Alignment. Как выстраивать согласованную работу по реализации стратегии

Стратегию можно разделить на три отдельных уровня, что может несколько усложнить ее alignment внутри компании. Существует множество статей, объясняющих, что такое каждый уровень стратегии, но все становится довольно расплывчатым, когда дело доходит до того, как эти разные уровни на самом деле связаны и взаимодействуют друг с другом.

Что такое стратегия на функциональном уровне?

Стратегии функционального уровня внедряются на операционном уровне организации и будут способствовать достижению стратегии корпоративного (или бизнес) уровня. Как правило, стратегии функционального уровня создаются для подразделений отдела — стратегические потребности и цели, например, отдела кадров, будут существенно отличаться от целей ИТ. Вот почему у большинства организаций будет несколько функциональных стратегий, и каждому отделу потребуется своя собственная.

С точки зрения стратегического планирования, функциональная стратегия должна быть последним уровнем стратегии, созданным в организации, поскольку это уровень стратегии, который определяет «как», после того как корпоративная стратегия определила «где», а бизнес-стратегия — «что».

Функциональная стратегия направлена ​​на определение конкретных действий, которые функциональные подразделения будут предпринимать для наилучшего достижения бизнес-стратегии и корпоративной стратегии.

Взаимосвязь функциональной стратегии и корпоративной стратегии

Как упоминалось ранее, уровни стратегии, которые вы выберете для своей компании, будут зависеть от размера и структуры вашей организации. Например, если вы крупная компания с несколькими предприятиями, работающими под зонтичной компанией, вам понадобятся все три уровня стратегии: корпоративная стратегия для организации в целом, бизнес-стратегия для каждого из ваших бизнесов и функциональная стратегия. для разных отделов в каждом из предприятий.

С другой стороны, организациям с одним бизнес-подразделением не потребуется отдельная корпоративная и бизнес-стратегия, и вместо этого они будут создавать объединенную корпоративную и бизнес-стратегию для компании, а также функциональную стратегию для каждого из своих отделов. Это сценарий, на котором мы сосредоточимся в этой статье, и в этом случае взаимосвязь функциональных стратегий с корпоративной стратегией очень тесно связана. Корпоративная стратегия будет определять направление бизнеса и то, чего он хочет достичь, а затем должны быть созданы функциональные стратегии, чтобы определить, как поддерживать корпоративные цели и задачи.

Почему вы должны беспокоиться о стратегии функционального уровня?

В конечном счете, успех стратегий функционального уровня напрямую связан с успехом стратегии корпоративного уровня вашей компании. Даже самые хорошо разработанные стратегии корпоративного уровня не принесут результатов, если стратегия функционального уровня недостаточно продумана, плохо согласована (aligned) или плохо выполняется (или все три).

Стратегия на функциональном уровне — прямая задача участников на уровне департаментов, но это, конечно, не означает, что стратеги корпоративного уровня могут ее игнорировать. Фактически, координация стратегических инициатив разрозненных подразделений, вероятно, является одной из наиболее важных задач стратегов корпоративного уровня.

Например, компании, проводящей стратегию сокращения штатов на корпоративном уровне, необходимо будет принимать решения в отношении прибыльных и убыточных элементов организации на функциональном уровне. Общение и понимание этих элементов и того, как они взаимодействуют, будет иметь решающее значение для успеха этой стратегии.

Принятие решения об аутсорсинге или ином сокращении менее прибыльных элементов бизнеса, таких как HR или ИТ, повлияет на эффективность других элементов функционального уровня, таких как продажи. Понимание того, как эти отделы взаимодействуют, зависит от получения хороших данных от элементов функционального уровня.

5 шагов для согласования функциональной стратегии с корпоративной стратегией

Стратегические планы на корпоративном уровне немного абстрактны, они обычно содержат широкое видение и цели / задачи высокого уровня, которые может быть трудно реализовать. Для того чтобы компании действительно реализовали свою корпоративную стратегию и достигли этих целей высокого уровня (и, в конечном итоге, своего видения), необходимо далее разбить эти цели на четкие и лаконичные действия. Здесь в игру вступает функциональная стратегия.

Стратегия функционального уровня характеризуется упором на детали, показатели и практичность. В результате разработка стратегии на функциональном уровне предполагает гораздо больший уровень коммуникации и обратной связи как по вертикали, так и по горизонтали, чем разработка стратегии на корпоративном уровне. Признание этого факта является ключом к согласованию функциональных стратегий с более широкими целями корпоративной стратегии.

Достижение успеха в функциональной стратегии может быть пугающей перспективой. К счастью, есть несколько простых шагов, которые может предпринять любой специалист по стратегическому планированию для обеспечения отличных результатов.

Шаг 1 — Поделитесь корпоративной стратегией с руководителями функциональных подразделений.

В идеале руководители функциональных подразделений должны быть вовлечены или, по крайней мере, проинформированы на протяжении всего процесса создания корпоративной стратегии. Даже если бы они этого не сделали, еще не поздно. Руководители отделов должны понимать корпоративную стратегию, а также цели и задачи, которые их отдел может поддерживать, чтобы создать согласованную функциональную стратегию. Между организационными и функциональными руководителями должна проводиться встреча по стратегии, чтобы объединить всех. Мы уже создали руководство о том, как поделиться своей стратегией и получить отзывы о ней, поэтому, если вы не знаете, как это сделать, ознакомьтесь с этим руководством.

В качестве быстрого контрольного списка вы должны выйти из встречи с твердым пониманием:

Цели / задачи / ключевые показатели эффективности, которыми будет «владеть» каждый отдел.

Цели / задачи / ключевые показатели эффективности, в которые каждый отдел будет «вносить свой вклад». Например. Если руководителю отдела продаж принадлежит цель корпоративной стратегии «Увеличение годовой выручки на x%», отделу продаж также может потребоваться поддержка со стороны маркетинга, поддержки клиентов и т. д.

Сроки, связанные с каждой целью / задачей / KPI.

Четкое понимание того, как выглядит успех для каждой цели / задачи / KPI.

Шаг 2 — Функциональные лидеры начинают формулировать стратегию

Второй шаг должен дать руководителям отделов время, чтобы интерпретировать собственные цели из корпоративной стратегии и начать формулировать функциональную стратегию того, как они могут наилучшим образом достичь этих целей. В процессе создания функциональной стратегии руководители отделов должны уделять особое внимание поддержке, которая им потребуется от разных отделов. Ключевые компоненты функциональной стратегии должны включать:

Задачи или цели

KPI для каждой цели / задачи

Проекты или планы работы для каждой цели / задачи

Право собственности и ответственность за каждое действие и решение в стратегии

Сроки и этапы

Шаги 3 — Стимулируйте коммуникацию

Как отмечалось ранее, двусторонняя коммуникация имеет решающее значение для успеха корпоративной стратегии в целом. Внутри иерархии горизонтальное общение, а также общение сверху вниз обычно легче достичь, чем по-настоящему двустороннее вертикальное общение. Важно учитывать потребности различных вовлеченных сторон, а также четко определять, какие стороны должны быть вовлечены. Выделение времени на создание среды, способствующей этому общению, является важным фактором в создании эффективного стратегического плана на функциональном уровне.

Шаг 4 — Пересмотрите стратегии на функциональном и корпоративном уровне

На этом этапе процесса корпоративные и функциональные руководители должны собраться вместе, чтобы поделиться и проанализировать функциональную стратегию и ее соответствие корпоративной стратегии. Функциональные цели слишком узкие или слишком широкие? Ваши KPI слишком оптимистичны? Как эта функциональная цель способствует корпоративной стратегии. Задавая эти вопросы, можно определить разницу между сплоченными отношениями между корпоративной и функциональной стратегией и плохо согласованными и неэффективными. Корпоративные лидеры должны предоставлять обратную связь и рекомендации для обеспечения тесного согласования между уровнями стратегии.

Шаг 5 — Внесите предлагаемые изменения в функциональную стратегию

В процессе проверки вы могли обнаружить, что определенные цели функциональной стратегии не были четко согласованы с целями корпоративного уровня. Таким образом, даже если отделы успешно выполняют и достигают этих целей, это не повлияет на успех корпоративных целей. Если это так, то, вероятно, нужно изменить цель. Имея цели, которые не соответствуют корпоративным целям / задачам, в конечном итоге украдут время и внимание у тех, которые действительно связаны с успехом вашей корпоративной стратегии. Все, что вы делаете, имеет альтернативные издержки, поэтому так важно стратегическое согласование (alignment) между уровнями стратегии.

Функциональные руководители должны вносить предлагаемые поправки в свои стратегии на основе отзывов, полученных на предыдущем этапе.

Заключительные мысли

Выполнение описанных выше шагов должно помочь вам в процессе создания согласованной функциональной стратегии. В конечном счете, стратегия функционального уровня является ключевым компонентом любой корпоративной стратегии. Время, потраченное на понимание потребностей и целей функционального уровня, окупится в долгосрочной перспективе.