Грузия и коронавирус: Репортаж из Тбилиси

Грузины тоже сидят на карантине. Представляете, эти общительные, гостеприимные люди сидят по домам? И очень правильно делают — на сегодня в Грузии два случая смерти от коронавируса. Общее количество выявленных случаев заболевания на 6 апреля — 188 человек. О том, как живется Грузии во время эпидемии рассказывает наш инсайдер в Тбилиси Лела Арабули.

Мы начали готовиться заранее

Уже вторую неделю страна живет необычной жизнью. Первый случай инфицирования коронавирусом в Грузии был зарегистрирован 20 февраля 2020 года, это был гражданин Ирана, который пересек границу Грузии транзитом из Азербайджана. Мы слышали о распространении эпидемии в мире, но люди жили обычной жизнью. Однако наша система здравоохранения уже с декабря 2019 года готовилась к встрече с этим вирусом, поэтому после первого случая были приняты экстренные меры: закрыты детские сады и школы. За первым случаем заболевания последовал второй, третий — так к нам в страну пришла эпидемия.

Правительство и организации по контролю заболеваний шаг за шагом стали вводить ограничения, чтобы сдержать распространение болезни: выявляли контакты заболевших, маршруты их путешествий и так далее. Во всех пунктах пересечения границы Грузии вводился строгий контроль. Тем не менее, эпидемия есть эпидемия и количество заболевших росло. Ограничительные меры ужесточились: закрылись рестораны, бары, салоны красоты, остались работать только продовольственные магазины, аптеки, банки.

Поддержка государства

Конечно, многие потеряли работу, доходы, но государство по мере возможности (ведь мы не очень богатая страна) старается помочь малому и среднему бизнесу, выделяются пособия одиноким, многодетным матерям, коммунальные услуги за три месяца вперед оплачивает государство, создаются благотворительные фонды, работают волонтеры. К концу марта было объявлено чрезвычайное положение. Нам запретили собираться в группы более 2 человек, остановили транспорт, метро, передвигаться можно только на легковых автомобилях. Должна сказать, что люди не ропщут, соблюдают все рекомендации нашего Министерства здравоохранения и наших врачей, которые оказались отличными профессионалами. Сейчас выявлены 188 инфицированных, до этих выходных летальных случаев не было. Уже несколько дней у нас с 21.00 до 6.00 действует комендантский час: в это время запрещено передвигаться по улицам и пешком, и на машине. Власти производят дезинфекцию улиц. В продуктах нехватки нет, очередей тоже, цены на продукты первой необходимости контролируются государством.

Как нам живется

Конечно, нам всем очень не комфортно жить в самоизоляции. Мы, грузины, очень общительны, гостеприимны, хлебосольны и вот — оказались еще и на удивление законопослушными. Слушая ужасающие новости со всего мира, стараемся не усугублять ситуацию, помочь нашему правительству и медикам, которые работают круглосуточно. Мы все почувствовали, что наше государство в этой ситуации заботится обо всех: мы рады этому и горды, что живем в такой стране. Я не люблю пафосные выражения, но это правда, это те чувства, которые меня сейчас переполняют.

Материал подготовила Татьяна Гордиенко.

Серия репортажей от первого лица «Мир на карантине» регулярно выходит на WoMo.ua с целью познакомить наших читателей с личным измерением эпидемии коронавируса, с реальным положением вещей в отдельно взятых странах и городах через свидетельства непосредственных участников событий и с историями всех тех, кто делит с нами глобальный опыт нелегкого испытания.