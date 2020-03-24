Албания на карантине: СМС-ка от Премьер-министра

В Албании живут менее трех миллионов человек. Это маленькая страна на Балканском полуострове, где в последние годы начал бурно развиваться туризм: живописные горы и чистое море привлекают людей со всех уголков мира. Тем не менее, эпидемия коронавируса добралась и сюда. Наш инсайдер Эдона Ндочи рассказывает о том, что происходит в стране.

Новости о коронавирусе, появившиеся в начале марта были противоречивыми. Никто тогда и представить себе не мог, что пройдет совсем немного времени и мы окажемся на карантине, а вирус приведет к пандемии. В Албании случаи заражения были единичными, никто к этому всерьез не отнесся. Потом по телевизору стали каждый день показывать новости из Италии и мы не на шутку испугались. Мы бросились покупать маски и антисептики, цены на которые взлетели за считанные дни до небес.

Потом 12 марта мне на телефон пришло сообщение. Отправителем значился Премьер-министр Албании Эди Рама. В сообщении было написано:

«Это Эди, я прошу тебя: мой руки чаще, не выходи из дома без крайней необходимости, открывай окна и проветривай как можно чаще, следи за новостями, не бойся, но будь начеку, при появлении симптомов, звони на номер 127. Обнимаю на расстоянии».

С каждым днем число зараженных увеличивалось. Потом люди стали умирать от коронавирусной инфекции и страх стал осязаемым.

Люди остаются дома и следуют указам властей. С сегодняшнего дня мы должны предупреждать по телефону органы правопорядка в случае, если нам нужно выйти из дому за едой или по другой неотожной необходимости. На 29 марта 2020 года зараженных в Албании 212 человек, за последние сутки подтвердились 15 новых случаев. Десять человек умерли. Сорок — выздоровели, из них — восемь медиков. В прошлом году я окончила медицинский факультет по специальности «Сестринское дело», сейчас прохожу последипломный курс, до недавнего времени я была волонтером отделения неотложной помощи больницы моего родного города Шкодер, сейчас, говорят, пока волонтеры не нужны. В нашей больнице нет инфекционного отделения, то есть всех с подозрением на коронавирус везут в столицу, Тирану, и там делают тест. В обычных больницах делают только ургентные операции, а врачи в амбулаториях ведут прием только полдня и только по предварительной записи — это делается для того, чтобы не собирать много людей вместе и предотвратить новые заражения.

Материал подготовила Татьяна Гордиенко.

Серия репортажей от первого лица «Мир на карантине» регулярно выходит на WoMo.ua с целью познакомить наших читателей с личным измерением эпидемии коронавируса, с реальным положением вещей в отдельно взятых странах и городах через свидетельства непосредственных участников событий и с историями всех тех, кто делит с нами глобальный опыт нелегкого испытания.