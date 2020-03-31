Грузия и коронавирус: Репортаж из Тбилиси

Грузины тоже сидят на карантине. Представляете, эти общительные, гостеприимные люди сидят по домам? И очень правильно делают — на сегодня в Грузии два случая смерти от коронавируса. Общее количество выявленных случаев заболевания на 6 апреля — 188 человек. О том, как живется Грузии во время эпидемии рассказывает наш инсайдер в Тбилиси Лела Арабули.
Мы начали готовиться заранее
Уже вторую неделю страна живет необычной жизнью. Первый случай инфицирования коронавирусом в Грузии был зарегистрирован 20 февраля 2020 года, это был гражданин Ирана, который пересек границу Грузии транзитом из Азербайджана. Мы слышали о распространении эпидемии в мире, но люди жили обычной жизнью. Однако наша система здравоохранения уже с декабря 2019 года готовилась к встрече с этим вирусом, поэтому после первого случая были приняты экстренные меры: закрыты детские сады и школы. За первым случаем заболевания последовал второй, третий — так к нам в страну пришла эпидемия.
Правительство и организации по контролю заболеваний шаг за шагом стали вводить ограничения, чтобы сдержать распространение болезни: выявляли контакты заболевших, маршруты их путешествий и так далее. Во всех пунктах пересечения границы Грузии вводился строгий контроль. Тем не менее, эпидемия есть эпидемия и количество заболевших росло. Ограничительные меры ужесточились: закрылись рестораны, бары, салоны красоты, остались работать только продовольственные магазины, аптеки, банки.
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Поддержка государства
Конечно, многие потеряли работу, доходы, но государство по мере возможности (ведь мы не очень богатая страна) старается помочь малому и среднему бизнесу, выделяются пособия одиноким, многодетным матерям, коммунальные услуги за три месяца вперед оплачивает государство, создаются благотворительные фонды, работают волонтеры. К концу марта было объявлено чрезвычайное положение. Нам запретили собираться в группы более 2 человек, остановили транспорт, метро, передвигаться можно только на легковых автомобилях. Должна сказать, что люди не ропщут, соблюдают все рекомендации нашего Министерства здравоохранения и наших врачей, которые оказались отличными профессионалами. Сейчас выявлены 188 инфицированных, до этих выходных летальных случаев не было. Уже несколько дней у нас с 21.00 до 6.00 действует комендантский час: в это время запрещено передвигаться по улицам и пешком, и на машине. Власти производят дезинфекцию улиц. В продуктах нехватки нет, очередей тоже, цены на продукты первой необходимости контролируются государством.
Как нам живется
Конечно, нам всем очень не комфортно жить в самоизоляции. Мы, грузины, очень общительны, гостеприимны, хлебосольны и вот — оказались еще и на удивление законопослушными. Слушая ужасающие новости со всего мира, стараемся не усугублять ситуацию, помочь нашему правительству и медикам, которые работают круглосуточно. Мы все почувствовали, что наше государство в этой ситуации заботится обо всех: мы рады этому и горды, что живем в такой стране. Я не люблю пафосные выражения, но это правда, это те чувства, которые меня сейчас переполняют.
Материал подготовила Татьяна Гордиенко.
Серия репортажей от первого лица «Мир на карантине» регулярно выходит на WoMo.ua с целью познакомить наших читателей с личным измерением эпидемии коронавируса, с реальным положением вещей в отдельно взятых странах и городах через свидетельства непосредственных участников событий и с историями всех тех, кто делит с нами глобальный опыт нелегкого испытания.
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