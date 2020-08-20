Евгения Николайчук и винные бары Like a Local’s

Мечтаете о своем деле и не знаете, с чего начать? Хотели бы получить совет и вдохновиться примером женщин, у которых получилось? Читайте на WoMo статьи о женщинах, которые создали бизнес, для женщин, которые только на этапе создания идеи. Героиня этого материала — Евгения Николайчук, соосновательница и управляющий партнер сети винных баров Like a local’s wine bar. 16 июля 2020 года она стала победительницей премии «Створено жінками», которую учредил комитет предпринимательниц Франко-украинской торгово-промышленной палаты.

Интересное вино

У меня 2 образования: первое я получала в Киеве в Национальном Университете Пищевых Технологий по специальности «менеджмент организаций», а второе образование я получила в Лондоне, в школе Wine and Spirit Education Trust. У меня квалификация WSET Level 4 (одна из самых престижных международных квалификаций в сфере вина). Сегодня в Украине всего 5 человек с этой квалификацией и я очень горжусь, что была первой в нашей стране. Думаю, что именно этот факт помог и помогает мне в продвижении национальных вин.

Я работаю с вином с 2005 года. По сути, сфера, в которую меня привела когда-то обычная студенческая подработка, вот уже 15 лет является для меня вдохновением и смыслом. В разное время я работала «по разные стороны баррикад»: была консультантом по винам в супермаркете, работала в маркетинге в компании-импортере, проводила множество лекций и образовательных ивентов по вину, преподавала в школе сомелье, а теперь являюсь совладельцем винных баров Like a Local’s, миссия которых — продвижение локальных вин.

Как я стала работать на себя

В «свободное плавание» я ушла в 2013 году, уволившись из офиса компании-импортера «Долмарт Украина», где работала в маркетинге. В период с 2013 по 2016 года были попытки организовать винный бар в рамках Фестиваля Уличной Еды, я преподавала в школе сомелье и проводила дегустации на частных мероприятиях.

Думаю, что почти каждый, кто уходит с наемной работы со стабильной зарплатой, вряд ли понимает, что его ждет на самом деле. Не помню, чтоб у меня была конкретная цель — работать на себя. В моем случае, так просто так получилась, что я стала предпринимательницей. Моя тяга к творчеству и свободе явно не вписывалась в узкие рамки корпоративной культуры больших компаний, куда я подавала свою кандидатуру. Но теперь я могу сказать: и хорошо! Именно благодаря бизнесу я узнала, что я, оказывается, жутко «неструктурированный» человек и партнерство с кем-то мне просто необходимо, чтоб дисциплинировать себя же.

В 2016-ом году мы с партнерами открыли винный бар Like a Local’s — первый винный бар в Украине, который представлял и представляет исключительно украинские вина. Вот именно с этого года я считаю и началась моя реальная предпринимательская жизнь.

Понимание «я — предприниматель» пришло, когда работы и ответственности было 24/7, а заработок на уровне очень и очень среднестатистического офисного сотрудника. Если вы хотите быть предпринимателем, вы должны убедиться, что ваша семья точно готова с этим жить. Ваша занятость — это режим 24/7, сообщения и звонки в любое время суток, выходные бывают если повезет, а не как у всех — по субботам и воскресеньям, а доход ваш может быть недостаточно стабильным. Зато свое дело — это всегда интересно. Моя семья в чем-то меня очень поддерживает, а в чем-то просто смирилась.

Как родилась бизнес-идея

Было понятно, что ничего лучше, чем вино, я не знаю. При встрече с моим нынешним партнером Сергеем Климовым, он предложил сотрудничество в проекте винного бара и его идея была в том, чтобы сделать акцент на локальные вина. После 2014-го года все были на волне патриотизма, а курс доллара рос, меняя правила на рынке импорта. Именно поэтому нам показалось, что такая дифференциация может быть хорошей идеей. И, по-моему, мы не прогадали. Правда, риск был тоже высок.

Как начать бизнес, не имея предыдущего опыта

У меня был небольшой опыт бизнес-планирования и понимание рынка. Хотя я искренне уверена, что в украинских реалиях составление бизнес-плана — не больше, чем просто предположение «как может быть». Уж слишком нестабильная мы страна для планов сроком на 3-5 лет.

Первый год-полтора в баре мы работали исключительно на интуиции. Нам точно не хватало знаний в ресторанной сфере. Но мы работали по принципу «главное начать, а там разберемся». Кстати, никому так не советую. Если есть сфера, в которой вы недостаточно опытны, то просто найдите качественный консалтинг.

Для открытия первого бара сети Like a Local’s мой партнер Сергей Климов нашел стартовые инвестиции. Два других бара мы открывали уже своими силами.

Бизнес-совет, который запомнился, мы получили от Игоря Сухомлина, известного украинского ресторатора. Звучал он так: «Качай там, где качается». Ну и спасибо всем тем, кто настойчиво рекомендовал разобраться, как минимум, с P&L отчетом и с финансами в целом.

Поставщики, продажи, продвижение

Мы знакомы лично с 90% украинских виноделов, поэтому вопросов с тем, как искать нужное нам вино, у нас почти нет. Мы гордимся тем, что около 60% вин, которые представлены у нас в баре, сложно или невозможно найти в рознице. Собственно, это и есть наш челлендж — найти лучшее из украинских вин и представлять их у нас. Мы продаем вина из Винницы, Тернополя. Вы знали что там есть достойное виноделие? Благодаря личным контактам, у нас есть доступ к винам из частных или маленьких коллекций. Сложнее было с крафтовыми сырами и мясом. Но снова же: стараемся найти маленьких производителей, знакомимся лично. Здесь нам помогает опыт моих коллег по организации фестиваля Kyiv Food and Wine Festival.

Команда в ресторанном бизнесе

В ресторанном бизнесе достаточно высокая текучка кадров, но с нами уже длительное время ряд ребят, которых мы считаем своей Командой с большой буквы. С нами интересно людям, которые разделяют нашу миссию — продвижение локальных вин. Они достаточно терпеливы, ведь им по 100 раз в день приходится отвечать на вопросы: «А что, у вас не порошковые вина?» и «Почему в меню нет просекко?». Мы очень хотим, чтобы ребята чувствовали себя причастными к историческому процессу — возрождению украинского виноделия. Мне важно, чтобы они гордились тем продуктом, который предлагают, и «не отбывали срок» на работе, а искренне кайфовали от процесса.

У нас в коллективе точно нет жесткой иерархии (возможно, она была бы уместна, если бы мы как компания были больше) и у нас царит, как мне кажется, достаточно дружеская атмосфера. Я готова помочь всем, кто хочет развиваться в нашей сфере. Некоторых ребят, которые уходили от нас по причине того, что им становилось «тесно», я рекомендовала в другие компании, где они могли карьерно вырасти.

Вдохновение и ориентиры

Для меня большим ориентиром являлась Кристина Ксиниас — собственница компании «Долмарт Украина», в которой я работала больше 7 лет. Она делала свое дело со страстью, с социальной ответственностью и, как мне кажется, держала баланс работа/семья. К сожалению, Кристина ушла из жизни 5 лет назад, но та любовь, с которой она делала свое дело, меня восхищала, восхищает и будет восхищать.

Я не могу сказать, что методично слежу за кем-то из известных личностей, или читаю. Скорее, вдохновляющие/нужные истории, литература и люди попадаются мне по мере моих конкретных запросов.

В социальных сетях с огромным удовольствие слежу и радуюсь успехам своих коллег по винному бизнесу. Роман Ремеев (хэд-сомелье в Good Wine), Паша Мнухин (Brand Ambassador в Wine Bureau), Олег Кравченко (сомелье, сооснователь винного бара WIN BAR), Аня Янченко (сомелье, автор, лектор, тренер WSET 3) и многие другие делают классные и важные вещи!

Фото из личного архива Евгении Николайчук.

Беседу вела Татьяна Гордиенко.