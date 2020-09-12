Как побороть зависимость от телефона у детей

Мы уже не можем представить себе современный мир без средств связи и коммуникации. На сегодняшний день телефон как средство связи используется вторично. Телефон — это, прежде всего, работа, учеба, свидания, спорт и отдых. В этом есть плюсы и минусы, особенно, когда речь идет о детях и подростках. Из моей практики как психолога, делаю вывод, что 9 из 10 подростков (от 10 до 16 лет) имеют в той или иной степени зависимость от телефона. При этом не все подростки имеют расстройство интернет-зависимости. Другими словами, телефон для подростка – очень важный элемент его жизни, но он не заменяет и не должен заменять всю жизнь.

Как забрать у подростка телефон?

Что же делать, когда подросток не хочет ничего, кроме телефона? В этом случае необходимо понимать, что каждая зависимость — это симптом более глубокой проблемы. То есть, это часть какой-то большей проблемы. Перед тем, как начинать помогать подростку и предпринимать какие-либо действия стоит проанализировать (самостоятельно, а иногда и со специалистом), какую роль играет телефон в его жизни. Часто телефон и компьютер — это все, что имеет в своей жизни ребенок. Поэтому ребенку крайне сложно отдать эту часть – поскольку у него имеется эмоциональная привязанность к вещи (телефону, компьютеру).

Важно осознать (и подростку и родителю) какую именно функцию выполняет телефон:

успокоение,

снижение тревоги,

общение,

способ отвлечься от негативных мыслей,

способ справится с депрессией и т.д.

Иногда телефон – это способ «приглушить» более сильные эмоции, а также избегать накопившихся переживаний. Ведь обычно детям сложно понять, что с ними происходит и что они чувствуют – быстрее научится избегать этого. Телефон – быстрый способ быстро убрать\снизить неприятные переживания (это называется «коупинг стратегия»). Поэтому прежде, чем задуматься, например, над тем, стоит ли забирать у детей гаджеты, когда их наказывают, поразмышляйте о том, что он для него на самом деле значит.

Зависимость или нет?

В новую версию МКБ 11 (международный классификатор болезней) в раздел расстройств, связанных с зависимым поведением, была включена «Игровая зависимость» — это модель повторяющихся действий при онлайн (и оффлайн) игре. Основные критерии диагноза:

нарушение контроля за игрой,

потеря социальных контактов и социальных активностей (общение, учеба, работа и тд.),

вытеснение на второй план других увлечений и повседневных занятий;

увеличение частоты игры по нарастающей, несмотря на негативные последствия.

при этом поведение устойчивое и сохраняется на протяжении не менее 12 месяцев.

Как видим, для установления диагноза необходимые четкие критерии и, поэтому не все «увлечения гаджетами» мы можем назвать зависимостью. Само определение «зависимость» достаточно стигматизирующее и не стоит говорить об этом подростку: как минимум, это не поможет оставить телефон в покое, а как максимум — будет негативно влиять на ваши детско-родительские отношения, укрепляя оппозиционное поведение и вызывать сопротивление.

Что телефон делает с детьми

Когда мы говорим о зависимостях и увлечениях гаджетами, то зачастую, забываем, что с кого-то ребенок берет пример. Он знакомится с гаджетами через родителей (взрослых). Поэтому родительская ответственность перед ребенком начинается с момента, когда ребенок может с интересом смотреть на экраны, включенные перед родителем: сюда входят и телефон, компьютер, телевизор. Необходимо помнить, что чем позже ребенок познакомится с экраном – тем лучше для самого ребенка. Минимальный срок начала просмотра – 2 года. На сегодняшний день проводится достаточно большое количество исследований, цель которых — выяснить, как длительное пребывание перед экранами гаджетов влияет на мозг ребенка. Так, ученые Медицинского центра детской больницы Цинциннати, провели исследование при участии детей возраста 2-3х лет, которые проводили перед экранами гаджетов разное время. Исследовав снимки МРТ было установлено, что структура головного мозга ребенка тем более развита, чем меньше он проводит времени перед экранами.

Как бороться с интернет-зависимостью у детей

Почему важно соблюдать правила безопасности начала просмотра и контроля времени? Во-первых, мозг ребенка — это незрелый орган, который развивается каждую секунду. Ряд исследований показал, что дети, которые пребывают определенное время пред экраном телевизора или планшета\телефона имеют стойкий набор симптомов ребенка с СДУГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности). Другими словами, ребенок теряет способность удерживать внимание и концентрироваться на чем-то другом. Также важно помнить, что речь ребенка активно развивается с периода от 1.5 до 3-х лет, а в этом процессе главную роль играют взрослые живые люди, в первую очередь, близкие ребенка. Поскольку коммуникация и развитие речи происходит через живое общение (в том числе и через эмоциональную связь), то развить речь с помощью экранов невозможно. Поэтому исключительное живое общение и взаимодействие по принципу «назад-вперед» (обмен мимикой и реакциями с другими людьми) способствуют активному развитию головного мозга и улучшают речевые и коммуникативные навыки у маленьких детей.

Как побороть зависимость от гаджетов ночью?

Не так давно в профессиональном языке было введено термин vamping – обозначающее использование гаджетов перед сном для написания текстовых сообщений. Достаточно распространенное явление (и не только у детей, не так ли?), которое негативно влияет на сон ребенка. Почему? Когда мы ложимся спать (в норме это происходит в темное время суток), то у нас вырабатываться достаточное количество мелатонина (гормона, отвечающего за сон). Когда же ребенок или взрослый использует перед сном телефон\телевизор, то свет синих экранов наоборот стимулирует наш мозг и психику, оставляя ее в активной фазе. Уменьшается выработка мелатонина и, как следствие, мы не хотим спать. И если взрослый человек усилием воли сможет отправить себя спать, то ребенку и подростку сделать это нереально, ведь функция контроля у детей развита очень слабо. Поэтому для того что бы ваш ребенок не использовал гаджет перед сном – необходимо устанавливать правила пользования телефоном.

Другими словами, вы помогаете ребенку с помощью правил устанавливать время пользования телефоном. Как контраргумент на это правило часто можно услышать от подростка, что телефон – это его собственность (с этим не поспоришь, и не стоит этого делать). Но «королем или королевой интернета» все равно остается мама и папа. В этом процессе не забываем о позитивном подкреплении и поведенческой похвале – фокусируем внимание на том поведении, которое хотелось бы укрепить. Например, когда ребенок вовремя положил телефон на место — хвалим его за это: «Как здорово, что ты соблюдаешь правило! Спасибо тебе!».

Дети и компьютер: нужны ли ограничения?

Любое правило работает в том случае, когда его придерживаются остальные члены семьи. В случае, когда мама или папа запрещают пользование телефоном ребенку, но при этом беспрестанно листают ленту Фейсбука, то как результат вы получите обиженного и раздраженного подростка, который (очень справедливо) будет отвоевывать свое право на использование телефона. Поэтому, если правило пользования экранами вводится для ребенка, то автоматически оно действует для других членов семьи.

Намного эффективнее будет договориться с подростком о правилах пользования, но не забирать\прятать телефон. Это как с волной в океане – чем больше ты сопротивляешься течению, тем интенсивнее тебя в него затягивает. С подростками эта закономерность работает точно также – чем больше ограничений, критики, запретов, тем сильнее течение (оппозиция) подростка.

Тем не менее, правила необходимы и важны (и не только в отношении использования телефона) – они устанавливают границы и вводят ответственность за нарушение. Можно обговорить с ребенком правила использования телефонов\гаджетов в семье и предложить каждому члену семьи составить свой список правил и наказаний\ограничений за нарушение правил. Необходимо учитывать, что правила относятся не только к ребенку, но к взрослым жителям дома. Также можно ввести систему вознаграждений. Например, за использование экранов по графику на протяжении недели – поход в пиццерию или поездка в аквапарк. Помним о том, что ограничения и правила в пользовании выполняют еще один важный навык – формируют волевые процессы и учат уважать границы других.

Чем заменить привлекательные для ребенка гаджеты?

Не стоит думать, что мир ребенка и подростка без гаджетов – это настоящий рай. Или сравнивать собственный опыт юношества со тем, который проживает ваш ребенок – это не совсем верно, поскольку реальность где развивается ваше чадо – совсем другая. Необходимо адаптироваться к настоящему и быть гибкими. Вы не сможете изолировать ребенка от гаджетов, поскольку с ними связана наша жизнь и это не так плохо. Но когда мы знаем правила пользования и учим этому ребенка, то мы в состоянии минимизировать негативное влияние гаджетов. Это как с использованием газа в быту: все знают о его пользе, но если мы не будем придерживаться правил безопасности, то можно очень сильно пострадать от него.

Помните о том, что телефон и зависимость\увлечение – это следствие того, что происходит с ребенком в реальной жизни и это то, что компенсирует, заменяет важные потребности подростка. Надежная привязанность, поддерживающие, близкие отношения, безусловное принятие, адекватные правила и границы – это основа, с помощью которой можно предупредить и избежать деструктивных процессов в жизни ребенка.

И еще: помните о том, что ваши дети будут очень часто ошибаться – это нормальный процесс взросления. Важно что бы вы оставались понимающим родителем, который сможет объяснить, поддержать, ограничить, научить своего ребенка.

Фото автора Julia M Cameron: Pexels