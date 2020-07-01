Дети слышат голоса или кого-то видят. Насколько распространены детские галлюцинации?

Детство долгое время считалось временем воображения но недавние исследования показали, что другая форма нереальности — галлюцинации — чаще встречается у детей, чем предполагалось ранее. В течение многих лет рассказы детей о том, что они видят, слышат и переживают вещи, которых на самом деле не было, считались частью одного и того же придуманного мира — «богатого воображения», «мира фантазий». Возможно, как в «Алисе в стране чудес». Но поскольку было признано, что у детей галлюцинации можно идентифицировать, ученые начали изучать, почему эти воображаемые эпизоды чаще встречаются в наши ранние годы.

Галлюцинации часто отражают причудливую, расплывчатую версию нашей реальности, и поскольку игра — это повседневная реальность для детей, суть может показаться схожей. Обе могут содержать причудливых персонажей, странные сценарии и вызывать любопытное поведение. Один ребенок описал, как он видел в доме волка, другой рассказал, что внутри него жили «еху», которые съели все его лекарства. На первый взгляд, это могут быть детские капризы, но настоящие галлюцинации имеют совсем другую особенность. «В играх и в фантазиях дети воображают», — говорит Елена Гарральда, профессор детской и подростковой психиатрии Имперского колледжа Лондона. «У них нет реального опыта восприятия зрения и слуха». Еще одно ключевое отличие, отмечает Гарральда, заключается в том, что «галлюцинации кажутся навязанными, и дети не могут контролировать их напрямую».

Недавнее исследование выявило удивительную статистику о том, насколько распространены галлюцинации. Британское исследование показало, что почти у две трети детей был хотя бы один «психотический опыт» — категорию, которая также включает неподходящие и нереалистичные убеждения и страхи. Если сосредоточить внимание исключительно на галлюцинациях, исследование показало, что 17% детей в возрасте 9–12 лет испытывают подобные случаи в любое время. Примерно вдвое число уменьшается у подростков и сокращается у взрослых. Поскольку это исследование, как правило, сосредоточено на выборочных случаях, из-за того, что могут проявляться проблемы с психическим здоровьем у взрослых, таких как голоса в голове, которые являются лишь небольшой частью возможных галлюцинаций, эти цифры, вероятно, будут низкими.

Интересно, что по мере того, как мы приближаемся к взрослой жизни, галлюцинации становятся все реже. Поскольку очень маленьких детей труднее тестировать, их не исследовали так широко, и не ясно, когда мы начинаем жить в выдуманной реальности, которая с возрастом становится все более стабильной, или в дошкольном возрасте — пиковое время для нереальных переживаний. Несмотря на всю свою славу эмоционального хаоса, половое созревание может стать стабилизирующей силой для нашего восприятия.

На этом этапе давайте просто сделаем передышку — если хотите — проверьте здравый смысл, потому что многие люди беспокоятся, когда думают, что у их ребенка галлюцинации. Эти цифры не означают, что если у ребенка галлюцинация, он болен или с ним что-то не так. В большинстве случаев детские галлюцинации исчезают в течение нескольких дней или недель и не являются поводом для беспокойства. Детские галлюцинации часто возникают из-за жизненных стрессов, плохого сна и периодов плохого настроения, которые исчезают с наступлением трудных ситуаций. Однако, если галлюцинации беспокоят или продолжаются, возможно, пришло время обратиться к профессионалам.

Рено Жардри в своей клинической практике видел много детей с галлюцинациями. Он также исследует эту область в рамках своей должности профессора детской и подростковой психиатрии в медицинской школе Университета Лилля. По его словам, критерии оценки того, нуждается ли ребенок в профессиональной поддержке, заключаются в том, являются ли галлюцинации «частыми, сложными, тревожными и вызывающими ухудшение». Для Джардри галлюцинации, которые связаны с положительными эмоциями и не мешают дружбе и семейной жизни ребенка, обычно являются неопасными.

В редких случаях причиной могут быть проблемы со здоровьем. Эпилепсия может вызывать галлюцинации, а также нарушения сна, которые влияют на сознание и приводят к тому, что мир снов вторгается в часы бодрствования. По не совсем понятным причинам тяжелый психоз, представленный такими диагнозами, как шизофрения, у маленьких детей встречается крайне редко. Но когда возникают такие состояния, галлюцинации могут быть как поразительными, так и устрашающими. Шестилетний мальчик, который описал, что внутри него живет еху, был одним из таких редких случаев; он слышал, как они постоянно с ним разговаривают, боялся, что его отравят, верил, что могут заколдовать, нюхал «жуков» в водопроводной воде и видел несуществующие тропы на снегу. Это не общепринятый страх перед «монстрами под кроватью» или отдельными галлюцинациями, которые со временем исчезают.

«Оказывается, дети с воображаемыми друзьями, как правило, обладают лучшими социальными навыками».

Кроме того, есть воображаемые друзья, которые являются не галлюцинациями, а яркими фантазиями, которые на протяжении многих лет были предметом беспокойства многих взрослых людей. Это и стало причиной детального исследования, и я рад жить в мире, где есть настоящие воображаемые друзья-ученые, как если бы Роальд Даль был жив и финансировал исследовательский институт. Оказывается, дети с воображаемыми товарищами, как правило, обладают лучшими социальными навыками и более развитыми языковыми способностями, чем дети, у которых нет воображаемых друзей. Также, исследования показывают, что эти воображаемые друзья не являются компенсацией за отсутствие настоящих друзей. Они отражают работу мозга ребенка, который расходует лишнюю энергию, наслаждаясь ограничениями воображения и играя с возможностями социального мира.

Читайте также: Как побороть зависимость от телефона у детей