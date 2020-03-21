Creative Women Publishing: Суто жіноче видавництво

Вперше в Україні з явилося видавництво, засноване жінками для жінок: тих, що пишуть і тих, що читають. Creative Women Publishing — це парасольковий бренд Creative Women Space, соціального підприємcтва, заснованого п’ятьма жінками власним коштом у 2018 році з метою створення сприятливого середовища для розвитку жінок у творчості та бізнесі.

Народження ідеї

Як часто буває, все розпочалося з мрії. З одного боку це мрія Creative Women Space – з нашою місією та вірою в силу women empowerment (розширення можливостей жінок), бажанням згуртовувати жінок-експерток навколо спільного прагнення створити щось затребуване й вартісне. З іншого – це окремі мрії жінок, що долучилися до нас. Creative Women Space працює за моделлю жіночого кола: тут немає управлінської вертикалі, всі п’ятеро співзасновниць рівні в прийнятті рішень та впливі на бізнес-процеси, Creative Women Publishing – теж своєрідний прецедент у видавничій сфері. Це розширене жіноче коло, де співпраця базується на спільних цінностях та відсутності ієрархії посад. Це радше ієрархія компетенцій, відсутність жорсткого контролю, але високий рівень самоорганізації та довіри. Також це спільні цілі, цінності та місія, що неодмінно мотивують кожну рухатися вперед.

«Матері-засновниці»

Наразі Creative Women Publishing – це п’ятеро співзасновниць Creative Women Space та дві експертки:

Слава Світова – письменниця, мотиваційна спікерка, тренерка зі словесної майстерності та творчості

Ірина Ніколайчук – літературознавиця, критикиня, феміністка

Ірина Малішевська – перекладачка, літературознавиця, мандрівниця

Оксана Боровець – фотографка, культурна менеджерка, письменниця

Даша Непочатова – письменниця, сексологиня, психологиня

Ольга Васько – підприємиця, спеціалістка з міжнародного права

Орнелла Остапенко – арт-директорка, графічна дизайнерка та підприємиця.

Про створення видавництва засновниці розповідають таке: «Ми давно спостерігаємо за видавничим ринком, і зрозуміли, що поява видавництва, створеного жінками для жінок, була лише питанням часу. Радіємо, що ми вловили актуальну тенденцію. Восени 2019 року ми лише заявили про наш намір і отримали колосальну підтримку. Так, ми знаємо, що коли жінки починають читати, у них з’являються нові ідеї, думки, натхнення нові проекти та готовність здійснювати мрії свої та інших. Так, ми знаємо, що жіноче видавництво – це не про рожевий колір і любовні романи, а про виклик, який ми кидаємо передовсім самі собі».

Орнелла Остапенко: «Я помітила, що “заснування видавництва” стоїть у моєму пленері з 2018-го року. Тоді ж я додала собі відповідні КВЕДи для ведення справ видавництва, хоча не знала, коли саме це відбудеться. Мені бракувало команди, яка б розділяла мої цінності та болі. Моя особиста місія в видавництві – це за допомогою візуальної мови говорити про жіночі питання. Використовувати шрифти, зроблені жінками, залучати ілюстраторок, які мають спільні з нами цінності, досліджувати способи візуального вираження жіночності поза популярними стереотипами».

Слава Світова: «Я ніколи не мріяла про те, аби створити видавництво. Ця мрія здавалася мені аж надто амбітною і нереальною. Але щойно я зустріла “своїх”, зрозуміла, як багато можна зробити разом. Саме так, із жіночого кола з’явився два роки тому жіночий креативний простір Creative Women Space. Завдяки існуванню простору з’явилася ідея заснувати видавництво Creative Women Publishing, в нашій спільноті ми знайшли експерток, Іру та Орнеллу, разом із якими заповзялися втілити задумане. Кожна із нас має досвід та необхідні компетенції, усі ми дуже різні, але в цьому і наша сила також».

Навіщо потрібне жіноче видавництво

Щодо необхідності в Україні жіночого видавництва засновниці зауважують: «Ми хочемо, аби жінки звучали різними голосами і говорили на важливі для них теми. Хочемо, аби жінки читали наші книжки і знаходили власний голос. Ми хочемо жити у світі, де жіночі голоси є почутими. Де писати, як жінка, не є образою. Ми жінки. Ми робимо усе у свій спосіб. Ми не хочемо підлаштовуватися під чоловічий світ, ми творимо новий спільний світ, де ідеї чоловіків та жінок рівні».

Видавничі плани

Яким же буде каталог Creative Women Publishing? «Ми орієнтовані на жіночу аудиторію і плануємо видавати виключно українською мовою як вітчизняну так і перекладну літературу: нон-фікшн, есеїстику, феміністичну літературу, художню прозу та поезію.

Важливо розуміти контекст: ми запускаємо видавництво з нульовим фінансовим капіталом, але дуже великим соціальним. Кожна зі співзасновниць є експерткою у сфері своїх компетенцій. Наразі ми працюємо над першою книжкою: це збірка есеїв-монологів, особистих історій активісток та лідерок думок – блогерок, підприємиць, письменниць та громадських діячок. Її робочий слоган – “Твоя історія важлива”. Ми запросили різних жінок, знаних у тій чи іншій сфері, розповісти по одній важливій для них історії. Ми вражені тим, як багато чудових жінок підтримали цю ідею, відгукнулися і вже надіслали свої рукописи. У цьому ми бачимо важливе підтвердження однієї з головних цінностей Creative Women Publishing – жіночої взаємопідтримки та солідарності. Усі кошти, отримані від продажу цієї книжки, буде інвестовано у наступний книжковий проект. Так ми повільно рухатимемося до стабільності й зростання – заручаючись підтримкою читацької аудиторії та кола жінок-експерток.

Мета кожної історії у цій збірці – підтримати, звіритися, поділитися особистою історією, надихнути. Сказати читачкам: “ти не сама”, “я теж була там, де ти є тепер і змогла це подолати”.

Це можливість заговорити вголос на складні чи табуйовані теми, висвітлити “незручні” аспекти жіночого досвіду й цим посприяти більшій видимості та проявленості жінки в українському суспільстві.

У фокусі уваги найрізноманітніші теми: кар’єрна самореалізація, тілесність та сексуальність, сімейний булінг та відстоювання особистих кордонів, цінності та самоцінність, взаємини жінки з іншими жінками. Якщо все складеться добре (враховуючи контекст, у якому ми зараз живемо і ті запобіжні заходи, до яких всі ми вдаємося, аби подолати пандемію), то книжка вийде восени 2020 року.

Також ми ведемо перемовини з кількома закордонними видавництвами щодо купівлі прав на переклад їхніх книжок в Україні. І маємо уже кілька рукописів українських авторок, щодо яких приймаємо наразі рішення».

Головні виклики

Створювати щось першими — непросто. Якими бачать свої виклики засновниці жіночого видавництва? «Схоже, найбільшим викликом будуть все ж стереотипи. “Навіщо потрібне саме жіноче видавництво – ви ізолюєтеся від чоловіків?”, “Видаватимете лише романи в рожевих обкладинках?”, “Публікуватимете лише твори авторок-жінок?”

Колись жінки-письменниці змушені були обирати чоловічі псевдо, аби їхні тексти та книжки сприймали серйозно: Марко Вовчок, Жорж Санд, Джордж Еліот, ті ж сестри Бронте, які спершу писали під чоловічими псевдо Карре, Елліс та Ектон Белл. Вважалося, що жінка може писати тільки щось мереживне, рожеве і несерйозне. Бо жінки не мали широкого доступу до вищої освіти, дискусійних клубів, академічного життя. Зараз це змінилося. Жінок в публічному та науковому житті стає більше. Проте віра в це упередження досі доволі міцна в українському суспільстві. Тому жінки часто самі не вірять у себе, що заважає їм реалізуватися. Ми прагнемо це змінити».