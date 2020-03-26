Эпидемия и/или экономика: Как Латвия борется с коронавирусом

Эпидемия коронавируса — это не только испытание для людей на сознательность, систем здравоохранения — на устойчивость, но и правительств — на дальновидность. Некоторые страны предпочитают не останавливать экономику строгим карантином, некоторые — выделяют массивную помощь бизнесам и обычным гражданам. По какому пути идет Латвия? Сейчас страна показывает лучшую статистику в прибалтийском регионе: на 01 апреля 2020 в Латвии зарегистрировано 446 случаев заражения коронавирусом, смертей от коронавируса — ноль. Какие меры принимает правительство и чем сейчас озабочены латыши рассказывает Евгения Шафранек, журналист, телеведущая Латвийского государственного телевидения.

Своевременные меры

Латвия – страна, которая любит «бежать впереди планеты всей», но неизменно остается в хвосте. Вот такой парадокс. В Брюсселе идея только начала складываться из атомов, а мы уже все сделали и даже отчитались. Вирус – единственное событие, где наше подобострастие сыграло нам на руку. На данный момент в Латвии лучшая статистика среди всех трех стран Балтии, что не может не радовать. И немаленькую роль в этом сыграли ограничительные меры, например, введение режима чрезвычайной ситуации, требования сохранять дистанцию между людьми два метра и так далее.

По большому счету, Европа внедряла карантин, когда уже припекало, а мы сделали это превентивно и, надеюсь, колоссальной волны заболеваемости избежим.

Латвия на удивление быстро и качественно смогла среагировать на ситуацию. В считанные дни кассиров от потока покупателей отделили пластиковыми щитами, в магазинах расклеили ленты на полу, дистанцирующие покупателей друг от друга на два метра, убрали корзины и оставили только тележки, чтобы никто дистанцию случайно не нарушил, развесили во всех продуктовых сетях дезинфекторы и одноразовые перчатки, закрыли детские площадки, запретили собираться больше двух человек (исключение составляют члены семьи) и так далее. Сейчас хотят обязать мобильных операторов сдавать данные для отслеживания передвижения карантинников в ЛИЦ (Латвийский инфектологический центр) и полиции. Что, на мой взгляд, совершенно не легитимно, не принесет никакого толка (телефон можно оставить дома), зато повысит риск того, что данные, нарушив все нормы GDPR, буду слиты каким-нибудь зарвавшимся лаборантом.

Экономическая помощь бизнесу

Что касается помощи, то тут Латвия, как всегда, показала, что не умеет распределять и перераспределять финансы. Поэтому пока финансовой помощи особенно и нет никакой. Решили помочь малому бизнесу, но выплаты будут от 50 до 70 процентов от ежемесячной зарплаты, но не выше 700 евро. При этом претендовать на такую помощь могут только те, у кого за три года (!) деятельности ни разу не было задолженности по налогам. В принципе, это значит, что на таких условиях рассчитывать на это могут лишь несколько компаний. Причем эти условия относятся и к работникам предприятия. Если работодатель не заплатил за них разок налог, а они при этом получали хоть трижды белую зарплату — все, никаких субсидий. Члены правления компаний вообще не могут претендовать на финансовую помощь. Почему? Потому что так придумали мужи в Сейме, латвийском парламенте.

Люди стали аккуратны и в меру осторожны. В остальном — все те же проблемы, те же развлечения, те же переживания. И, кстати, большинство молодого и работоспособного населения вируса боится куда меньше, чем экономических последствий.

Новые правила

По большому счету, нам приходится жить в период такой своеобразной войны, в ее «лайтовой» версии. Уедешь в деревню — и три дня живешь в старой реальности, а зайдешь в магазин за молоком – везде дезинфекторы, ограждения, напоминания, ахтунг, караул: нет, детка, не приснилось. И ловлю себя на мысли, что бесконечно протираю руки, телефон, кредитки, кошелек, продукты из магазина, кнопки лифта, руль машины, ручку у сумки и впервые не кажусь себе ненормальной при этом, потому что моя задача — не заболеть самой и не принести этот «праздник жизни» моим, уже немолодым, родителям.

Что будет дальше? Если все закончится через месяц, как мы надеемся, то люди постепенно выйдут из домов, начнут как-то выбираться из финансовой ямы, поживут в другом мире, через полгода начнут здороваться за руку, но привыкнут соблюдать дистанцию. Но если карантин, при тех условиях и той минимальной финансовой поддержке, которая обещана на сегодня, оставят на три месяца (о чем сегодня активно говорят в кулуарах Сейма), то выходить и жить в новом мире будет уже некому.

Материал подготовила Татьяна Гордиенко.

Серия репортажей от первого лица «Мир на карантине» регулярно выходит на WoMo.ua с целью познакомить наших читателей с личным измерением эпидемии коронавируса, с реальным положением вещей в отдельно взятых странах и городах через свидетельства непосредственных участников событий и с историями всех тех, кто делит с нами глобальный опыт нелегкого испытания.