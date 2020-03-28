Что происходит в Беларуси, где не ввели карантин

В соседней Беларуси на 6 апреля проведено более 40 тыс. тестов на коронавирус. Для проведения тестирования задействовано 13 лабораторий. На стационарном лечении находятся 634 человека. Основная часть – лица первого контакта, которые были выявлены в ходе эпидрасследований и на момент тестирования находились в стационарах. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. После прохождения лечения выздоровели 53 человека. Всего за последние двое суток из медучреждений выписано 355 пациентов, находившихся на различных формах контроля и лечении. Зарегистрировано 13 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией.

Но местные власти заявляют, что ситуация — под контролем. Президент страны Александр Лукашенко в период распространения коронавируса занял необычную позицию. Уверяя, что в стране работают по этой проблеме «без шума и пыли», президент то призывал лечиться баней и умеренным потреблением водки, то советовал спасаться тяжёлым трудом. Накануне он выступил против принимаемых во многих странах мира мер по самоизоляции граждан.

«Запирать в этих тухлых квартирах — это не метод. Мы убиваем людей в этих квартирах», — приводятся слова Лукашенко на официальном сайте президента Белоруссии. Если вирус, то надо выйти на свежий воздух и «продышаться», спорит с врачами Лукашенко. — «Я уже молю Бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз».

Ситуация с коронавирусом в Беларуси пока относительно спокойная. Чтобы избежать кривотолков, Лукашенко даже распорядился пригласить в страну экспертов Всемирной организации здравоохранения. Уже сейчас, по собственным ощущениям Лукашенко, страна на пике распространения инфекции Covid-2019.

Президент считает, что происходящие события заставили всех больше обращать внимания на гигиену.

«Но самое главное – мы встряхнули всю систему здравоохранения. Мы сейчас контролируем и смотрим, как работают врачи. Они не открывать и закрывать границы должны, а лечить людей. Это дело врачей. А государство должно помогать людям преодолевать эти тяжелые времена. Но, с моей точки зрения, катастрофы у нас никакой нет», – резюмировал Лукашенко.

Официальная статистика, вероятно, близка к действительности, заявил в эфире НСН белорусский политолог Александр Шпаковский.

«В наш век информационных технологий не думаю, что можно что-то замолчать. В больницах с гриппозными заболеваниями типа пневмонии, ОРВИ фиксируется столько, сколько и в прошлые годы. Медики всегда отмечают, что февраль и март — месяцы обострения сезонных заболеваний. И я не видел, что в Беларуси стали массово падать на улицах люди, все кашляют и чихают. Ситуация волнует и беспокоит, к ней внимательно относятся, но оснований для введения ЧС в стране ни правительство, ни ВОЗ не видит», — рассказал он.

Рынки, рестораны, кафе, торговые центры — все это продолжает работать. Не отменяли в Беларуси и массовых мероприятий, провели местный футбольный чемпионат, хоккейный турнир за приз президента с заполненными трибунами и традиционную «Неделю леса», во время которой десятки тысяч белорусов высадили миллионы деревьев.

Правда, каникулы школьникам продлили на неделю, до 13 апреля. В вузах дистанционное обучение по-прежнему остается на усмотрение ректоров, но министерство образования не советует распускать студентов, чтобы не разнесли заразу. И, кстати, белорусские медики советуют молодым людям не избегать свиданий — «гормоны радости повышают иммунный статус».

Самоизоляция — тоже на личное усмотрение людей. Дома рекомендуют оставаться только старикам и посылают к ним волонтеров с продуктами.

В больницах освободили места для изоляции и лечения пациентов с Covid-19, а в поликлиниках оборудовали отдельные входы для людей с повышенной температурой.

Время начала трудового дня сместили, чтобы разделить пассажиропотоки и не смешивать в общественном транспорте работников и учащихся.

Власти рапортуют о готовности медицины страны к пику эпидемии, заявляя, что аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и амуниции для врачей хватает.

По словам министра здравоохранения республики Владимира Караника, если в США на 100 тысяч населения приходится 12,9 аппаратов ИВЛ, в Италии — 8,8, то в Беларуси — 25.

В то же время блогер Настя Захаревич, которую госпитализировали с подозрением на Covid-19, попросила через соцсети принести пациентам медицинские маски. Ей на сутки выдали только одну марлевую повязку, хотя, по правилам, маски нужно менять каждые два часа. К тому же, утверждает Настя, медики потеряли ее тест, сделанный в аэропорту по возвращению из-за границы, и обнаружили эту потерю только через 9 дней.

Тест пациентам с подозрением на коронавирус делают трижды. По официальной информации, часть тест-систем поставляет белорусский РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, где оперативно налажено собственное производство. Есть системы российского «Вектора» и ВОЗ. Тест-диагностику делают только тем, кто имеет симптомы.

В то же время западные СМИ и местная оппозиция полагает, что власть скрывает реальную картину и делает вид, что ничего не происходит, когда весь мир на ушах.

«К коронавирусу системе предложено относиться, как раньше к оппозиции. Вируса нет ни на ТВ, ни в газетах, как раньше там не было лидеров оппозиции Статкевича или Северинца. Про вирус так же рисуют какие-то карикатурки; коронавирус — это анекдот. Подход верный и за многие годы отработанный«, — написал в своем блоге местный писатель Виктор Мартинович.

Как шутит BBC, коронавирус в Беларуси, если верить официальным отчетам, «действует — как подчиненные Лукашенко чиновники — в строго отведенных рамках».

Как пишут в белорусских оппозиционных СМИ, коронавирус поражает целые социальные группы. Первые случаи заражения были обнаружены у студентов минских вузов, известно о подтвержденных диагнозах у преподавателей средних школ. От инфекции скончалась учительница школы под Копылем, подтверждено заражение у учительницы минской школы №159. Болеют сотрудники МЧС и МВД и селяне.

От коронавируса умер заслуженный артист Беларуси Виктор Дашкевич, который, уже будучи инфицированным, принимал участие в репетициях, проводимых в Театре имени Якуба Коласа в Витебске.

«Жена здорова (она же с мужем жила), дочка здорова. Потому что иммунитет сильный. А он, бедолага, не выдержал. Поступил с тяжелой пневмонией, на ИВЛ лежал, спасали его», — прокомментировал Лукашенко.

В Витебске, как сообщает «Радио Свобода», растет количество умерших от пневмоний. А была ли у них «корона», неизвестно, поскольку тесты делают не всем.

«У нас все началось с того, что работники обувных фабрик съездили в Милан. Они вернулись уже зараженные коронавирусом. Никаких карантинных мер не было предпринято, они ходили на работу, в магазины, их дети ходили в школы. К сожалению, в Витебске все это распространилось шире, чем в других городах. Я Минск не считаю, потому что там населения больше», — сказала «Радио Свобода» на условиях анонимности врач одной из витебских больниц.

По ее словам, пневмоний в Витебске минимум в 2-3 раза больше обычного.

Местный журналист, попросивший его не называть, есть много параллельной информации из разных источников о том, что информация Минздрава близка к реальной — то есть вспышки нет, и заболели не больше полутысячи. «И это в основном пожилые с букетом болезней, а если молодые — то тоже с другими болячками», — говорит он.

Рядовые белорусы говорят, что в целом обстановка в стране спокойная.

«В магазинах все есть, маски и антисептики можно спокойно купить. Сам Лукашенко спокоен как удав, маску не носит, а многие белорусы доверяют своему президенту. И тоже ходят без средств защиты (на улицах встречал единицы в масках). Но есть, конечно, и те, кто паникует. Такие уверены, что карантин нужно вводить, иначе у нас будет вторая Италия. Но все же большинство людей настроены против карантина, затяжные «каникулы» вынудят людей сильно экономить, ведь далеко не у всех есть возможность работать дистанционно. И хоть официально карантина нет, кого-то работодатели уже отправили за свой счет на две недели. Но поскольку финансовых резервов у большинства не имеется, то многие считают, что карантин не нужен и что лучше переболеть две недели этим вирусом и к работе вернуться. А вот пенсионерам сейчас лучше дома посидеть», — рассказывает белорусский предприниматель Игорь Тышкевич.

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Источники http://president.gov.by https://www.svaboda.org