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Чем заменить антисептик для рук? Чем заменить антисептик для рук?

Чем заменить антисептик для рук?

Три простых рецепта антисептика для рук

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Health

За последние месяцы продажи антисептиков для рук в США и Европе выросли на 73%, цены на них тоже поднялись, а во многих аптеках их уже не найти. В наших магазинах они тоже могут в скором времени пропасть, но расстраиваться и паниковать не стоит, потому что антисептик можно сделать самостоятельно, к тому же, это не первое средство защиты от инфекции.
Намного важнее тщательно мыть руки с мылом по крайней мере в течение 20 секунд. Кстати, именно столько времени требуется, чтобы спеть всем известную песню «С днем рождения тебя», так что пойте, чтобы проверить, выдерживаете ли вы это количество времени.

Но вода и мыло не всегда доступны, а антисептическое средство можно всегда носить с собой в сумочке, и в некоторых ситуациях оно просто необходимо.

Чтобы приготовить свой антисептик, нужно помнить о двух важных условиях:

• Антисептическое средство будет действовать только в том случае, если оно состоит из 60−90% спирта.
• Антисептик плохо действует, если руки сильно загрязнены или покрыты жиром, поэтому предварительно их нужно обезжиривать и очищать грязь.

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Рецепт от ВОЗ

Для изготовления антисептика вам понадобится:

• этиловый спирт — 833,3 мл (либо же 751,5 мл изопропилового спирта);

• перекись водорода — 41,7 мл;

• глицерин — 14,5 мл.

Смешайте все ингредиенты и добавьте охлажденной кипяченой воды (ее количество определите в зависимости от консистенции, которую вы хотите получить).  Взболтайте полученный раствор и разлейте его в небольшие емкости, которые удобно носить всегда с собой.

Простой рецепт

Для изготовления антисептика вам понадобится:

• 2/3 стакана этилового спирта или изопропанола (который часто используется для обработки мест инъекций).

•  1/3 стакана геля алоэ вера. Гель обычно продается в аптеках или супермаркетах и используется как средство для увлажнения или смягчения кожи после солнечных ожогов. В нашем случае его добавляют для того, чтобы кожа рук не пересыхала от спирта.

•  эфирное масло лаванды или любое другое на ваш выбор. Его добавляют в антисептик, чтобы придать средству приятный аромат, но делать это не обязательно.

Смешайте в миске спирт и гель алоэ вера до однородной массы. Добавьте 8−10 капель эфирного масла и тоже помешайте.

Рецепт от доктора Евгения Комаровского

Для изготовления антисептика вам понадобится:

• спирт — 240 мл;

• перекись 3% -15 мл;

• глицерин — 5 мл;

• вода — 60 мл (набрать три шприца на 20 мл).

Соедините все компоненты, набранные с помощью шприца, и налейте раствор в любой флакон-пшикалку.

 

Как правильно использовать антисептик

1. Антисептик должен обязательно содержать 60-80% спирта.

2. Используйте минимум 3 мл антисептика, ведь он должен покрывать всю поверхность рук. Особое внимание уделите зоне под ногтями.

3. Длительность обработки рук антисептиком — не менее 30 секунд.

 

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