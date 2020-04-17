Британия не будет ждать два года: Карантинный репортаж из Оксфорда

Прошел месяц с тех пор, как вся Великобритания ушла на карантин. Локдаун был официально объявлен 23 марта, и с этого дня закрылись школы, а многие организации перевели своих сотрудников на работу из дома. Сколько еще продлится карантин? Британцы уверены, что не слишком долго. Оксана Гаранина живет в Оксфорде, где преподает в бизнес-школе знаменитого университета. Она рассказывает о том, как британцы помогают друг другу и какие стратегии борьбы с кризисом у правительства.

Карантин, но на своих условиях

В течение нескольких дней вслед за школами закрылись все магазины, кроме продуктовых, все развлекательные заведения, рестораны, кафе и парикмахерские. В итоге закрылось все, кроме больниц, продуктовых магазинов, почты, полиции, пожарных станций, производств непрерывного цикла и коммунальных служб.

Британский карантин мягче, чем в соседней Франции, а также чем в Италии и Испании. Нам можно выходить из дома за продуктами, в аптеку и для короткой прогулки недалеко от дома или для занятий спортом на свежем воздухе. Все остальные перемещения, если они не связаны с работой или причинами, которые я перечислила выше, запрещены. Нарушители карантина могут быть оштрафованы на сумму от 60 фунтов и выше. Ну и конечно, все уже выучили правила про социальную дистанцию, которая должна быть два метра, и про обязательное мытье рук.

Для того, чтобы людям было проще сохранять требуемую дистанцию, в магазинах сделали разметку на полу возле каждого отдела и касс. Теперь, когда мы ходим в магазин, мы готовы сначала отстоять очередь перед входом (внутри может одновременно находиться ограниченное количество покупателей), а потом ждать возле каждого отдела, пока перыдущий покупатель возьмет, что надо, и отойдет.

Чтобы ключевые работники, к которым относятся медики, продавцы и полицейские, могли купить все необходимое без очередей, магазины отводят первый час после открытия в определенные дни исключительно для них. В другие дни этот же час отводится для пожилых покупателей, которые находятся в группе риска, и поэтому не могут делать покупки одновременно со всеми. Кроме этого, пожилые люди и люди с определенными заболеваниями раз в неделю получают от государства продуктовый набор. У меня еть такой сосед, и каждый вторник ему исправно доставляют сумку с базовыми продуктами.

Практики самопомощи

Когда начался карантин и стало понятно, что это надолго, люди стали организовывать группы помощи по районам в WatsApp и класть в почтовые ящики листовки со своими именами и номерами телефонов, чтобы те, кому нужна помощь, знали, к кому обратиться. Большинство людей стали более внимательными и доброжелательными друг к другу. Это очень приятно и делает карантин менее напряженным.

Во многих домах, где есть дети, в окнах можно видеть их рисунки, в основном радугу и слова “Thank you NHS”, где NHS – это национальная система здравоохранения. Британцы очень гордятся и ценят NHS, а сейчас — вдвойне. Каждый четверг в 8 часов вечера во всех городах и деревнях люди выходят из своих домов и хлопают в ладоши, таким образом выражая поддержку и благодарность всем врачам и медсестрам, которые сейчас спасают людей от вируса.

Премьер и королева

Жители Великобритании довольно жестко критикуют правительство за медлительность и нерасторопность. Карантин объявили поздно, когда вирус уже набрал обороты, поставка защитных средства для медиков тоже сильно запоздала, на вирус тестируют только тех, кто уже попал в больницу в тяжелом состоянии, некоторые из чиновников были пойманы за нарушением правил карантина. Похоже, что Борису Джонсону после окончания карантина придется оправдываться. Когда он попал с вирусом в госпиталь в палату интенсивной терапии, вся страна, конечно, напряглась. А потом, когда его выписали, все дружно выдохнули.

Королева Елизавета обратилась к нации. Это очень редкий случай, чтобы монарх записывал обращение в мирное время. Один из предыдуших раз был после смерти принцессы Дианы в 1997 году. Кстати, на днях королеве исполнилось 94 года. Полагаю, что свой день рождения она отмечала исключительно в узком кругу семьи, как и положено во время карантина.

Пакет государственной помощи

Возможно, правительство неидеально отреагировало на ситуацию в целом, но оно быстро и оперативно приняло все решения о финансовой поддержке тех, кто потерял доход из-за карантина. Этим людям и тем, кого работодатели отправили на время карантина по домам, будут выплачиваться ежемесячные пособия. Кроме этого на три месяца отсрочены платежи по ипотеке и кредитам, плюс в течение этих же трех месяцев арендодатели не имеют права выселять тех, кто из-за потери дохода не может платить за найм жилья. Потом, конечно, все долги нужно будет оплатить, но это будет потом, когда карантин закончится.

Как я теперь работаю

Вся моя работа сейчас проходит дома. Я веду все лекции и семинары онлайн. Многие студенты, боясь закрытия границ, перед самым карантином вернулись в родные страны. Теперь я общаюсь практически со всем миром – с Америкой, Китаем, Австралией, Нигерией, Сингапуром, Канадой и многими другими. Мои студенты выходят на связь со всех континетов, кроме Антарктиды. Когда каждый сидит у себя дома или в саду, или возле бассейна, а за спиной могут пройти родители, или бабушка зовет обедать, считая, что лекция может подождать, а обед должен быть по расписанию, или кошка громоздится на колени, то ситуация становится еще более удивительной. Как будто кто-то приоткрыл ддя меня дверь в чужую жизнь, о которой я, конечно же, знала, но так близко не видела. Думаю, у студентов возникает такое же чувство, когда они видят своих преподавателей в домашней обстановке.

Погода на время карантина из прохладной и пасмурной британской превратилась в теплую средиземноморскую. У нас постоянно светит солнце, на небе ни облачка, зацвели каштаны и сирень. Плюс мягкого карантина в том, что не надо сидеть в офисе, а можно выйти на улицу и порадоваться нетипично теплой погоде и даже прогуляться, если позволяет время. Одно огорчает — что никуда нельзя поехать. Сколько нам еще сидеть в карантине, никто не знает, правительство на все вопросы отвечает, что будет смотреть по ситуации. Тем не менее, что-то подсказывает, что Британия явно не готова сидеть на карнтине два года — такой срок ограничительных мер был недавно озвучен в заявлении ВОЗ. Великобритании еще предстоит летом пройти Брекзит, и тогда без кризиса не обойтись. Поговаривают, что летом мы вернемся к нормальной жизни, и будем готовиться к новой волне. Ну и к Брекзиту тоже. Так что буду надеяться, что ситуация с карантином скоро исправится, и пустые улицы Оксфорда снова оживут.

Фото из личного архива Оксаны Гараниной.

Материал подготовила Татьяна Гордиенко.

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