Детям о выдающихся людях: Писательница Елена Андрейчикова о любви и книгах

WoMo вместе с издательством IPIO продолжают проект популяризации чтения взрослыми детям. В издательстве выходит детская серия захватывающих биографий известных людей “Удивительные личности для детей”. Мы считаем, что о жизни тех, кто изменил мир к лучшему, нужно знать больше и брать с них пример. Книги — отличный способ узнать много нового, а еще — повод для родителей и детей провести время вместе. Мы приглашаем известных мам и пап рассказать об их семейном читательском опыте.

Книгу “Илон Маск”, которая знакомит читателей с блистательным предпринимателем и смелым изобретателем, мы предложили прочесть в семейном кругу писательнице Елене Андрейчиковой.

Как я стала читательницей

В детстве я была замкнутым, нелюдимым ребенком, я не любила гулять — часто сидела дома и рассматривала родительские книги. А когда научилась читать, то тем более меня было невозможно выгнать на улицу: я составляла алфавитные списки домашних книг — то по фамилии автора, то по названию. Я мечтала стать библиотекарем, читала все подряд. Помню сказки братьев Гримм, Андерсена и почему-то очень запомнились сказки Шри-Ланки. Потом, как водится, пошли Дюма и Ги де Мопассан.

Биографии я читать люблю. Для меня идеальным автором является Ирвинг Стоун. Меня очень впечатлили его книги о Джеке Лондоне, Ван Гоге, Микеланджело. Такие книги действительно вдохновляют. Если говорить о том, какие биографии я бы еще хотела почитать, то должна заметить, что женщины сейчас совершают какой-то “квантовый скачок”, как реализоваться полностью. И я не о феминизме сейчас. До сих пор в мире миллионы девочек не ходят в школу и у них нет никакого доступа к образованию. Мы должны менять ситуации всеми возможными способами. Поэтому я хотела бы, чтобы появлялось больше книг о выдающихся женщинах — это важно для всех наших современниц.

Как мы с Димой читаем книги

Начнем с того, что мама я ленивая. И даже чувство вины по этому поводу меня давно перестало посещать. Я не могу и не хочу заставлять своего ребенка что-то делать. А если конкретно о чтении – ну не хочет он, требовать – не буду, и других эффективных методов я не знаю. Я не раз задумывалась о том, чтобы написать что-то детское. В моей книге “Женщины как женщины” есть рассказ о сыне, мой сын Дима знает, что это о нем: и вот этот рассказ он готов перечитывать бесконечно. Так что идея написания чего-то специально для него, чего-то детского, прочно засела в моей голове, посмотрим, что из этого получится. Стараюсь водить сына по книжным мероприятиям в Одессе, надеюсь, что это даст дополнительный толчок к тому, чтобы он начал интересоваться этой темой.

Сама я читаю много, и сыну нравится сидеть рядом со мной в этот момент, рассматривать книгу, иногда тихонько спрашивать, о чем она, если уж очень заинтересует – просит почитать ему вслух. Дальше дело не идет. Но я и этому рада. Я уверена, что только собственным примером можно детям рекомендовать что-то делать. Родители, которые никогда не читают и только смотрят телевизор, при этом настаивают, чтобы ребенок много читал (я таких видела) выглядят мило, но странно.

Когда скорость получения информацию сегодня так высока, что практически нереально найти веские доводы в пользу книг, тем более, для ребенка, который с двух лет с легкостью разбирается с любыми гаджетами, довод есть только один – любовь. А заставить любить нельзя. Тем более, книги. Это приходит или не приходит. Но, по крайней мере, уважение к книгам мне удается сыну привить.

Как же не любить Илона Маска!

— Мама, Илона Маска дети не любили за то, что он много читал! Представляешь? Совсем с ума сошли!

Все-таки книга «Илон Маск» внимание сына привлекла, и несколько глав Дима прочел сам. Потом уже я ему читала. Тут наши желания с ним совпадают: он не очень любит читать, а я обожаю читать вслух. Идеальный тандем. Мне в детстве папа и мама очень часто читали вслух стихи и сказки, и я запомнила эти моменты, как что-то очень важное между родителями и детьми, какое-то таинство единения, любовь, нежность и фантазия. Сейчас мы с Димой на второй книге из серии о Гарри Поттере, так что можете представить, сколько всего интересного у нас впереди.

Моему сыну восемь лет, и он только начинает подбирать для себя героев и ролевые модели. Его привлекают истории о людях, на которых бы он хотел походить. Ему приятно осознавать, что когда-то, например, любимый футболист, или актер, или известный на весь мир изобретатель, тоже были маленькими, тоже чего-то боялись, не понимали, переживали, но всеми силами старалась приблизиться к мечте. И у них это получилось. Конечно, такие историю мотивируют детей. Да и взрослых тоже. Книгу мы дочитали, я улыбнулась, и пошла трудиться дальше, чтобы тоже стать чуть ближе к своей собственной мечте.

Подготовила материал Татьяна Гордиенко.