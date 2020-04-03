Хотите похудеть, забеременеть, почувствовать прилив сил и избежать серьезных проблем со здоровьем? Срочно проверьте свой витамин D

Казалось бы, жизнь однозначно изменилась к лучшему: ее продолжительность растет, фантастические возможности медицины становятся реальностью, а молодое поколение менее здоровое по сравнению с бабушками-дедушками, пережившими войну, и родителями, выросшими в тотальном дефиците. Сегодня даже у детей появляются болезни пожилых – ожирение, диабет 2 типа, остеопороз, гипертония. А все начинается с дефицита витамина D – самого главного нашего гормона.

Источники витамина D

15 минут в день на солнце, даже зимой – и витамина D у ребенка будет достаточно — считают некоторые родители. Но уже очевидно: этого категорически мало, особенно в нашем климате. Правильное солнце, бывает только с мая по конец августа. И даже когда оно есть, человек не может проводить на улице 2 часа, чтобы 80% тела было открыто. Кто ходит на работу в мини-бикини? Впрочем, и на работу пешком никто не ходит, а едет в машинах или общественном транспорте. Не нужно загорать до умопомрачения и ожогов, но загорать под правильными лучами можно сколько угодно, и никаких ожогов не будет. Правильные лучи – это когда ваша тень длиннее вас.

100 лет назад пироги пекли на свином жире полученном от свиней выращенных на открытом воздухе. Кусок такого пирога содержал 2000 единиц витамина D. Сегодня пироги готовят на растительном масле и маргарине, в них витамина D — ноль.

То, что мы получаем с полезными продуктами – жирной рыбой, печенью, яйцами, молоком, грибами, а также под воздействием солнечных лучей – это витамин D, который является прогормоном и в результате определенных реакций в печени и почках превращается в самый настоящий стероидный D-гормон.

Одна из основных медицинских проблем современного мира – ожирение. Но его нельзя просто наесть или належать на диване – оно начинается с дефицита витамина D, D-гормона. При дефиците D-гормона нарушается обмен веществ, это и ведет к неправильному – эктопическому – отложению жира в мышцах. Получается как бы «мраморная говядина». Затем жир начинает откладываться в печени – и получаем у себя… фуа-гра. Если у человека достаточно витамина D, то аппетит будет не приходить во время еды, а уходить. При любых проблемах со здоровьем в числе первых исследований необходимо смотреть уровень витамина D.

Бесплодие и витамин D

Низкое количество витамина D в организме одна из причин бесплодия — трагедией для многих семей. Как же влияет дефицит витамина D, например, на женское бесплодие? Во-первых, при дефиците витамина D яйцеклетке сложно созреть и оплодотвориться. Во-вторых, даже если она оплодотворяется, то может не прикрепиться к стенке матки и беременность не наступит. Если даже эти фазы успешны, а женщина в период беременности не получает витамин D, то и у нее и у малыша могут развиться разные заболевания.

Дополнительный прием витамина D важен для кормящих женщин. Если у мамы мало витамина D, детишки на грудном вскармливании склонны к развитию рахита. Кормящая женщина усиленно задерживает те крохи витамина D, что она получает с пищей для своих нужд и ребенку почти ничего не достается. Кормящая женщина обязательно должна получать витамин D.

А как же влияет дефицит витамина D на мужское бесплодие? Выявлена взаимосвязь между низким уровнем витамина D и снижением качества спермы.

Дефицит витамина D у мужчин опосредованно влияет на уровень тестостерона количество которого определяет мужской потенциал. Поэтому витамин D — это важнейший репродуктивный гормон для всей семьи. К счастью, чтобы получить витамин D нам не обязательно целыми днями находиться на солнце и есть свиной жир. Дефицит витамина D в организме можно пополнить за счет его дополнительного приема.

Необходимое количество витамина D

Хотя дефицит этого витамина-гормона у нас поголовный, сколько кому не хватает, на глазок и не определишь. Рекомендованная норма суточного потребления для взрослых в Европе, Канаде, США составляет 600-800 МЕ (международных единиц), но врачебное сообщество предлагает повысить эту норму до 1000. Наши врачи тоже призывают пересмотреть устаревшие цифры: в странах СНГ нормой считается 100-500 МЕ. Причем с возрастом снижается способность синтезировать витамин D в коже, поэтому чем человек старше, тем выше у него потребность в солнечном витамине.

Никому не придет в голову назначать гормоны щитовидной железы на глазок, их уровень сначала будет проверен. D-гормон требует такого же внимательного отношения. После проверки его концентрации в крови врач может назначить нужное количество, даже если оно будет превосходить рекомендованную среднюю норму.

В любом случае, прием витамина D в пределах рекомендованных норм принесет только пользу и не приведет к токсичным последствиям.

Важно, что витамин D относится к группе жирорастворимых, то есть способен полностью раствориться и усвоиться в организме лишь при наличии жиров. Вот почему считается, что водорастворимая форма этого витамина не так эффективна, как жирорастворимая. Однако наиболее популярная и легкоусвояемая форма – Д3, ее нередко добавляют к препаратам кальция, который без витамина D усваивается всего на 15%-20%.

Другой вопрос – для успешной гормональной активности витамину D необходима группа поддержки: в первую очередь, речь идет о витаминах С, группы В, Е и К. (Привет здоровому рациону с достаточным количеством белка, салатом в обед, фруктовыми перекусами и т.п.). Если все это в норме или хотя бы близко к ней, D-гормон будет исправно делать свое благое дело, сохраняя молодость и хорошее настроение.

Такая вещь как депрессия, также является следствием нарушения гормонального баланса. Все знают, что в плохую погоду чаще наблюдается депрессия. Когда мы находимся на солнце, то и наше настроение улучшается, ведь солнечные лучи и дают нам тот самый витамин D. В целом к депрессии может привести нехватка любого из гормонов. Дефицит гормонов ведет к снижению синтеза серотонина – гормона счастья.

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