такое впечатление. Сейчас даже не приходится отрицать, что именно эти зачастую принципы работают и по сей день. Если в ваши планы не входит возглавить какое-нибудь государство, то книгу стоит читать, чтобы понимать мотивы и намерения сегодняшних и будущих правителей.

Becoming/Становлення

Мишель Обама

Мишель Обама интересна далеко не только как бывшая Первая леди США, и не только как первая афроамериканка, которая выступила в такой роли. Она показала себя как защитница прав девочек и женщин в США и во всем мире, она пропагандировала здоровый образ жизни и бережное отношение к ресурсам. Каким же было ее становление, что сформировало это выдающуюся женщину и какие цели она видит перед собой сейчас, покинув Белый Дом? Читаем в бестселлере, переведенном на более чем 30 языков мира.

No Room for Small Dreams: The Decisions That Made Israel Great

Шимон Перес

Шимон Перес, израильский политик, чья карьера длилась 70 лет, бывший глава различных министерств Израиля, дважды премьер-министр Израиля, лауреат Нобелевской премии мира, пишет о том, как создавалась страна, сделавшая ставку на свой народ, на инновации, образование и оборону. От арабских воостаний в начале Первой мировой войны до успешных разведопреаций Израиля, от создания ядерной программы до роздения удивительной технологической промышленности. Перес считает, что для успеха будущих поколений нужна смелость, чтобы выйти из темноты страданий прошлого, пройдя трудности и жертвы ради мира. И с ним трудно не согласиться.

Доставка щастя. Шлях до прибутку, задоволення і мрії

Тони Шей

Тони Шей — один из самых успешных бизнесменов в мире. В этой книге он утверждает, что успешный бизнес невозможен без доли — иногда большей, иногда меньшей — риска. Если же речь идет не о деньгах, или не только о них, а и о взаимоотношениях людей, то риск бывает оправданным и даже необходимым. Тони Шею повезло собрать вокруг себя большую компанию единомышленников, настоящих друзей и фанатов своего дела. «Доставка щастя» — рассказ о больших деньгах, верной дружбе и искреннем человеколюбии. Это история стремлении наполнить свою жизнь смыслом, выкладываться на полную.