8 тысяч евро: Мамы предъявили счет за карантин

Периодически мы говорим о том, сколько стоил бы труд матерей, в котором не спешат взять равное участие отцы. Во время карантина ситуация усугубилась: заменой учителям в выполнении заданий и дистанционной учебе стали в основном мамы. И в основном, за счет времени, оторванного от профессиональной деятельности. А это уже убытки, которые рациональные немки взяли и посчитали.

У Карин Хартманн, хозяйки архитектурной студии в земле Саксония, трое детей школьного возраста, у каждого из которых свои нужды, ей необходимо продолжать вести бизнес, работать с клиентами, при этом контролировать то, как идут онлайн-уроки детей и как дети выполняют домашние задания: часто приходится объяснять и настаивать больше, чем это было в обычном школьном режиме. При этом никто не отменял стирку, глажку, готовку, уборку. Да, муж подключается, но, как и в подавляющем большинстве семей, именно мама — ответственная за все домашние дела.

Поразмыслив обо всем этом, Карин Хартманн решила запустить акцию на благо всех работающих мам, которые во время карантина взвалили на свои плечи еще и обучение детей. Теперь она и группа других немецких мам решили предъявить счет федеральному правительству за то, что должны были заменять учителей во время закрытия школ, а ведь налоги, за счет которых бюджет финансирует школы, были полностью уплачены. А образовательные услуги в полном объеме предоставлены не были.

Жест Карин и ее подруг был символическим, но из него получиось целое национальное движение, которое фокусирует внимание общества на доле материнского труда в семье. Под хештегом #CoronaElternRechnenAb (#РодителиСчитаютУбытки), Карин и другие мамы говорят о том, что в этот период обучение детей стало их рабочей нагрузкой, за которую никто не плати, а время на нее было оторвано от профессиональной деятельности. Они подсчитали, что мамы во время карантина выполнили работ на 8 тысяч евро, заменяя воспитателя детского садика, учителя, няню, повара, психолога, домработницы. Пока что этим мамам ничего не возместили, но общественный резонанс их идеи получили.

Критики в их адрес тоже появилось немало, в основном, «выступают» консервативные политики, которые высказывают типично патриархальное видение роли и предназначения женщины. А ведь результатом неравного распределения семейных обязанностей является значительная разница в пенсиях. Пока женщина жертвует карьерой ради семьи, мужчина продолжает продвигаться вверх по карьерной лестнице. А на заслуженном отдыхе средняя пенсия женщины в Германии составляет лишь около 46% средней пенсии мужчины.

Источник: ilmessaggero.it