Гонщица Дарья Бакай: «Я всегда радуюсь успехам других женщин»

Автоспорт, говорят, мужское дело. Тем не менее здесь нет разделения на категории для мужчин и женщин. Совсем как в жизни: если ты – лучший, то ты – первый, и неважно, женщина ты или мужчина. Однако, как и в жизни, у женщин в автоспорте немало препятствий. О том, как разрушить стереотипы, стать успешной и поддерживать других женщин, рассказывает знаменитая автогонщица Дарья Бакай, единственная женщина среди профессионалов в классе «ралли» в Украине.

Удачный старт

Многие гонщики рассказывают о том, как они с пеленок пропадали в гаражах с отцами или дедушками, как рано их приобщили к вождению. У меня такой истории нет. У моих родителей не было автомобиля, водить я начала только в 18 лет, когда сдала на права. Даже каких-то серьезных занятий спортом в моей юной жизни не было. Зато было много учебы и хороших результатов в ней: родители ставили высокую планку в воспитании, поэтому учиться мы с сестрой всегда должны были хорошо.

В 15 лет я стала участницей программы FLEX – Школы будущих лидеров, курсы которой организовало консульство США. Я прошла три тура отбора, который длился целый год, и выиграла поездку в США, где жила в местной семье. Думаю, это было самое экстремальное мое приключение, потому что в свои 16 лет я была совершенно домашним ребенком и вдруг оказалась в чужой стране, в чужой семье. Я жила в штате Оклахома в маленьком городке, где ходила в местную школу. Это был один из важнейших периодов в моей жизни, ведь я увидела, что такое страна возможностей, а еще обнаружила, что мои американские сверстники ездят в школу за рулем. Автомобили у них, конечно, были недорогие, но мне приходилось ездить в том самом желтом школьном автобусе, знакомом по фильмам.

Когда я вернулась в Украину и пошла в 11-й класс, то поняла, что, как бы банально ни звучало, моя жизнь не будет прежней. Я хотела водить машину и зарабатывать деньги, чтобы позволить себе автомобиль, а еще путешествия и хороший компьютер. Так как я в совершенстве владела английским, то еще в 11-м классе стала репетитором для школьников, со временем к английскому добавилась математика. Через год я преподавала взрослым, в том числе на курсах. Работала я много, но после занятий в школе, а потом и в университете. У меня совершенно не было свободного времени, часто приходилось делать уроки по ночам. Мой заработок был очень неплох по тем временам. О спорте я еще не думала.

Цель и мечта

На втором курсе университета я начала работать в компании Philip Morris. Продолжая учиться, я была занята полный рабочий день: сначала в отделе закупок, потом в отделе маркетинга. Наша компания спонсировала авторалли – очень масштабное мероприятие, этап международного раллийного чемпионата. Я там оказалась по работе, но, впервые увидев так близко гонки, я пришла в полный восторг. Эта любовь с первого взгляда возникла из ниоткуда, никаких подобных интересов в моей жизни раньше не было. В этот момент у меня появились цель и мечта. Цель – купить спортивный автомобиль и научиться быстро на нем ездить. Мечта – заявить о себе в автоспорте. Я понимала, что все это очень дорого. Нужна хорошая машина, команда, нужно обучение.

Я начала с цели: три года работала только для того, чтобы скопить на спортивную машину, и таки купила. Не новую, а битую Mitsubishi Evolution, в восстановление которой надо было еще вкладывать. И вот уже в 2012 году я выехала на любительское соревнование. Представьте себе, что ни родители, ни друзья не восприняли всерьез мои намерения, они мне говорили: «Какой спорткар?! Купи розовенький Nissan Micra, ты же девочка!». Меня эти комментарии расстраивали и мотивировали одновременно. Один парень из гонщиков сказал мне, что гонки не для меня. Тогда я поставила себе за цель его обогнать. И обогнала, как и многих других. Два года я участвовала в любительских ралли, слаломах и других дисциплинах. В итоге я, единственная «девочка» среди многих мужчин, выиграла чемпионат по ралли на серийных автомобилях.

Что могут девочки

Я убедилась, что девочки могут все, нужно только захотеть. С тех пор одной из моих миссий стало говорить другим девушкам, что они не обязаны подчиняться стереотипам, особенно в автоспорте, где нет разделения участников на мужскую и женскую категории. Да, женщин здесь мало, но пример успешных спортсменок показывает, что другие девушки тоже могут добиться в автоспорте хороших результатов.

В 2013 году я решила перейти в профессиональный спорт. Именно желание достигать новых вершин в спорте и продвигало меня по карьерной лестнице: для профессиональных гонок нужно больше денег, а их можно заработать на более высоких должностях. Я купила себе раллийную машину, наняла профессиональную команду. В определенный момент мне пришлось уехать в главный офис компании в Брюссель: я летала в Украину и почти два года не принимала участие в ралли. В итоге решила, что такой режим не дает мне реализовать мои цели в спорте, и вернулась в Украину, чтобы готовиться к ралли.

Ралли – это прежде всего физическая выносливость. На улице плюс сорок, ты едешь в специальном костюме, в термобелье, в шлеме, на максимальной скорости входишь в повороты. Это огромное и постоянное напряжение на всю опорно-двигательную систему. Физически женщина все-таки слабее мужчины, поэтому я очень много тренировалась. И сейчас постоянно тренируюсь: это и кардионагрузки, и бокс, и упражнения на выносливость.

Как сочетаются спорт и бизнес

Я уже почти год работаю в топливной компании Glusco, продолжаю участвовать в чемпионатах Украины по ралли. Как директор по маркетинговому развитию я популяризирую автоспорт не только через личную страницу в социальных сетях, но и через специальные программы и мероприятия, которые проводит компания. У меня сейчас около 12 тыс. подписчиков, это люди, которые каждый день интересуются, как прийти в автоспорт, какие есть его виды, просят совета или наставничества. Я стараюсь оперативно всем отвечать, потому что помню, как в начале своей спортивной карьеры отчаянно искала подобную информацию.

Сейчас я планирую запустить серию Live-эфиров с автоспортсменами, которые будут делиться своими историями и опытом. Здесь же хочу создать женское сообщество. Моя цель – вдохновить по максимуму тех, кто хочет водить, а им вбивают в голову глупые стереотипы про блондинок за рулем. Многие женщины рассказывали мне, что инструкторы школ вождения настолько их прессовали, что страх ошибки не дает им уверенно водить машину. Я своим примером стараюсь эти страхи нейтрализовать, а стереотипы разрушить. Если получилось у меня, то получится и у других.

В нашей компании немало удачных проектов по популяризации не только автоспорта, но и спорта вообще. Я очень рада, что могу не только сама, но и с помощью бизнеса делать вклад в развитие спорта. Для меня спорт и бизнес близки: здесь важны команда, лидер, бюджет, стратегия, тактика. Спорт и бизнес работают в синергии и помогают мне двигаться вперед.

О командной работе

Именно в спорте я поняла, что в победе заслуга не только спортсмена, но и всей команды. Во-первых, ралли – это парный вид спорта. У меня есть штурман, который «читает» мне дорогу. Он ошибся – и мы вылетаем с трассы и из гонки. Очень важна работа механиков, потому что во время ралли машина запросто может поломаться. Администраторы ведут счета, ищут детали.

Так же и в бизнесе: любой проект – это командная работа. Я ценю каждого сотрудника и разделяю мнение о том, что хороший руководитель может ничего не делать в том смысле, что важно наладить процессы и не мешать работать людям, которые знают свое дело и которым ты доверяешь. Я не занимаюсь микроменеджментом, но уверена, что каждый несет полную ответственность за результат.

О балансе work/life

Свободного времени у меня очень мало. Я всегда на связи, всегда готова взять на себя дополнительные задачи, то есть рабочий день у меня ненормированный. Плюс обязательные занятия в спортзале. Во время сезона мои выходные посвящены соревнованиям, а вне соревнований мои уикенды – это тренировки на машине со штурманом.

То есть как такового свободного времени в обрез. В связи с этим хочу рассказать об одном болезненном уроке. Я десять лет, с 21 до 31 года, практически беспрерывно работала. И, конечно, в определенный момент организм не выдержал, и два года назад у меня случилось эмоциональное выгорание. Я не хотела ничего. Я поняла, что надо буквально заставлять себя отдыхать. Каждый четверг вечером после работы отключаю телефон и либо еду на премьеру в кино, либо смотрю фильмы и сериалы дома. Это те редкие моменты, когда я перестаю думать о работе и о гонках, обнуляю мысли. Такой же эффект на меня оказывают пешие прогулки в парке или лесу, но они менее эффективны, чем кино, потому что в тишине мне очень тяжело перестать думать о делах.

Несмотря на то, что я часто единственная женщина среди мужчин, ничто женское мне не чуждо. Я слежу за собой, регулярно делаю маникюр и педикюр. В спортзале хожу в СПА, раз в неделю расслабляюсь в сауне. Я обожаю шопинг, очень люблю платья, а на работе всегда на каблуках. Если у меня нет времени ходить по магазинам, то я делаю покупки онлайн. В отпуске посвящаю день-два шопингу, мне это очень поднимает настроение.

Раз в неделю я отсыпаюсь. Обычно это бывает в субботу: отключаю телефон и сплю до обеда, потом завтрак в постель и остаток дня тоже можно спокойно поваляться. Отдых необходим, за его отсутствие приходится слишком дорого платить.

Планы и вдохновение

К сожалению, карантин поставил на паузу планы многих людей, в том числе и мои. В этом году я планировала принять участие в полном этапе чемпионата Украины, занять подиумное место. Я не рассчитываю на первое место, но в перспективе это – моя цель. Меня очень вдохновляет французская гонщица Мишель Мутон, единственная женщина-победитель чемпионата мира по ралли. Мне удалось познакомиться с этой женщиной-легендой. Она занята поддержкой женщин в автоспорте. Я бы хотела выполнять такую же миссию здесь, в Украине. Идей по этому поводу много, но все они будут реализованы уже в следующем году, потому что карантин спутал все мои планы.

Среди наших соотечественниц тоже немало тех, кто вдохновляет меня: телеведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина и глава Фонда «Таблеточки» Ольга Кудиненко. Они очень легкие на подъем, активные в благотворительной деятельности, что близко и мне лично, и компании, в которой я работаю. Я никогда не упущу возможности порадоваться успехам других женщин, они действительно подпитывают меня.

Фото из личного архива Дарьи Бакай.

Материал подготовила Татьяна Гордиенко.