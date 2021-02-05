Элементы успешной ревитализации заводов, и почему это не только про бизнес

Катерина Заславская Директорка Киевского офиса ЮК ILF, экспертка по построению HR-систем, карьерная консультантка.

В мире уже несколько десятилетий бушует тренд переосмысления старых и заброшенных зданий. На месте исчерпавших себя непривлекательных заводов и фабрик строят креативные пространства, музеи, бары и рестораны, жилье. Это явление называется “ревитализация”, и оно стало важным элементом стратегии развития современного города. Знаменитые Газометры в Вене и галерея “Тейт-модерн” в Лондоне, ландшафтный парк “Дуйсбург-Норд” в Германии и арт-инкубатор “Фабрика искусств” в Лодзе — примеры ревитализации, каждый по-своему уникальный и аутентичный. Украине тоже досталось обширное наследие для ревитализации, особенно от имперской и советской эпох. Но важный вопрос, готовы ли мы его эффективно использовать?

Одна из особенностей украинского менталитета — наше стремление получить быстрый результат и неумение, а скорее нежелание планировать на годы вперед. Что вполне объяснимо с точки зрения нестабильности и радикальных изменений границ, власти и порядка, которым неоднократно подвергалась украинская нация за свою историю. Если перенести эту особенность на тему ревитализации, то получим собственника старого здания или инвестора, который рассматривает путь наименьшего сопротивления — перестроить здание под офисы, сдать их поскорее в аренду и получать стабильный доход уже через год-два после вложенных инвестиций. Такой коммерческой проект, возможно, имеет право на жизнь, однако, это не ревитализация в чистом виде.

Еще одним примером украинского подхода по работе с потенциальными объектами для ревитализации можно назвать историю про харьковский элеватор. В конце 2020 года в Харькове демонтировали один из корпусов заброшенного элеватора для хранения зерна возле Южного вокзала, чтобы, по слухам, построить на его месте очередную многоэтажку. Под бурю негодований в социальных сетях корпус взорвали, вызвав поток обсуждений и идей на тему “А что если…”. Как пример фигурировал другой похожий элеватор, только в ЮАР. В Кейптауне на его месте открыли Музей современного африканского искусства Цайца. 80 помещений для галерей, лекций, круглых столов, бар и ресторан. На крыше — место для сада скульптур… Для Харькова, где уже много лет говорят об открытии музея современного искусства, идея Кейптауна заманчива. Но на площадках харьковского элеватора такой музей уже вряд ли появится.

В чем же отличительные черты “истинной” ревитализации? На примере успешных проектов по всему миру можно выделить несколько особенностей, которые отличают просто сдачу в аренду площадей от ревитализации культурного и индустриального наследия. Список этот далеко не исчерпывающий, но логика такая:

Уважение к историческому наследию и ностальгии

Бывает часто так, что какой-то завод или фабрика — это наследие. Это почти как старая немецкая кирха или французский замок. Завод — тоже часть истории. Благодаря ему мог подняться целый город и даже экономика страны, там выпускали жизненно важные товары и формировались общественные движения исторического значения. На заводе работали целые поколения: трудились там всю жизнь, встречали любовь, внедряли инновации и демонстрировали чудеса КПД. Поэтому один из главных вызовов проекта ревитализации — модернизировать этот завод так, чтобы не растоптать его историческую, архитектурную и социальную ценность, а филигранно вплести ее в концепцию проекта.

В исследованиях о промышленной ревитализации есть такое понятие как «ностальгия». Например, при создании Промприлад. Renovation в Ивано-Франковске обратили внимание на то, что у многих пожилых жителей и целых семей города есть связь с заводом Промприлад. Менеджерам современного проекта очень важно сохранить этот «ностальгический дух» в концепции. С одной стороны, проявив уважение к людям и их памяти, а с другой — вовлечь их и расположить к обновленному проекту. Тот же нюанс учитывали вершители знаменитой ревитализации всего Рурского региона, когда шахты не стирались с лица Земли, а были модернизированы в культурные площадки. С уважением к тысячам шахтеров, чьи жизни там прошли.

Вовлечение культурных и социальных проектов

В повестке про урбанизм одно из центральных мест занимает тема публичных пространств. Людям важно где-то встречаться и обмениваться мыслями, ощущать город и отдельные места в нем “своими”. Очень часто толчком к ревитализации заброшенных пространств становятся представители культуры и креативного класса, которые собираясь на таких неформальных площадках, привлекают к ним внимание и превращают в точки концентрации людей и событий. Например, прежде чем в польском городе Шецин на месте заброшенных портовых доков построили Морской музей, прогулочную набережную и фуд-корт, там собирались артисты и выступали перед местными жителями со своими творческими экспериментами.

В ревитализованных проектах открывают музеи и галереи, арт-инкубаторы и технологические парки, проводят концерты и спектакли. Они становятся не только магнитами притяжения публики, в т.ч. приезжей, но и закрывают потребность городских артистов в месте для репетиций и выступлений. К примеру, только в немецком городе Нюрнберг 300-ам музыкантам не хватает таких площадок. Поэтому на месте бывшего военного барака открыли центр Z-Bau, чья афиша концертов и событий до времен пандемии была расписана на несколько месяцев вперед.

Вовлечение громады и понимание важности самого процесса

Большие объекты ревитализации часто являются достоянием всего района, а то и города. Например, проект LХ Factory на околице Лиссабона был изначально идеей местных активистов, которые хотели построить на месте индустриальной зоны пространство для прогулок и отдыха местных жителей, вдали от туристов. (Задумка, кстати, настолько удалась, что место через несколько лет стало туристическим и попало в путеводители города). Т.е. это была изначально низовая инициатива, которая привлекла внимание бизнеса и инвесторов.

Или бывший аэропорт Темплхоф в Берлине, который жители буквально отвоевали для себя, и теперь это любимое место встреч и прогулок для местных, где они катаются на велосипедах, выгуливают собак, организовывают концерты и даже занимаются огородничеством.

Как и в истории с харьковским элеватором, мнение громады часто игнорируется в чисто коммерческих проектах. В историях “истинной” ревитализации процесс не менее важен, чем результат, т.к. в процессе много небезразличных людей учатся договариваться друг с другом, борются за значимые для себя идеи и делят ответственность. Для Украины проекты ревитализации могут стать точками развития гражданского общества и активных сообществ.

“А где же деньги?«, — спросит подозрительный читатель. Там, где создаются значимые публичные пространства, с большой вероятностью найдется место для бизнеса. Практически ни один объект ревитализации не обходится без производителей еды и напитков. Чем больше жизни и интереса в конкретном месте, тем больше предпринимателей будут заинтересованы открывать там свои локации — офисы, магазины, ивент-залы, фитнес-клубы, детские центры и т.д. (если они вписываются в концепцию проекта).

Молва о действительно успешных проектах ревитализации может простираться далеко за пределы города, привлекая внутренних и внешних туристов, как это например произошло с португальской LХ Factory. А это уже заполненные отели и рестораны в городе, как и повышенный спрос на всю туристическую инфраструктуру. Например, во время знаменитого Leopolis Jazz Fest во Львове средний чек в кафе повышается в 2,5 раза, а отели и апартаменты бронируются за несколько недель.

Ревитализация — это игра в долгую, которую сложно реализовать лишь усилиями одного человека. Это про вовлечение разных специалистов — архитекторов, юристов, историков, культурных менеджеров и многих других партнеров. Поэтому важно уметь договариваться и сотрудничать, быть креативным, не теряя при этом фокус и важность влияния проекта на окружающую действительность, общество и город.

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