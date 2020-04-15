Безопасна ли вода, которую вы пьете?

Юная исследовательница, которая коллекционирует награды в области химии и экологии. У нее уже три 1-х места в соревнованиях международного уровня и 11 побед во всеукраинских конкурсах. Анна выступит на online конференции Завтра, которая пройдет 26 апреля.

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Мы редко задумываемся о существенной роли воды. А между тем ничто живое не может появиться, развиваться и существовать без нее. Вода в жизни человека и всего живого на Земле играет первостепенную роль.

В древности люди обожествляли воду так же, как и огонь. Древнегреческий философ Фалес Милетский считал, что вода является первичным веществом Вселенной, из которой все состоит и в которое в конечном итоге превращается. Суждение древних мыслителей о воде как начале всех начал отразилось в учении Аристотеля о четырех стихиях – огне, воздухе, земле и воде. Когда древние люди хотели пожелать собратьям чего-то доброго, они желали, кроме прочего, свежей воды.

Запасы пресной воды на Земле ограничены. Не стоит загрязнять ее отходами производства. Сброс в водоемы вредных веществ ухудшает качество поверхностных вод, ограничивает их использование, а также негативно влияет на состояние дна и берегов.

За несколько десятков веков использования ресурсов земли человечество сильно загрязнило подземные воды, и сегодня в воде находят мышьяк, нитраты, фосфаты и другие опасные для человека вещества.

Я аллергик, и врачи все никак не могли понять, на что у меня такая реакция организма. Как выяснилось, на воду. Вполне вероятно, что у вас та же проблема. С такими мыслями я пришла в университет и написала свой первый научный труд на тему индикации фосфатов, получив за эту работу 4 всеукраинские награды. Вскоре я написала более масштабную работу об изъятии мышьяка из воды. Эта тема заставила меня переосмыслить влияние воды на человека и показала, что возможно пить воду и не бояться. Мы создали такую обычную вещь, как фильтр для очистки воды, но он особенный, поскольку очищает от самых опасных веществ.

Мой путь в науке начался с банального страха перед неизвестным. Было тяжело, много предлогов отказаться от всего. Но мне так хотелось помочь не только себе, но и другим со схожей проблемой, которых не так и мало.

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