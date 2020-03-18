Епідемія в Італії: Покрокова інструкція від Генерального консула України в Мілані

Багато наших співвітчизників знаходились і знаходяться на території Італії: хто на заробітках, хто на навчанні, хто гостює у рідних чи друзів. З початком спалаху епідемії деякі наші земляки повернулися в Україну, а дехто намагається отримати допомогу у поверненні зараз. Є випадки, коли родичі в Україні непокояться про людей, які раптом перестали виходити на звязок. Що робити, якщо ви «застрягли» в Італії під час епідемії коронавірусу? Що робити, якщо ви в Україні і хвилюєтеся за ваших рідних, які опинилися в осередку інфекції? Читачів WoMo консультує Генеральний консул України в Мілані Роман Горяйнов.

Краще перечекати в Італії

По-перше, українські дипломатичні служби рекомендують усім громадянам України, які на даний час перебувають на території Італії, якщо є така можливість, пересідити карантин в Італії. Проте, у кого є дійсна потреба повернутися, радимо контактувати з Посольством України в Римі та Генеральними консульствами України в Мілані та Неаполі. Наші дипломати працюють в режимі 24/7. Якщо людина перебуває на території консульського округу Генерального консульства України в Мілані (Регіони Північної Італії: Валле-д’Аоста, Венето, Емілья-Романья, Лігурія, Ломбардія, П’ємонт, Фріулі-Венеція-Джулія та автономні провінції Тренто та Больдзано), і бажає повернутись в Україну, але не має такої можливості через скасовані авіарейси та закриття наземних кордонів з боку низки Європейських держав, то необхідно заповнити форму за посиланням. Також працює телефон цілодобової гарячої лінії Генерального консульства України в Мілані +39 348 725 4038.

На даний час Генеральне консульство має понад 400 письмових та усних звернень громадян України з проханням надати рекомендаії щодо подальшого перебування на території Італії або сприяння у поверненні в Україну.

Якщо хтось не виходить на зв`язок

Якщо втрачений зв`язок з громадянином, який перебув на території Італії, необхідно телефонувати на гарячі лінії Посольства України в Італії, Генеральних консульств України Мілані або Неаполі. Якщо людина перебувала у регіонах Північної Італії: Валь Д’Аоста, Венето, Емілья-Романья, Лігурія, Ломбардія, П’ємонт, Фріулі-Венеція-Джулія, Трентіно або Альто-Адідже, телефон гарячої лінії +39 348 725 4038.

Якщо ви захворіли в Італії

Для громадян України, які мають відповідні документи на проживання в Італії, витрати на лікування покриваються за рахунок їх щорічних внесків до Національної санітарної системи Італії. Витрати на лікування осіб, які приїхали в рамках «безвізу» (туристи, у гості або на «сезонні роботи», тощо), покриваються відповідним полісом страхування, які вони повинні мати при виїзді з України на весь термін перебування за кордоном.

Від редакції

Більш детальні роз`яснення щодо процедур допомоги українським громадянам містяться на спеціальній сторінці Міністерства закордонних справ України, присвяченій надзвичайній ситуації з коронавірусом.

Система ДРУГ

Зокрема МЗС радить тим українцям, яким потрібно повернутись в Україну у період тимчасового обмеження перетину державного кордону зареєструватись у системі ДРУГ. Це спеціальна система Міністерства закордонних справ України, в яку ви вносите свої дані і повідомляєте МЗС та закордонним дипломатичним установам України про своє перебування у певній країні. Обов’язково повідомте МЗС про країну, де ви перебуваєте, і надайте якомога більше інформації про суть вашої проблеми в розділі «Коментар до подорожі». Зокрема, це суттєво спрощує збір даних для формування списків громадян України, які мають термінову потребу повернутися додому в період обмежень. З очевидних причин, навантаження на систему за останні дні зросло в десятки разів.

Контакти дипломатичних установ України за кордоном

Крім реєстрації у системі, зверніться до посольства чи консульства у країні вашого перебування електронною поштою чи за телефоном гарячої лінії, які вказані на їхній офіційній сторінці. Зверніть увагу, що через велику кількість звернень телефонні лінії можуть бути перевантажені, тому звернення електронною поштою є найбільш надійним способом зв’язку. Усі співробітники посольств і консульств України працюють цілодобово, щоби надавати допомогу всім тим, хто її потребує. В електронному листі на e-mail дипломатичної установи вам необхідно написати: ваші ім’я, прізвище і по батькові, контактний телефон, місце вашого перебування, суть вашої проблеми, у вирішенні якої вам потрібна допомога.

Гаряча лінія МЗС

Ви можете звернутись на гарячу лінію МЗС України за телефоном +38 (044) 238-16-57 навіть з-за кордону. За домовленістю між МЗС України та українськими мобільними операторами дзвінки з мобільних телефонів у роумінгу на гарячу лінію МЗС безкоштовні.

МЗС України також повідомляє про те, що станом на 23 березня: