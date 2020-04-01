Экс-премьер-министр Австралии: Все больше заметен гендерный прогресс в политике

«После того, как я покинула пост премьер-министра Австралии, в политике, на мой взгляд, наблюдается прогресс в отношении женщин», – рассказала недавно бывший премьер-министр Австралии Джулия Гиллард глянцевому ирландскому журналу о моде и стиле Stellar Magazine. По ее мнению вокруг женщин и власти были созданы стереотипы, обусловленные, кроме всего прочего, и гендерными аспектами. «Стремление мужчин во власть – ожидаемо, но никто не ожидает, что это будут делать женщины, – говорит Джулия. – Уверена, что реакция на мою кандидатуру во власти, во многом была именно гендерной».

Однако политик считает, что сегодня ситуация меняется к лучшему. По ее мнению, темы гендера и политики уже звучат иначе. «Это прогресс, и это хорошо», – добавляет Гиллард.

В 2012 году, когда Джулия Гиллард была действующим премьер-министром, ее хвалили за твердую позицию в отношении сексизма и женоненавистничества в правительстве. Однажды Гиллард в течение 15 минут жестко общалась с лидером оппозиции Тони Эбботом. Темой их общения были дебаты в Палате представителей Австралии, которые касались увольнения спикера палаты Питера Слипера. Причиной его увольнения стали обнародованные сообщения, отправленные помощнику-мужчине, в которых спикер уничижительным образом отзывался о женщинах.

Джулия Гиллард стала 27 премьер-министром Австралии в 2010 году, переняв полномочия у Кевина Радда. В 2012 и 2013 годах она также получала поддержку, однако в конце 2013 года не смогла набрать нужное количество голосов. После ухода из политики г-жа Гиллард участвовала во множестве проектов, в том числе недавно была назначена председателем Глобального института женского лидерства в Лондоне.

Перевод: Оксана Штоляр

Читайте также: «От 20 до 50: Что важно знать о женских гормонах»