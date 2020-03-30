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Эпидемия глазами писательницы: Репортаж из Пьемонта

Северная Италия на пике заболеваемости коронавирусом

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City Guide

На сегодня северо-западный регион Италии Пьемонт является третьим по количеству зараженных коронавирусом после Ломбардии (46065) и Эмильи-Романьи (15333). В Пьемонте на 2 апреля 2020 года коронавирус обнаружен у 10 353 человек, 983 скончались. В регионе строгий карантин. О жизни на карантине в городе Кунео рассказывает писательница албанского происхождения Леорета Ндочи, которая давно живет и пишет в Италии.

Первый раз, когда я услышала о коронавирусе, я испытала странное ощущение, смесь неверия и страха. Я увидела кадры из китайского Уханя, где на улицах совсем никого не было. Мне стало очень страшно за жителей. Однако я и вообразить себе не могла, что эта угроза скоро окажется у порога моего дома. Дальше ситуация развивалась стремительно. Закрылось все. Я поняла, что смерть действительно страшна. Все люди подчинились приказам и остались дома. Остановилось все: школы, учреждения, рестораны, бары, фабрики. Все остановилось, только смерти и заражение продолжались. В Италии на сегодня заразились 115 242 человека, умерли 13 915. В нашем регионе цифры растут так же, как и во всей стране. В воздухе смерть. Я слушаю постоянный вой сирен скорой помощи. Жду. Жду, что время медленно оттает и мы снова начнем жить.

Кто упадет?

Сегодня день начался с мысли, которой со мной поделилась близкая подруга. Мы говорили о том, как мы переживаем одиночество, как нам пришлось обнажить душу перед самими собой. Меня поразил пример, приведенный ею: общество наше будто зависло на веревке, пытаясь выбраться из пропасти наверх. Я сразу подумала, что все будет плохо: мы скинем вниз самых слабых, как нас учил все эти годы капитализм, но, возможно, сказала моя подруга, все пойдет по-другому, если мы будем удерживать друг друга над пропастью. Тогда, возможно, нам удастся спастись.

День стартует с кофе и сока и я отправляюсь в супермаркет. Мне нужно пополнить запасы. Я не выходила из дома целыми днями. Идет холодный, надокучливый дождь. Перед входом в супермаркет — очередь. Звоню своей подруге, чтобы поблагодарить ее за ту мысль, которой она поделилась со мной. Она отвечает: не забудь маску и перчатки, не трогай рот и глаза. Она говорит это, искренне заботясь обо мне. Меня ужасно трогает ее тон, наверное, потому что в моменты хрупкости наши эмоции более непосредственны, чем обычно. Они обволакивают душу, с которой, с 9 марта, эти события и это одиночество сорвали все защитные покровы.

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Что случилось?

Возвращаясь домой, ловлю себя на мысли, что мне уже не так важно выходить из дома, мне уже даже не хочется подышать свежим воздухом. Мы с моим парнем обедаем вместе, потом растягиваемся на диване. Он — на одном краю, я — на противоположном. На фоне играет музыка, мы читаем: он — книгу, я — статьи. Уже несколько дней как мы заполняем молчание музыкой. Я вспоминаю, что все это время сохраняла для себя найденные в Facebook статьи, чтобы почитать потом, но для некоторых статей «потом» никак не наступало. А некоторые статьи я храню, потому что мне нравится их перечитывать каждый раз, когда есть время. Оказывается, с 2016 года у меня накопилось около 300 таких статей. Читаю и стараюсь понять, что изменилось во мне с того времени, когда я сохранила определенную статью. Одна из статей — выступление Зигмунта Баумана на фестивале в Тренто в 2015 году (Ред. прим.: Зигмунт Бауман — британский социолог, профессор Лидского университета, известный своими исследованиями современного общества).

Бауман говорит о том, как экономика поглощает нас, а способы потребления — это тоже предложенный нам товар. Бауман отмечает, что в нашем обществе все дороги, ведущие к счастью, проходят через магазины, что наше время поглощено работой и другими заботами. Бауман предлагает счастье за совместным столом, предлагает «зарезервировать» наше внимание для тех, кого мы действительно любим. Он осуждает обезумевшую экономику, вышедшую за рамки потребностей: мы покупаем не то, что нам нужно, и даже не то, что имеет символический смысл, а что-то, что мы хотим просто так. Он говорит: «Целью этой канцерогенной экономики становится создание новых желаний в человеке. Таким образом, грань пройдена, потому что мораль становится товаром: нет предела любви, нет предела привязанности, которую мы хотим продемонстрировать другим. Безусловная ответственность, приправленная неуверенностью и тревожностью — это и есть двигатель консьюмеризма в наши дни, импульс, который побуждает нас хотеть больше, делать больше, производить и потреблять больше. Но это не может продолжаться бесконечно, потому что ресурсы всегда ограничены. Возможно, мы близки к моменту истины, но мы можем кое-что сделать, чтобы замедлить его наступление: стать на истинно человеческий путь, состоящий во взаимопонимании».

Как быть?

Я прочла эту статью и миллионы вопросов закружились в моей голове. Мне было досадно от того, что не было продолжения этой мысли: что делать сейчас, когда мир остановился, а у экономики случился инфаркт. Как мы все спасемся? Или кто сильнее отрежут веревку и более слабые упадут? Эти вопросы роятся в голове, а на фоне играют «Stairway to heaven», «Still loving you» и другие знакомые рок-баллады, привнося в мой день немного красоты. В конце хочу привести слова Фоссати (Ред. прим.: Ивано Фоссати, итальянский поп-исполнитель):

Говорят, что есть время сеять

И время, чтобы ждать.

Наверное, мы слишком долго думали о том, чтобы сеять достаток и потеряли себя. Теперь нужно найти заново лучшую часть нас и стать тем обществом, которым Бауман гордился бы.

 

Материал подготовила Татьяна Гордиенко.

Серия репортажей от первого лица «Мир на карантине» регулярно выходит на WoMo.ua с целью познакомить наших читателей с личным измерением эпидемии коронавируса, с реальным положением вещей в отдельно взятых странах и городах через свидетельства непосредственных участников событий и с историями всех тех, кто делит с нами глобальный опыт нелегкого испытания.

 

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