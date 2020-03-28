Свой путь: Репортаж о том, как Швеция отказалась от карантина

Пока весь мир дружно сидит на карантине разной степени строгости, мне повезло жить в единственном уголке Европы, которого карантинная реальность (пока) не коснулась. Я живу на юге Швеции, в Мальме, прямо по соседству с Данией, которая пару недель назад закрылась на все замки и отправилась в бессрочный строгий карантин. Но у нас здесь все совсем по-другому.

Мягкий карантин

Швеция на данный момент — это страна с наиболее мягкими карантинными мерами во всей Европе. У нас продолжают работать школы и детские сады (и пока нет даже речи об их закрытии), работают кафе, рестораны и магазины (кроме тех, кто закрывается самовольно или по причине банкротства), работает общественный транспорт и вообще все, что не может работать из дома. Передвижения граждан тоже никак не регулируются и не ограничиваются. Люди продолжают ходить в кафе и магазины, покупать одежду и кофе на вынос. А еще — нигде не увидишь масок, ни на персонале в сфере обслуживания, ни на посетителях и случайных прохожих.

Старших школьников и студентов на прошлой неделе отправили на удаленное обучение (благо здесь это довольно хорошо отработанный механизм, так как большинство учебных заведений и без коронавируса хорошо диджитализированы и умеют работать онлайн), а работников из тех сфер, где возможно работать из дома — на удаленную работу. Остальные же работают по привычной схеме, соблюдая необходимые меры безопасности.

Более того, шведам рекомендуют продолжать жить как можно более нормальным образом — потреблять привычные товары и услуги, поддерживать рублем местный мелкий бизнес (если не пользоваться его услугами прямо сейчас — так покупать подарочные карты, абонементы и т.п.) и вносить свой вклад в экономику. По социальным сетям ходят флешмобы «поддержи локальный бизнес» и все очень много говорят о важности поддержания экономики на плаву.

А еще наши эпидемиологи активно рекомендуют не сидеть дома, а выходить на солнце, дышать свежим воздухом, продолжать заниматься спортом, укреплять иммунитет движением и поменьше читать новости и волноваться. И — по возможности поддерживать друг друга и особенно работников сферы здравоохранения. Поэтому улицы шведских городов совсем не опустели — хотя людей, конечно, на них стало немного меньше.

Свой стиль борьбы

При этом, карантинные меры, конечно же есть. Наше управление по охране здоровья выступило с рядом рекомендаций: о мытье рук, соблюдении социальной дистанции и избегании скоплений народа. Отдельные рекомендации о самоизоляции были обращены к представителям рискгруппы, людям в возрасте от 70 лет. Также были отменены все собрания с количеством участников более 50 человек, запрещены посещения в домах престарелых и больницах, и приостановлены или перенесены многие курсы и программы (например, групповые спортивные занятия, музейные экскурсии, выставки и концерты). Многие мелкие бизнесы сами вводят дополнительные меры по борьбе с вирусом и улучшению гигиены.

В больницах оборудуются новые реанимационные отделения, а медсестер отправляют на скоростные курсы обучения обращению с пациентами с дыхательной недостаточностью. Как и везде, в сфере здравоохранения не хватает защитных костюмов и масок, в Стокгольме, наиболее пострадавшем от вируса, медики работают на износ, и многие ропщут (так как ситуация с финансированием здравоохранения уже многие годы была неудовлетворительной). Однако, не смотря на отсутствие всеобщего карантина, ситуация у нас очень далека от критической.

Менталитет, здравый смысл или ошибка расчетов?

За этим оазисом здравого смысла стоит фактически один человек — наш главный эпидемиолог, Андерс Тегнель, который уже несколько недель отбивается от упреков от всего мира по поводу слишком мягких карантинных мер. Тегнель и его сторонники, однако, считают, что нынешних мер достаточно и что важно соблюсти баланс между разумной защитой от эпидемии и экономическим благополучием. Потому что большая экономическая депрессия, массовая безработица и крушение всех мелких бизнесов потенциально может унести куда больше жизней и нанести куда больший вред общественному здоровью, чем сам коронавирус.

К тому же, мягкие меры наших властей опираются в первую очередь на менталитет самих шведов — несклонность к близкому контакту с незнакомцами (социальная дистанция во все времена тут была довольно большой), высокую гражданскую сознательность (попросить не выходить из дома без нужды — достаточно, не обязательно запирать), привычку к тщательной гигиене. Помогают и демографические и экономические факторы — низкая плотность населения, слабый контакт между поколениями (пожилые люди не живут со своими детьми и не сидят с внуками), высокий уровень жизни и высокий уровень медицины. Именно поэтому шведская модель не обязательно может быть применима в других условиях.

В общем, про положение дел рассказала. А как же живу я сама? Ровно так, как обычно. Вожу дочку в садик, работаю из дома (как и всегда), периодически езжу в общественном транспорте, встречаюсь с друзьями, гуляю, хожу в магазин при необходимости, несколько раз бывала в магазинах одежды и торговых центрах. В моем быте не изменилось абсолютно ничего кроме маниакального мытья рук и избегания слишком близких контактов с людьми. И это то, что очень сильно меня поддерживает и помогает справляться с общей тревожностью нынешнего времени.

Примечане редакции: По состоянию на 02 апреля 2020 года в Швеции зарегистрировано 4 947 случаев коронавирусной инфекции, из них 239 — со смертельным исходом.

Материал подготовила Татьяна Гордиенко.

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