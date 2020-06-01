Баталии вокруг карманных денег

WoMo совместно с ПриватБанком продолжает спецпроект “Азбука денег”. В этой статье мы поговорим о том, как у ребенка появляется первый опыт общения с деньгами через “карманные деньги”, которые ему выдают родители. Вы знаете, что сколько родителей, столько и подходов к вопросу о карманных деньгах для детей. Одной из ключевых проблем является психологическая готовность ребенка распоряжаться собственными деньгами. Как определить, готов ли ваш ребенок получать карманные деньги, что нужно знать, доверяя ему деньги, какие правила устанавливать и что контролировать?

Аргументы “Против”

Каковы же доводы родителей, которые против регулярной выдачи денег на карманные расходы? Они считают, что дети распоряжаются ими неразумно: тратят на нездоровую еду, а подростки и вовсе на сигареты. Исследование, проведенное в Новой Зеландии в 2000 году показало, что одной из первых причин курения среди 14-15-летних подростков является родительский пример, а не наличие карманных денег.

Кросс-секторальное исследование в Индии, которое изучило взаимосвязь между наличием карманных денег и вредными пищевыми привычками ребят 13-19 лет, установило: если на здоровье зубов наличие карманных денег практически не влияет, то на увеличение массы тела еще как. Кто получал больше карманных денег (кстати, мальчикам, как выяснилось, выдавали больше), тот скорее всего тратил их на фастфуд (дети были из семей среднего класса) и наращивал нездоровые килограммы.

Это в Индии, а что, например, в Швейцарии? Очень подробное и интересное исследование банка Credit Swiss, в котором приняли участие 14 тыс. респондентов, говорит о том, что маленьких швейцарцев приучают к мысли, что карманные деньги нужны для того, чтобы копить на какие-то особенные покупки и реализацию мечтаний. Только 15% детей, которые получают карманные деньги, расходуют их по собственному усмотрению. Для остальных родители устанавливают ограничения и правила, например, на еду, в том числе покупаемую в школе, дети тратят около 12% своих карманных денег, а на сбережения ­— не менее 50%. Так что и в этом случае можно предположить, что использование карманных денег себе во вред происходит там, где культура и семья недорабатывают в плане ценностей и правил.

Аргументы “За”

Доводы за выдачу карманных денег детям подкреплены рядом научных исследований. Прежде всего карманные деньги помогают формировать финансовую грамотность. Кроме того, ученые говорят о социализации детей и подростков: они вступают во взаимодействие со сверстниками и с сервисами. Лонгитюдное британское исследование, наблюдавшее за финансовыми привычками людей от 6 до 34 лет, пришло к выводу о значительно более развитых навыках накопления финансов у тех, кто с детства получал карманные деньги.

Краеугольным камнем в вопросе финансовой грамотности является умение различать нужды, желания, капризы и при этом не выпускать из виду ценности. Ребенку нужно понять разницу между необходимым и тем, что просто хочется. Поэтому разумно было бы вовлекать ребенка в покупки и траты первого порядка — необходимые семье, и объяснять, чем они отличаются от развлечений. Главный посыл — не тратить больше, чем у вас есть, и не делать долгов. Об этом увлекательно рассказывает Бодо Шефер в своем бестселлере “Пес по имени Мани”.

Когда начинать

Еще в 1991 году Эдриан Фернхэм в своем исследовании выяснил, что около 91% родителей, принимавших участие в опросе, были готовы давать карманные деньги на регулярной основе детям с 6 лет. Швейцарское исследование 2017 года, о котором упоминалось выше, говорит о том, что большинство родителей считает 6-летних детей способными понять смысл и функции денег и что с 7 лет они уже готовы самостоятельно делать небольшие покупки, а с 10 лет самостоятельно распоряжаться деньгами, полученными в качестве подарка. Тем не менее 6-7-летним швейцарцам родители еще не разрешают пользоваться безналичными средствами.

За что давать карманные деньги

В книге “Как говорить с детьми о деньгах”, журналист Рон Либер, опираясь на мнение психологов и результаты исследований, утверждает, что за выполнение поручений по дому и хорошие оценки в школе карманные деньги детям не полагаются. Да, нам кажется, что принцип хороший: сделал что-то — получи награду. Но не в этом случае. Карманные деньги должны быть обучающим инструментом, который помогает детям понять, как управлять финансами. А убирать в доме или забирать сестренку из детского садика подросток может и должен, потому что он член семьи, в которой у каждого есть обязанности.

Оценки — это отдельная тема. Ценность их не в том, чтобы получать за них деньги, а в том, чтобы получать знания и достигать академических успехов, готовить себя к профессии. Рон Либер подчеркивает, что, обучая ребят финансовой грамотности, мы не растим грубых материалистов и потребителей. Говоря о первичных нуждах, привлекая к домашним обязанностям, благотворительности и поощряя подработку и предпринимательскую инициативу, мы растим уверенных в своих силах и возможностях людей.

Как давать карманные деньги

Несколько лайфхаков дает Кевин Пичи, британский финансовый тренер, обращая внимание на то, что сейчас родители выдают детям карманные деньги в большинстве случаем в виде наличных средств. В то же время в банках прогнозируют, что к 2028 году из 10 покупок только одна будет совершаться наличными. Сейчас, говорит Пичи, лишь 28% британских ребят получают карманные деньги на электронные счета. Возможно, родителям стоит внимательнее изучить возможность выдачи карманных денег безналом. Вот что советует Кевин Пичи:

1.Приучайте детей к обращению с деньгами как можно раньше.

2.Даже если вы выдаете карманные деньги не в фиксированной сумме и нерегулярно, важно, чтобы у детей все же была возможность поупражняться в управлении деньгами.

3.Говорите о покупках, которые вы делаете, комментируйте, как проходит платеж — карточкой или мобильным приложением.

4.Поскольку наш формат взаимодействия с деньгами неуклонно меняется на электронный, рассмотрите возможности завести карточку для ребенка, потому что он все равно будет просить дать ему денег на какую-то игру в телефоне или приложение, да и обычные покупки (игрушки, одежда, товары для спорта) тоже часто делаются в интернет-магазинах. Здорово было бы загрузить ребенку в телефон и трекер расходов, чтобы он видел (и вы тоже), на что уходят деньги.

Вы в нерешительности насчет электронных денег? Но ведь есть способы дать необходимую автономию детям и не лишать их родительского контроля. Например, ПриватБанк предлагает для детей 6-17 лет Карту Юниора. Родители могут отслеживать расходы детей, давать им советы по поводу собственного бюджета и на практике учить финансовому планированию и экономии. К тому же, ПриватБанк бесплатно обучает детей финансовой грамотности онлайн — в Бизнес-Школе “ЮніорБанк”. В программе школы даже есть целый учебный модуль “Я — гуру бюджета”, посвященный планированию своих расходов, достижению финансовых целей и даже избеганию “акционных ловушек”. Вы и сами можете многому научиться вместе с вашими детьми.

А как еще можно копить деньги, кроме как бросая монетки в фарфоровую свинку? Об этом в следующей статье в рамках спецпроекта “Азбука денег”. Мы поговорим о копилке. Это классический вариант для накопления денег на разные детские мечты: велосипеды, телефоны и прочее.

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