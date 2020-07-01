Глазами адвоката: Существует ли жизнь после развода?

Мы, женщины, точно заслуживаем счастья. Я являюсь большой фанаткой женской солидарности, считаю, что мы должны воспитывать ее в обществе. Помогать и поддерживать друг друга, становиться опорой, а не отворачиваются. Не думать, что если у нашей подруги случилось что-то плохое, то она это заслужила. Иногда мы можем улыбнуться человеку, протянуть ему руку помощи или просто сказать: «У тебя все получится» и у него за спиной вырастают крылья. Так давайте же оглянемся вокруг и если нашей подруге, знакомой или сотруднице нужна ваша поддержка, то не медлите, помогите. Ведь мы — женщины, и как никто должны понимать, как нам иногда бывает тяжело.

О страхах

В сложные моменты, особенно связанные с бракоразводными процессами, многие ощущают себя очень неуверенно. Но поверьте, как только вы поймете объем своих прав и возможностей, как только вы будете понимать, что с вашими юридическими делами все хорошо, что вы идете по намеченному плану, вы будете более уверены в своем будущем. И к этому надо стремиться!

Вас могут одолевать страхи, неуверенность в завтрашнем дне, мысли о том, что «я одна не справлюсь», что «я никому не нужна», что «мои дети никому не нужны», что «если у меня маленький ребенок, то я не найду работу», что меня никто не будет любить и ценить». Это просто страхи. Если вы не можете с этим справиться, то обратитесь к квалифицированному психологу, который выслушает, поможет и поддержит вас. Вы быстрее «наведите резкость» и поймете, что все, что было в прошлом — это было вчера, главное — что у вас есть сегодня и что будет завтра.

О боевом настрое

Представьте себя супер-женщиной, которая получает все, о чем мечтает. Ведь есть же много позитивных практик. Напишите себе желания, подумаете о том, какой крутой шанс вам выпал в жизни. Рассматривайте свой развод не как личную драму. Не думайте, что раз брак распался, значит с вами что-то не так. Воспринимайте это, наоборот, как возможность построить лучшие отношения, встретить лучшего мужчину, завести еще детей, поменять работу, прическу, место проживания, да все что угодно.

Представьте, что в тех отношениях, которые вас не устраивали, вы могли бы провести еще год, три, пять, десять. Брррр! А вот сейчас у вас есть шанс что-то поменять в своей жизни. Это же классно и это происходит с вами! Поэтому иногда развод надо воспринимать не как наказание и негатив, а как возможность круто поменять свою жизнь и наслаждаться ею.

Что случается с женщинами после развода

Многие мои клиентки через полгода-год выглядели намного моложе, веселее, улыбчивей, светились от счастья и говорили, что как чудесно, что все прошло и закончилась. Что вспоминая себя год назад ,они даже представить себе не могли, как круто, позитивно измениться их жизнь, а ведь они этот год иногда плакали, иногда страдали, иногда было больно, не понимали, как будет дальше. Но они не сдались, не сошли с верно намеченного пути, а просто шли вперед. Поэтому выход есть всегда и самый верный выход из развода — это рестарт. Ведь если вы не вовремя разведетесь, вы потеряете время, молодость и красоту, желание строить отношения.

Всех на свободу!

Если в один прекрасный день, вам кто-то скажет: «Я с тобой развожусь», знайте, что это не потеря. Это возможность изменить свою жизнь. Поэтому моя рекомендация: вовремя расходиться, тогда, когда вы еще не успели сказать все то, о чем будете долго жалеть. Расходиться тогда, когда ваши дети еще не до конца втянуты и не живут полностью в вашем семейном конфликте. Расходиться тогда, когда у вас еще хотя бы чуть-чуть осталась капелька уважения к вашей второй половинке. Расходиться тогда, когда вы не мечтаете уничтожить этого человека и за все ему отомстить.

Помните, выше мы говорили об ответственности за свою жизнь. Поэтому будьте бдительны каждый раз, когда вы будете пытаться кого-то обвинить в ваших личных драмах.

Подумайте о том, что, может быть, в какой-то момент вам нужно было получить этот опыт. А может быть, в какой-то момент вас действительно все устраивало. Может быть, в какой-то момент вы просто влюбились и не видели очевидных вещей. Может быть, вам просто надо было сделать ошибку. А может быть, завтра у вас все будет по-другому. Не воспринимаете развод, как конец жизни. Впереди может быть долгая и счастливая жизнь и только от вас зависит — будет ли она у вас.

Не лишайте себя подарков, возможности снова влюбиться, построить отношения.

Посмотрите вокруг. Вы точно найдете одну, две, три женщины в вашем окружении или в социальных сетях, который транслирует то, что после первого неудачного брака им всё равно удалось создать счастливые отношения. Пускай не навсегда, а на время, но они есть или были. А чем вы хуже? Подумайте об этом. Может быть чужой личный опыт вас вдохновит.

Уйти вовремя

Вовремя разойтись — это искусство. Нам иногда так хочется кого-то поменять или сделать что-нибудь по-другому, но иногда у нас не получается. Нужно помнить, что мы запоминаем последнее. Поэтому если последним в вашем расставании были драмы, войны, длительные судебные процессы, выяснение отношений, манипулирование детьми, то вы запомните ваш брак именно таким. Негатив в том, что после такого неприятного осадка, вы начнете сознательно или бессознательно вытеснять эти отношения из вашей жизни. У вас может отсутствовать мотивация для создания новых отношений. Представьте себе, что ваше расставание может закончится переговорами, подписанием нотариальных договоров, улыбками, уважительным отношением друг к другу и пускай вы не будете дружить семьями, но по крайней мере вам не придется, встретив бывшего на улице, убегать только что б не видеть. Неужели ваши отношения не заслужили того, чтобы поставить красивую точку.

К сожалению, в Украине нет культуры разводов и зачастую в семейные конфликты втянуты друзья, знакомые, родители и родственники. Иногда публичные кейсы заставляют погружаться в семейные войны людей, которые абсолютно не были знакомы с семьей и эти люди позволяют себе осуждать.

Так вот в целом, мне кажется, что иногда люди, которые затевают семейные войны, всего лишь хотят что-то доказать друг другу. Но если у вас есть позыв отомстить или что-то кому-то доказать, подумайте о том, стоит ли тратить свою жизнь на это. Стоит ли пытаться выяснять отношения там, где их уже давно нет.

О стратегии

В каждом расставании должна быть стратегия. Я всегда за то, чтобы в юридическом аспекте решить всё по закону или по договору. Для того чтобы не прогибаться, не идти на компромисс, который вас не устраивает, чтобы потом не сожалеть и не думать, что вы потеряли время и вышли из этих отношений ни с чем. Для этого точно нужно понимать и знать свои права на что вы можете рассчитывать и очень важно понимать, чего вы хотите.

В моей практике встречались также люди, которые получали все, чего хотели и дальше продолжали войну. Пытались мстить, делать какие-то мелкие пакости. Сказать, что это к чему-то привело — я не могу. Осуждать таких людей тоже не буду, но как по мне, то ненависть, злость и желание отомстить не приведут к хорошим результатам. Они наполняют ваше сердце болью, злобой и обидой и вряд ли дадут возможность вам развиваться и по-настоящему пройти рестарт. Поэтому перед тем, как вооружаться на войну, подумайте: хотите ли вы ее затевать, есть ли для этого определенный ресурс. И есть ли в этом смысл.

Следующий мой совет: главная фишка рестарта в том, чтобы вы отпустили прошлое. Не копались в нем, не пытались перепрошить свою жизнь, а легко и свободно, как воздушный шарик, отпустили все то, что было с вами в прошлом и сделали шаг в новую счастливую жизнь. В этом и есть рестарт. Только вам одной до конца будет понятно, что именно вам поможет пройти этот процесс, поставить точку, вдохновиться, возродится, перезагрузится и не возвращаться к этому опыту, если вам это не надо.

Я надеюсь, что мои советы будут вам полезны для того, чтобы, закрывая старую дверь, вы делали шаг в новое счастливое будущее без всяких сожалений.