Домашние платья: Успешный «карантинный» кейс бренда NAI-LUNA

Fashion-эксперт и дизайнер Анастасия Иванова, которая уже более 10 лет создает коллекции, полные красоты и изящества, рассказала о том, как платья способны изменить самоощущение женщины. Даже если женщина находится дома, на карантине. Вместо коктейльных, деловых и прочих красивых платьев этой весной Анастасия создала домашние платья, которые сразу стали пользоваться спросом у давних поклонниц бренда NAI-LU-NA и новых клиенток .

История успешного бренда

Творческий путь начался с хобби, а желание развивать свои дизайнерские навыки привело в лучшие университеты дизайна в мире – Istituto Marangoni Paris и Fashion Institute of Technology в Нью-Йорке. За это время было выпущено 37 коллекций, прошли 17 fashion show, в которых в общей сложности приняли участие более 500 моделей, 1000 дизайнов платьев. С 2010 года я постоянно участвую в Украинской неделе моды, мои коллекции регулярно можно видеть на различных украинских fashion-показах и модных шоу. Я участвовала в Ukrainian Fashion week, New-York Fashion Week, Kazakhstan fashion week.

Домашние платья

Историю создания новой домашней коллекции платьев можно изложить в хронометраже: она появилась буквально за четыре дня и стала очень популярной.

День первый: поздно вечером я на кухне с мужем: пьем чай, делимся своими результатами за день и идеями.. Я рассказываю, какой успех имеет моя новая тема #fashionэтикет,о домашнем этикете, ведь это как никогда актуально во время карантина. Я рассказываю, о том, что нет красивых брендов домашней одежды: есть пижамы, ночнушки, штаны с кофтами есть, но это все не мое — я не чувствую себя красиво в таком. Говорю, что хочется носить дома красивое удобное домашнее платье, достойное красивой женщины, в котором:

я смогу выйти к завтраку;

быть на протяжении дня, если я вдруг работаю из дома, проводить online совещания, не переодеваясь;

можно открыть дверь курьеру;

достойно выглядеть как пример для своей дочки;

элегантно встретить своего мужа с работы.

Жаль, что таких домашних платьев не существует. И муж говорит: «Почему же тебе не создать…» Не успел он завершить фразу, а я сижу уже с карандашом и блокнотом и рисую уже эскизы.

День второй: рано утром у меня готовы уже 9 моделей домашних платьев. В 9.00 звоню на свое производство, которое спокойно пережидает карантин дома, рассказываю о гениальной идее. Хорошо, что у меня волшебная Команда! В 10.00 работа началась.

На третий день мы уже организовали рабочий процесс так, чтобы одновременно на смену выходило не более двух человек, для соблюдения мер безопасности, но это нам не помешало уже к 17.00 пошить все образцы.

День четвёртый: мы организовали фотосессию и презентовали на нашем сайте новую линию домашней одежды Nai Lu-na HOME.

Нам удалось прочувствовать новые потребности наших клиенток и опередить в этом конкурентов. Нам также удалось продолжать в этот период развивать свой бренд, сохранить команду, производство. Пока остальные были на паузе, я создала новую коллекцию и мои клиенты оставались со мной, и могли дальше себя радовать новыми платьями, которые поднимали настроение и помогали быть красивыми. Думаю, что даже если не будет второй волны карантина, то у всех нас зародилась культура «домашнего бытия». Люди поняли, что можно работать из дому так же эффективно, как из офиса, а женщины увидели, что можно и нужно для внутреннего баланса оставаться красивой даже в условиях изоляции.

Важный урок

Самый главный урок – никогда не останавливаться, даже в такие критические для бизнеса моменты. Всегда нужно находить ответ на вопрос «Что можно полезного сделать сейчас?» Те, кто останавливается – уходят далеко назад.

Благодаря тому, что во время карантина я создала 2 коллекции: домашние платья и летнюю коллекцию, мы оказались в выигрышном положении, ведь когда другие дизайнеры только приступают к работе над летней коллекцией, я уже готова ее презентовать. Это большое конкурентное преимущество.

Важно слышать людей и давать то, что им нужно. Так мы быстро переориентировались на доставку. Женщине доставляют домой 10 платьев на примерку разных фасонов, размеров и она может ощутить ту эмоцию, которую привыкла испытывать при походе по магазинам – примерить все, что понравилось, покрутиться перед зеркалом, купить то, что запало в душу. Наши клиентки могли дома решить, что хотят оставить, а остальное можно без проблем вернуть в магазин.

Женственность, элегантность, грация

Я считаю, что платье – персональный психолог. Оно способно улучшить настроение и задать правильный, импульс. Оно помогает женщине накапливать в себе светлую и созидательную энергию. Когда чувствуете, что баланс утерян – наденьте платье и вы заметите, как поднимается настроение и появляется легкость. Маленькая привычка носить платья каждый день окупается большим женским счастьем.

Комфорт. В платье, подобранному к месту, будет комфортно всегда – в долгом перелете, в офисе, дома. Выбирая уютные платья из трикотажной ткани со свободным силуэтом, вы заботитесь о своем здоровье: ведь сидеть продолжительное время в джинсах вредно для организма. Кроме того, отдавая предпочтение платьям дома, вы выглядите элегантно, эстетично и женственно.

Отражение души. Одежда создает наше настроение, энергетику и влияет на то, как воспринимают нас другие. Наряд расскажет о женщине намного больше, чем слова, а платье – это отражение внутреннего мира женщины. Оно расскажет о своей обладательнице очень многое. Даже только при помощи одного цвета формируется настроение, а тот, кто умеет подобрать правильный цвет, управляет своей судьбой. Так, черный – отразит сдержанность, красный – расскажет об уверенности в себе, белый – поможет выглядеть изысканно, а розовый – подчеркнет романтичность натуры.