Чтобы подняться по карьерной лестнице, не нужно быть руководителем

«Продвижение по карьерной лестнице», как правило, означает одно: повышение по должности. Но есть много ценных, талантливых сотрудников, которые не заинтересованы в управлении другими или не хотят отвечать за работу команды. Для них, повышение означает отказаться от того, что им нравится и что у них хорошо получается.

Такое повышение также может навредить работодателям, если человек, которого они продвигают, не опытен или не квалифицирован в управлении. В конце концов, плохие менеджеры часто являются причиной того, что сотрудники не справляются со своими обязанностями или увольняются. Тем не менее, сотрудники, которые не хотят быть руководителями, все равно хотят повышения оплаты труда, профессионального роста и расширения производства.

«Компаниям необходимо рассмотреть возможность создания другого пути продвижения по службе», считает Джонни Тейлор, президент и главный исполнительный директор Общества по управлению человеческими ресурсами (SHRM).

«Существует две карьерные лестницы: первая — это повышение денежного вознаграждения, а вторая — это рост нормы управляемости. Тот, кто предпочитает отвечать только за свою работу, не обязательно хочет контролировать других«, — говорит Тейлор.

Работодателям также необходимо сосредоточиться на том, как сотрудники могут совершенствовать и расширять свои навыки и оставаться вовлеченными в работу, а не только зарабатывать больше денег».

Компании, которые не предлагают возможности роста, рискуют оттолкнуть от себя лучших сотрудников, сказал Дэнни Нелмс, президент Института труда, который изучает вопросы вовлеченности и удержания сотрудников.

«Если вас не рассматривают компанию, которая инвестирует в людей с возможностями для роста, вы не привлечете сотрудников, которые вам нужны«, сказал Нелмс.

Любой, кто не хочет управлять, должен напрямую спросить потенциальных работодателей: «Есть ли у вас альтернативные способы заработать больше денег и добиться большего в этой должности?«, советует Маркус Букингем, руководитель отдела исследований людей и производительности в ADP научно-исследовательского института и соавтор «Девяти лжи о работе».

«Это один из самых важных вопросов для оценки эффективности организации«, — говорит Букингем.

«В некоторых отраслях уже существуют альтернативные способы, по крайней мере, для очень ценных сотрудников, которые потенциально могут заработать больше, чем их руководители», отметил Тейлор.

Например, всемирно известный хирург может заработать больше, чем глава отделения или больницы. То же самое касается звездных футбольных тренеров, которые могут зарабатывать больше, чем ректор университета, или представители СМИ, чья зарплата может превышать зарплату некоторых руководителей сетей.

IT-индустрия создала возможности для разработчиков и других инженеров. Они могут получать более высокую заработную плату и им не обязательно управлять напрямую.

Но в других профессиях, таких как медсестры это может быть невозможно. Обычно, чтобы продвинуться, медсестра должна отказаться от ухода за больными и перейти на руководящую должность.

Институт труда работал с двумя организациями здравоохранения на Среднем Западе, чтобы помочь им снизить высокую текучесть медсестер. Одним из успешных способов было создание новых карьерных лестниц для медсестер. Это включало в себя помощь в получении ученой степени, программы ординатуры и более высокую оплату труда.

«Работодатели в любой отрасли, которые стремятся к креативности, совершенству и глубоким знаниям, не говоря уже о высокой вовлеченности сотрудников, нивелирует эти цели, если все деньги и престиж достанутся руководителям», говорит Букингем.

В противном случае, он предупредил: «Не будет ни инноваций, ни скорости, ни мастерства». В конечном итоге вы получаете компанию,в которой одни менеджеры проектов.»