Анна Шаш: «Меня вдохновляют женщины, которые могут создавать что-то своими руками»

Анна Шаш — основательница и дизайнер бренда одежды W8Less. Это небольшой локальный и семейный бизнес, который делает качественную и доступную одежду. Но, как любой бизнес, он требует стопроцентной отдачи, а грянувший кризис добавляет новых вызовов. Как справляется со всеми миссиями предпринимательница, жена и мама Анна Шаш?

О сегодняшних вызовах

Сейчас, как и у многих других брендов, есть проблемы с поставками тканей и фурнитуры. Мы как бренд, который лично отвечает за качество каждой модели, просто не можем перейти на ткани худшего качества. Еще одна проблема – большинство сотрудников не могут добираться на работу из-за полной остановки общественного транспорта. Конечно, мы адаптировались и перенеслись в онлайн, но, к сожалению, не все могут себе позволить удаленный график работы. Несмотря на это, мы делаем все возможное, чтобы сохранить рабочие места и заработные платы.

Наверное, главный вызов для нас – это выход из карантина, запуск производства и подготовка летней коллекции. Доходы населения снизились, поэтому продажи новой коллекции могут быть не такими хорошими как мы ожидаем. Мы должны быть готовы к этому.

Мы четко видим наши дальнейшие действия, и наш путь преодоления этих вызовов. Он заключается в организации устойчивого (sustainable) производства. Мы — локальный и семейный бренд, поэтому sustainable для нас не новый, а уже давно закрепившийся принцип. Мы оптимально используем все возможные ресурсы: производим только то количество одежды, которое продается, оптимизируем все процессы, используем полный потенциал каждого сотрудника. Продажи онлайн всегда были нашей сильной стороной, наши консультанты в мессенджерах и на сайте всегда помогают подобрать одежду для девушек под любые запросы: от стандартных параметров фигуры и роста, до индивидуального подбора одежды под тон кожи и цвет волос. Сейчас наша сила и опыт в онлайн-продажах помогают нам преодолевать все сложности.

Для нашей команды карантин и кризис – это новые возможности. Мы наблюдаем за гигантами моды, которые шьют одежду миллионными партиями в Азии: сейчас они испытывают трудности с поставкой и производством, а некоторые бренды уже отменили создание осенне-зимней коллекции, так как не могут произвести и привезти. Мы же — локальный бренд, мы производим в Киеве, тут же на месте и продаем. У нас нет длинных цепочек поставки или производства из десятка подрядчиков. Нам легче быть гибкими, а быть гибкими сейчас — главное условие для выживания.

О менторстве и поддержке женщин

Стоит сказать, что когда я была руководителем отделов или направлений в чужих компаниях, я была намного более строгим менеджером. Жесткая с сотрудниками, требовательная, я не прощала ошибок. Сейчас же, в моем бизнесе, моя позиция изменилась. Наши сотрудники – члены команды. Мы верим в мотивацию, поддержку и обучение больше, чем в строгий контроль и авторитаризм в управлении. Мы показываем людям возможности роста и развития и помогаем добиваться поставленных целей, мотивируя их становиться лучше, сильнее и компетентнее в своей сфере занятости.

Я горжусь тем, что все руководители отделов в нашем бизнесе – это люди, которые пришли в компанию несколько лет назад на рядовые позиции и за это время выросли до руководителей. Мы не нанимали ни одного руководителя или менеджера в компанию, мы помогаем расти тем, кто уже работает у нас. Основной инструмент в таком развитии – это менторство. Конечно же без взаимного обмена идеями и мнениями — никак, мы не только слышим, но и слушаем наших сотрудников. Одно из правил компании – любой сотрудник всегда может обсудить со мной любой вопрос, посоветоваться, предложить что-либо.

Об энергии и перезагрузке

W8Less — это семейный бизнес, которым управляем мы с мужем Даниилом. Я отвечаю за продукт, муж за маркетинг, продажи и IТ. Мы всё время проводим вместе, и дома и на работе. Поэтому разграничивать рабочее и личное не совсем получается, да и не видим в этом необходимости. Моя работа не имеет четких временных рамок, и стандартного рабочего графика. Я в рабочем режиме нахожусь и в 7 утра, могу и работать над планами поздно вечером или же придумывать новую модель, проснувшись ночью. Первые несколько лет мы с мужем работали каждый день, с 9 утра и до 9 вечера, имея всего несколько выходных в году. Но это тяжело и со временем продуктивность начала снижаться. В таком режиме долго не протянут даже самые заядлые трудоголики. Поэтому я поняла, что нужно отдыхать и начала искать способы пополнить запасы энергии.

Я нашла для себя 3 способа:

1. Регулярный активный спорт 3 раза в неделю. Спорт — не только она из лучших эмоциональных разрядок, но еще и возможность снова прийти в форму после рождения второго ребенка — дочери Матильды.

2. Путешествия. Это возможность узнать другие культуры, открыть новые миры и посмотреть на многие привычные вещи под новым углом. После путешествий я всегда возвращаюсь полная новых идей и впечатлений.

3. Семейный день — воскресенье. Каждое воскресенье мы проводим всей семьей. Иногда дома, иногда гуляем, но обязательно все вместе. После дня с мужем и детьми я готова к новой активной рабочей неделе.

О принципах воспитания

Принципы воспитания детей у нас с мужем общие. Мы считаем, что ребёнок с самых ранних лет – это личность. Нам нужно помочь ему найти себя и развиваться в том направлении, которое ближе ему. Мы учим его базовым принципам уважения, честности, порядочности, учим жить в обществе. Но не навязываем своё мнение, а объясняем и помогаем. У каждого из нас с детства есть свои врожденные способности и предрасположенности. Я считаю что нужно помочь ребенку найти свой путь и следовать ему.

Исходя из этого принципа мы выбрали и садик, и школу для старшего сына, который сейчас учится в первом классе. И в садике, и в школе на первое место ставят ребенка и его способности, а не заставляют зубрить все подряд. Для нас очень важен креативный подход в обучении, на это мы и опирались, выбирая учебные заведения. Нужно сказать, что я настолько довольна результатом уже сейчас, что моя дочка, когда придет время, пойдет в те же садик и школу.

Я считаю, что важным в воспитании детей является собственный пример и пример отношений в семье. Мы своими отношениями с мужем показываем нашим детям, как нужно любить, уважать и поддерживать друг друга, вместе развиваться. Я смотрю на отношение сына ко мне. Как он выражает свою юбовь ко мне, пусть это просто полевые цветы, которые срывает для меня на прогулке. В такие моменты я еще раз убеждаюсь, что мы всё делаем правильно.

О вдохновении

Меня вдохновляют не известные женщины: легко быть красивой, успешной, когда ты знаменита. Меня вдохновляют простые девушки и женщины, мамы и дочери, которые каждый день трудятся, развиваются, становятся лучше, любят и получают любовь. Они не опускают руки несмотря ни на какие жизненные обстоятельства, а добиваются справедливости для себя и для всех нас.

Меня вдохновляют женщины, которые могут создавать что-то своими руками. Меня вдохновляет каждая из швей и портных на нашем производстве, которые каждый день делая очень тяжелую работу, помогают нам создавать красивую одежду.

За последние годы женщины получили намного больше прав и намного больше справедливости во всем мире. И это случилось не столько благодаря известным женщинам, сколько благодаря обычным женщинам, которые каждый день делают свою работу не смотря ни на что. Меня вдохновляют те, кого я вижу вокруг себя каждый день.

Фото из личного архива Анны Шаш.