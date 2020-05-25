Даниэла Финокки о женской солидарности и литературном конкурсе для женщин Lingua Madre

В рамках спецпроекта WoMo «Журналистский вопрос», посвященного знакомству с женщинами, работающими в СМИ по всему миру, представляем вниманию наших читателей эксклюзивное интервью с известной итальянской журналисткой из города Турина, Даниэлой Финокки. Известна она широкой публике как идеатор и бессменный организатор постоянно действующего проекта Региона Пьемонт — Национального литературного конкурса для женщин Lingua Madre, в котором участвуют и итальянки, и иммигрантки.

Как я стала журналисткой

Я решила, что стану журналисткой во втором классе средней школы — решила, хотя и не знала толком, что это за работа. Я просто увидела в мамином журнале рекламную картинку: элегантная красивая девушка сидит в первом ряду на модном показе, в одной руке — блокнот, в другой — ручка, девушка эта пользовалась такими-то духами и была журналисткой. Этого мне было достаточно, чтобы принять решение. Позже я увидела по телевизору интервью с какой-то знаменитостью и узнала, что журналисту нужны два основных таланта: терпение и знание иностранных языков. Мне показалось, что это достаточно просто. В лицее и позже, в университете, мое представление о профессии оставалось наивным и расплывчатым, но я все-таки решила добиться своей цели. На первых порах чего я только не делала (часто даже бесплатно): спортивные репортажи, городские происшествия, мода. В тот момент моей карьеры, когда я могла уже выбирать, о чем писать, я решила сконцентрироваться на темах экологии и женщин.

На этом пути фундаментальным для моего становления как журналистки и как феминистки, стало знакомство с женщинами (которые мне стали потом коллегами и подругами) из Региональной организации журналисток Пьемонта и Валле-д’Аосты. Шел 1979 год, мне было 20 лет, я очень стремилась сделать карьеру в журналистике и добралась до туринской редакции газеты L’Unità, и главный редактор отправил меня на акцию, которую проводили женщины, требовавшие передачи помещения бывшей женской психиатрической клиники женской правозащитной и культурной организации Casa delle donne (Дом женщин).

На этой акции я и познакомилась с женщинами из Региональной организации журналисток, рассказала им о своем желании стать журналисткой. Меня радушно приняли в организацию, где меня очень поддержали Маринелла Венегони, Виттория Дольйо, Донателла Джакотто и Аида Риберо (известная эссеистка, исследовательница феминизма и интеркультуры, которая стала для меня учителем не только в профессии, но и по жизни). Параллельно, в рамках все той же акции, я стала работать в издании Bollettino delle Donne (Женский вестник) до самого его закрытия в 1991 году. Должна признаться, что этот опыт не только сформировал мою позицию, но и женскую часть моей личности через радость, любовь, энтузиазм.

Литературный конкурс для женщин Lingua Madre

Сейчас я продолжаю работать с некоторыми изданиями, которые занимаются темами миграции и феминизма, мне нравится делать материалы об экологии. Я пишу книги, эссе, сотрудничаю с университетами, задействована в организации литературных и культурных фестивалей.

Однако большую часть времени я занимаюсь Национальным литературным конкурсом Lingua Madre (Родной язык). Этот проект родился в 2005 году и был предназначен для женщин-иностранок (или женщин не-итальянского происхождения) и для итальянок, которые хотели бы рассказать о встрече с Другой.

Это постоянно действующий проект Региона Пьемонт и Международного Салона книги в Турине. Начинался он с литературной премии, но развился в целую серию других активностей и специальных проектов. На конкурс можно присылать рассказы и/или фотографии. Вручение премии происходит в день закрытия Международного Салона книги в Турине, отобранные к публикации рассказы публикуются в антологии издательством SEB27, а фотографии можно увидеть на выставке, которую курирует Филиппо Мадджа для Фонда Sandretto Re Rebaudengo. Писать и фотографировать могут все: от школьницы до заключенной, работы могут быть выполнены в четыре руки или индивидуально. Если женщина плохо справляется с письменным итальянским, она может прибегнуть к помощи итальянки (условия конкурса не только разрешают это, но и поощряют).

После этого целый год у нас ивенты и встречи — за 15 лет их было великое множество, этих возможностей знакомства и диалога на всей территории страны: конференции, семинары, спектакли, видео, телепрограммы. Были и специальные проекты, в том числе научные, касающиеся женщин в миграционных процессах. Проект получил огромную сеть партнеров: от школ до тюрем, от университетов до общественных организаций. За эти годы около 8 тысяч женщин участвовали в конкурсе с рассказами или фотографиями. Это были истории диалога и отношений. Литературное наследие, собранное в 15 антологиях и фотовыставках, в жанре автобиографии и не только.

Авторки конкурса Lingua Madre предлагают свои формы и способы добрососедства, равного распределения ресурсов, уважения к природе, развенчивают стереотипы, укореняющие изоляцию, провоцирующие войны и насилие, создают новое понимание принадлежности и гражданской позиции. Таким образом проект этот не только культурный — это политический акт.

В конкурсе принимали участие писательницы из Украины: от Ольги Джулай до Татьяны Гордиенко, от Любови Песиной до Зоряны Рутковской и многих других. Их рассказы — о состоянии человека, который в силу необходимости или выбора оказывается в чужой стране и имеет возможность дать новое начало своей жизни. Новое мышление рождается часто через возвращение к памяти, через проработку часто трагических воспоминаний, фоном которым служит история Украины, со всеми ее внутренними потрясениями, которые нередко связаны с понятием идентичности. Их рассказы — это срез европейской жизни (потому что Украины — это Европа, не забываем это), новейшей истории, которую мы тоже должны знать.

Профессия журналиста в Италии

В конце 1970-х появились приватные радиостанции и телеканалы — их были десятки в больших городах каждого региона. Там и в традиционных печатных изданиях появились и множились молодые сотрудники, которых оформляли на краткосрочные договоры, которым недоплачивали, у которых не было никаких серьезных перспектив роста. Среди них было немало женщин.

Сегодня ситуация не слишком-то изменилась: штатных сотрудников стало в разы меньше, зато увеличились внештатники, у которых меньше трудовых прав.

Союз журналистов Италии был создан в период фашизма для того, чтобы контролировать средства массовой информации. В нем состоят две категории: журналисты-профессионалы и журналисты-публицисты. Вторая категория появилась для того, чтобы дать какое-то профессиональное определение тем, кто периодически пишет в разные издания, например, в качестве экспертов. Так как доступ в профессию настолько затруднен, стать “публицистом” — обычный теперь путь для того, чтобы стать журналистом. Соответственно, специальное журналистское образование не обязательно. Только с начала 2000-х некоторые университеты предлагают возможность стажировки, которая необходима для доступа к профессии, то есть в категорию “профессионалов” — это 18 месяцев по контракту с редакцией, плюс 45 часов подготовительного курса, организованного советом Союза журналистов или его региональными подразделениями. Для того, чтобы стать публицистом нужно просто писать для одного или нескольких изданий два года подряд регулярно и за гонорар. Регистрация в категории “журналист-публицист” должна быть одобрена местной комиссией Союза журналистов. Однако, если вы публицист, у вас нет тех трудовых прав, которые есть у “профессионалов”: отраслевого контракт,а больничных, отпускных, страховки.

Основные вызовы для женщин в итальянской журналистике

Конечно, мы сталкиваемся с сексизмом, лукизмом и эйджизмом, как и все остальные женщины на работе. Но главный наш вызов — держать курс на ценности разнообразия. Если для мужчин политика — это этическое убеждение, для женщин это “создание контекстов», нейтрализация излишка страданий, предложение новых вкусов, это больше удовольствие, чем действие, как пишет Фьорелла Каньони.

Мы видим это в том, как происходит управление в ситуации пандемии. Многие говорят о том, как изменится мир “после коронавируса”: необходимо рассматривать и возможность перехода цивилизации, которая начинается от инаковости, носительницами которой являются женщины. Но этой возможности не рассматривают. Женщин все так же не видят в рабочем проекте устройства мира. И все же, страны, в которых борьба с эпидемией дает наиболее эффективные результаты, это страны, правительства которых возглавляют женщины: Исландия, Тайвань, Германия, Новая Зеландия, Финляндия, Дания. Конечно, можно спорить, что это маленькие страны или острова, или страны с низкой плотностью населения. Но ведь Германия — нет. Как пишет Авива Виттенберг-Кокс эмпатия и забота, которую проявляют эти женщины-лидеры, кажется, рождается в альтернативной вселенной политики, к которой мы не привыкли. В то время, как влиятельные мужчины в политике используют кризис, чтобы усилить авторитаризм, обвинить кого-то “другого”, усилить полицейские системы и демонизировать СМИ, речь о Трампе, Больсонеро, Обрадоре, Моди, Дуэрте, Орбане, Путине и Нетаньяху.

Годы исследований робко предлагают результаты: стиль руководства женщин может быть отличным от мужского и полезным обществу. Тем не менее, женщин продолжают убеждать в том, что они должны вести себя как мужчины, если хотят добиться успеха и стать руководителями.

Новое мироустройство отражается и в языке. Например, именно журналистки часто берут на себя задание нормализовать использование феминитивов. Никого не смущает “повариха”, но многие оскорбляются “авторкой”. В итальянском можно склонять по родам все слова, почему бы не делать этого в данном случае? Нам нужно сорвать маску универсальности с мужской культуры, в которой субъектом является Мужчина, а подразумевается под ним и женщина. Культура эта далеко так не универсальна и нейтральна, как нам говорит об этом классическая философия. Субъектов два, потому что человечество состоит из мужчин и женщин. Признание гендерной инаковости, которая является не только биологической, но и социальной, исторической и символической, делает видимой ту часть человечества, которая изначально не имела статуса субъекта. То, что не называют, не существует.

Семья и вдохновение

Как я сочетаю работу и семью? Так же, как и другие женщины: с трудом, ответственностью и радостью. Мой сын и моя дочь — это моя лучшая “работа”: самая радостная, самая благодарная. Есть “мы”: дочь, сын, я и мой муж, с которым у нас полная общность чувств, мыслей, проектов. Есть у меня и другие “дети”: конкурс Lingua Madre, другие рабочие проекты. Все это требует времени, иногда стоит эмоционального баланса, но делает жизнь полной и, часто, счастливой.

Вдохновение я получаю от общения с другими женщинами и с природой. Деревья, цветы, животные, пейзажи, стихии дают энергию моему телу и разуму, помогают преодолевать самые сложные моменты в моей жизни.

Женщина, которая вдохновляет меня больше всего, с которой я беру пример — без сомнения, моя мама.

Пьемонт для путешественниц

Женщинам, которые путешествуют в Пьемонте, я советую пройтись следами замечательных женщин. И “исторических” женщин, от могущественных савойских королев до Сибиллы Алерамо (Ред. прим.: итальянская писательница, 1876-1960), Риты Леви-Монтальчини (Ред. прим.: лауреатка Нобелевской премии по медицине), Адрианы Проло — основательницы Музея Кино. Посетите места, созданные и существующие, благодаря и нашим современницам, которые столько сделали в области культуры и искусства в Турине и регионе: от Патриции Ре-Ребауденго, основательницы одноименного Фонда современного искусства до Беатриче Мерц, президентки Премии Mario Merz Price и фонда имени Марио Мерца, который тоже занимается современным искусством, от Марчеллы Прлаормо, которая руководит галереей Pinacoteca Agnelli, до Каролин Кристов-Бакаргиев, директорки Музея современного искусства во Дворце Риволи. Все это места, в которые совершенно точно стоит заглянуть, если вы приехали в Турин и интересуетесь не только его «женской» версией. Есть даже такой путеводитель «Турин по-женски» (Torino al femminile, издательство Morellini Editore, который составила наша журналистка Розальба Гралья. В нем вы найдете маршруты, которые ведут от мест женской славы и влияния до парка тюльпанов во Дворце Пралормо, которым тоже руководит женщина — Консолата Пралормо.

Фото из личного архива героини.

Беседовала Татьяна Гордиенко.